الإمارات: الدمج والاستحواذ أداة استراتيجية لنمو الشركات الصغيرة

وتشهد عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً، حيث سيصل حجم النشاط في المنطقة إلى 86 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 4% عن العام السابق. ويعود هذا النمو إلى زيادة اهتمام المستثمرين، وتدفق الأفراد ذوي الثروات العالية إلى الإمارات العربية المتحدة، ومبادرات التنويع التي تدعمها الحكومة، وديناميكيات السوق المواتية. ويقول دوساج: "بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تقدم هذه البيئة فرصاً فريدة للمشاركة في معاملات استراتيجية، إما من خلال اكتساب قدرات جديدة أو التوسع في أسواق جديدة. ومع تحول الإمارات العربية المتحدة إلى مركز للمستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية، ارتفع الطلب على الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والقابلة للتطوير. ويمكن أن تكون عمليات الدمج والاستحواذ بمثابة أداة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى جذب الاستثمار، أو اكتساب التعاون، أو الاندماج مع الشركات التي تعزز قدرتها التنافسية".