الإمارات: الذكاء الاصطناعي "يستحوذ على الوظائف" بعد تسريحات "أمازون" الجماعية

في الوقت الذي أكدت فيه أمازون هذا الأسبوع جولة أخرى من التخفيضات في الوظائف على مستوى الشركات — كجزء من تحول عالمي شامل نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي — يقول خبراء التوظيف في الإمارات إن الموجة ذاتها "قادمة بالتأكيد إلينا".

قال زايد الهيلي، المؤسس المشارك لـ "مارك إليس للاستشارات والتدريب"، إن ما بدأ في الولايات المتحدة مع عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وميتا سينتشر قريباً في سوق العمل الخليجي.

وصرح الهيلي: "هذه بالتأكيد موجة قادمة إلينا بنسبة 100 في المائة. ما يحدث في الولايات المتحدة — في أمازون، على سبيل المثال — بدأ هناك وسيمر بنا جميعاً. يتم إدخال التقنيات، ليس فقط في وظائف العمليات، ولكن حتى في وظائف التكنولوجيا مثل هندسة البرمجيات. يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أن ينشئ موقعاً إلكترونياً كاملاً، ويمكنه تسليمه في ثوانٍ. لذلك، سيتم الاستغناء عن الكثيرين لأن الذكاء الاصطناعي يستولي على الوظائف".

وأكد الهيلي أن على الموظفين في جميع الصناعات "تطوير مهاراتهم" بشكل عاجل لتجنب الاستبدال. وشرح قائلاً: "إذا كان لديك عشرة موظفين إداريين في شركة واحدة، فربما تحتاج إلى اثنين أو ثلاثة فقط. إنه أمر مخيف حقاً، لكن هذا ما نراه بالفعل". واستشهد بتجربته الخاصة في العمل مع نظام "مراجعة تصميم" يعتمد على الذكاء الاصطناعي حل محل فريق مكون من عشرة مهندسين كانوا يراجعون الخرائط الفنية يدوياً. قال: "الآن ندخل الخرائط في النظام — وهو يقارنها تلقائياً بالمعايير ويصدر التعليقات. عمل عشرة مهندسين يتم الآن في غضون دقائق قليلة".

وفقاً للهيلي، تحدث تحولات رقمية مماثلة بالفعل في قطاعات النفط والغاز، والخدمات المصرفية، وقطاع التكنولوجيا الأوسع. وفي الخليج، قال إن اعتماد الذكاء الاصطناعي يؤثر أيضاً على استراتيجيات التوطين: "العديد من الشركات تكافح للوفاء بأهداف التوطين — لا يوجد عدد كافٍ من الإماراتيين لهذه الوظائف. في السابق، كانوا يوظفونهم في أدوار المبتدئين مثل مراكز الاتصال ويطورونهم تدريجياً. الآن، يتم استبدال هذه الوظائف بالكامل بالذكاء الاصطناعي. سيكون لديك عملاء ذكاء اصطناعي يتصلون بالعملاء بأي لهجة أو لغة — بشكل أسرع وأرخص من البشر".

وحذر من أن التأثير سيزداد خلال العامين المقبلين، حتى لو بقي جزء كبير منه سرياً. قال: "امنح الأمر عامين — وسترى تسريحات جماعية. يتم القيام بهذه الأمور بهدوء لأنها تجلب دعاية سيئة. أمازون شركة عامة، لذلك تم الكشف عنها. ولكن داخلياً، أرى ذلك بالفعل مع عملائي. كل شركة نعمل معها لديها أجندة للذكاء الاصطناعي".

النهج الأخلاقي: التدريب بدلاً من الاستبدال

ومع ذلك، أشار الهيلي إلى أن بعض أصحاب العمل يتبنون نهجاً أكثر أخلاقية من خلال إعادة تدريب الموظفين بدلاً من استبدالهم بالكامل. قال: "أحد أكبر عملائنا يطلب من المهندسين تطوير مهاراتهم للذكاء الاصطناعي. بدلاً من تسريح 200 موظف، يقومون بتدريبهم — لأنهم يمثلون قيمة للعمل". وأضاف أن التكلفة هي عامل رئيسي يدفع لاعتماد الذكاء الاصطناعي: "بافتراض أن مهندس برمجيات بخبرة خمس إلى سبع سنوات يكسب 25 ألف درهم شهرياً. عشرة منهم يكلفون 250 ألف درهم. يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يؤدي هذا العمل بـ 20 إلى 30 في المائة من السعر. لا يمرض أو يأخذ إجازة — يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

الذكاء الاصطناعي: مُُمكّن لا مُستبدل

اتفق أوس إسماعيل، الشريك المؤسس لـ "مارك إليس"، على أن الذكاء الاصطناعي يحوّل مكان العمل — لكنه قال إنه يجب اعتباره أداة لتعزيز الإنتاجية بدلاً من القضاء على الوظائف. قال إسماعيل: "أنا أحد الأشخاص الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مُُمكّناً، وليس مُستبدلاً". وأضاف: "حتى ميتا، واحدة من أكبر الشركات في العالم، استبدلت العديد من فرق التطوير بالذكاء الاصطناعي. نحن أيضاً نستخدمه على نطاق واسع في عملنا، ولكن الهدف لم يكن أبداً استبدال شخص ما".

قال إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن الكفاءة بشكل كبير عند استخدامه بشكل صحيح. ومع ذلك، حذر من أن الموظفين الذين يعتمدون ببساطة على الذكاء الاصطناعي دون تطوير تفكيرهم الخاص يخاطرون بأن يصبحوا قدامى.

"كثير من الناس يستخدمون ChatGPT ليحل محل طريقة تفكيرهم. إذا كنت تنسخ وتلصق ما يخبرك به، فيمكن استبدالك بسهولة". ولكن إذا استخدمه المرء لتوجيه تفكيره من خلال توفير المزيد من الخيارات ومواد بحث أفضل، فإنه يصبح أكثر قيمة. وفي "مارك إليس"، قال إسماعيل إن الذكاء الاصطناعي أدى في الواقع إلى نمو في التوظيف بدلاً من التخفيضات.

وكلاء التوظيف بالذكاء الاصطناعي يفوزون بثقة الباحثين عن عمل

بالنسبة للمرشحين مثل سكينة عبد الحسين (25 عاماً)، مصممة الغرافيك، تبين أن إجراء مقابلة بواسطة الذكاء الاصطناعي كان إيجابياً بشكل مدهش. قالت: "تجربتي مع سارة (وكيل التوظيف بالذكاء الاصطناعي) كانت رائعة. استغرقت دقيقة لأدرك أنني أتحدث إلى روبوت — وعندما أدركت ذلك، شعرت بثقة أكبر وأقل ترهيباً".

وبالمثل، قال جوشوا ليمكاوكو (25 عاماً)، استراتيجي المحتوى، إن مقابلته التي قادها الذكاء الاصطناعي كانت "أسهل" من التحدث إلى إنسان. وأضاف أن حيادية النظام ساعدته على الاسترخاء: "أدركت أنه فهمني بموضوعية ولم يُظهر أي تحيز. في النهاية، شعرت بثقة أكبر بالفعل. لم يكن علي القلق بشأن النبرة أو لغة الجسد — كان بإمكاني فقط التركيز على ما أردت قوله".

مستقبل العمل في الإمارات

بينما لم تضرب التسريحات الجماعية الإمارات بعد، يعتقد الخبراء أنها مسألة وقت فقط. قال إسماعيل: "ما زلنا نتبنى هذه التقنيات إقليمياً. أكبر التسريحات الآن هي في الولايات المتحدة لأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لفترة أطول. ولكن سيكون هناك نمط مماثل إذا لم يجعل الناس أنفسهم ذا قيمة".

في الوقت الحالي، يتفق كلا موظفي التوظيف على رسالة واحدة: تعلم الذكاء الاصطناعي قبل أن يستبدلك. قال الهيلي: "الموظف الذكي سيقول: 'سيتم استبدالي في مرحلة ما، لذا دعني أطور مهاراتي'. الوعي هو المفتاح — من يعمل بجد على نفسه الآن سيكون مرتاحاً لاحقاً".