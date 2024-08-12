الإمارات الثانية عالمياً في الطلب على المصوغات الذهبية
تحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً من حيث الطلب الاستهلاكي على المجوهرات الذهبية للفرد بواقع 5.07 جرام بعد هونج كونج التي يبلغ الطلب الاستهلاكي للفرد فيها 5.12 جرام، وهو الأعلى في العالم اعتباراً من عام 2024.
وتظل الإمارات العربية المتحدة خامس أكبر سوق في العالم من حيث الطلب على المجوهرات الذهبية على الرغم من انخفاض مستوى الاستهلاك في الربعين الأولين من عام 2024، ولديها طلب استهلاكي مرتفع على الذهب "بسبب نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وأهمية الذهب في ثقافة الدولة، والتسوق المعفي من الضرائب، وقطاع السياحة والتجزئة القويين، ومكانة الذهب كاستثمار آمن"، بحسب بحث جديد أجراه مجلس الذهب العالمي.
وقال المجلس في تقريره إن "هذه العوامل، إلى جانب التسويق القوي وسهولة الوصول، تؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الذهب".
وتتقاسم الإمارات المرتبة مع روسيا، تليها السعودية في المركز السابع، حيث يبلغ الطلب السنوي على المجوهرات الذهبية نحو 40 طناً. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات من 10.3 طن في الربع الرابع من عام 2023 إلى 9.6 طن في الربع الأول من عام 2024 و 9.2 طن في الربع الثاني.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات انخفض بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 9.2 طن خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، مقارنة بـ 10.6 طن خلال نفس الربع من العام الماضي. والعامل الرئيسي وراء انخفاض الطلب على المجوهرات هو ارتفاع أسعار الذهب العالمية، وهو ما ينعكس على السوق المحلية، بحسب "أندرو نايلور"، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي.
وقالت المذكرة البحثية أن الذهب الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 15.8 تريليون دولار، شهد زيادة في القيمة بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتشمل البلدان الأخرى ذات أعلى طلب استهلاكي للفرد على الذهب سويسرا في المركز الثالث بواقع (4.06) جرام، تليها الكويت (3.95 جرام)، وتركيا (2.34 جرام)، وسنغافورة (2.21 جرام)، والمملكة العربية السعودية (1.59 جرام)، وأستراليا (0.90 جرام)، وإيران (0.83 جرام)، والولايات المتحدة (0.74 جرام).
وتشير نتائج أخرى في البحث إلى أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة كأكبر دولة تمتلك الذهب في العالم بواقع 8133 طناً من احتياطيات الذهب، وهو ما يعادل 507 مليار دولار من القيمة النقدية.
وتعد الهند البلاد ذات الأكبر قدر من الاهتمام باحتياطيات الذهب، حيث بلغ عدد عمليات البحث على جوجل عن مصطلح "احتياطيات الذهب" 29.300 عملية اعتباراً من فبراير 2024.
إن قطاع السبائك والعملات الذهبية يحظى بطلب أكبر في الصين مقارنة بأي دولة أخرى. وقد أدى الطلب الاستثماري القوي على الذهب بطبيعة الحال إلى زيادة شعبية السبائك والعملات الذهبية في البلاد، مما أسفر عن إنتاج 280 طناً.
وتتمتع الصين، التي حلت محل الهند كأكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية في العالم في عام 2023، بأعلى طلب على المجوهرات الذهبية بواقع 630 طناً، بزيادة قدرها 10 في المائة على أساس سنوي في عام 2023. وتحتل الهند المرتبة الثانية بإجمالي طلب على المجوهرات يبلغ 562 طناً في عام 2023. كما تحتل الهند المرتبة العاشرة بين الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات من الذهب في العالم بحوالي 804 أطنان من الذهب بقيمة 50 مليار دولار.