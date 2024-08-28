الإمارات الثالثة عالمياً في تبني العملات الرقمية
كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة"هينلي آند بارتنر" Henley and Partners أن نسبة كبيرة من سكان الإمارات يمتلكون عملات رقمية، وصنفت الدراسة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تبني العملات الرقمية.
واحتلت البلاد مرتبة أعلى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وسويسرا ونيوزيلندا والنمسا وإيطاليا ودول أخرى من حيث تبني العملات الرقمية، وتتمتع سنغافورة وهونج كونج بأعلى معدلات تبني العملات الرقمية على مستوى العالم.
"تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للمستثمرين في العملات المشفرة، حيث احتلت المرتبة الثالثة في مؤشر هينلي لتبني العملات الرقمية 2024. والاهتمام العام مرتفع، حيث يمتلك جزء كبير من السكان العملات الرقمية. ويقابل هذا الحماس دعم حكومي قوي ومشهد مزدهر للشركات الناشئة. وتوفر هذه المنطقة ذات الضرائب المنخفضة بيئة جذابة لشركات العملات الرقمية، مدعومة بسكان أثرياء ومعتمدين على التكنولوجيا الرقمية بشكل كبير."
وقد شهد استخدام وتبني العملات الرقمية نمواً في مختلف القطاعات مثل تجارة التجزئة والعقارات وغيرها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت محكمة في دبي في حكم تاريخي أيضاً على دفع الرواتب بالعملة الرقمية إذا وافق صاحب العمل والموظف على ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة "فينيكس" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة الأصول الرقمية "تيثر" أيضاً عن خطة لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي في أوائل العام المقبل للاستفادة من استقرار العملة الإماراتية والطلب المتزايد على الأصول الرقمية والاستفادة من سوق العملات المستقرة العالمية.
"يواصل الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، جذب ثروات العملات المشفرة بفضل ضريبة مكاسب رأس المال الصفرية واللوائح التنظيمية التصاعدية. إن تاريخ دبي الطويل في التعامل مع العملات المشفرة، بما في ذلك الموافقة على أول صندوق للعملات الرقمية في الشرق الأوسط في عام 2021، يعزز مكانتها كوجهة رائدة لمستثمري العملات الرقمية. وفي الآونة الأخيرة، يشير السماح الذي قدمته دبي للمقيمين بتداول العملات الرقمية مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية إلى خطوة مهمة نحو التبني السائد"، قال دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في هينلي آند بارتنرز.
ويقيس التبني العام مستوى الوعي والاهتمام والتفاعل مع العملات الرقمية بين عامة السكان. ويشمل مؤشرات مثل النسبة المئوية لمستخدمي العملات الرقمية مقارنة بالإجمالي السكاني، فضلاً عن عدد مالكي العملات الرقمية من حيث القيمة المطلقة، واهتمام البحث على Google فيما يتعلق بالعملات الرقمية. يشير التبني العام الأعلى إلى بيئة أكثر ملاءمة للعملات الرقمية.
وقال "بيتر فيريجنو"، مدير الخدمات الضريبية في شركة هينلي آند بارتنرز، إن الإمارات العربية المتحدة وجزر "كايمان" ربما تكونان "الدول الأكثر ودية للعملات الرقمية" لأنهما لا تفرضان ضرائب على مكاسب رأس المال ولا على الدخل، كما أنهما الأكثر ودية لكل فئة أصول أخرى أيضاً.
يوجد الآن 172.300 فرد حول العالم يمتلكون أكثر من مليون دولار من الأصول المشفرة - بزيادة قدرها 95 في المائة مقارنة بالعام الماضي - مع ارتفاع عدد أصحاب الملايين من البيتكوين بنسبة 111 بالمئة إلى 85.400، وفقاً لتقرير الثروة المشفرة 2024 الذي نشرته شركة Henley and Partners الرائدة في مجال الثروة والاستثمار الدوليين.
وقال "أندرو أمويلز"، رئيس الأبحاث في شركة "نيو وورلد ويلث"، إن شريحة المليونيرات حققت أفضل أداء على مدار العام الماضي، في حين كان نمو المليارديرات أقل بكثير وكان مدفوعاً بشكل أساسي بعملة البيتكوين.
وقال "من بين مليارديرات العملات الرقمية الستة الجدد الذين تم إنشاؤهم خلال العام الماضي، جاء خمسة منهم من البيتكوين، مما يؤكد مكانتها المهيمنة عندما يتعلق الأمر بجذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يشترون حيازات كبيرة."