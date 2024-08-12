الإمارات الثانية عالمياً في الطلب على المصوغات الذهبية

وتتمتع الصين، التي حلت محل الهند كأكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية في العالم في عام 2023، بأعلى طلب على المجوهرات الذهبية بواقع 630 طناً، بزيادة قدرها 10 في المائة على أساس سنوي في عام 2023. وتحتل الهند المرتبة الثانية بإجمالي طلب على المجوهرات يبلغ 562 طناً في عام 2023. كما تحتل الهند المرتبة العاشرة بين الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات من الذهب في العالم بحوالي 804 أطنان من الذهب بقيمة 50 مليار دولار.