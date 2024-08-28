الإمارات الثالثة عالمياً في تبني العملات الرقمية

"يواصل الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، جذب ثروات العملات المشفرة بفضل ضريبة مكاسب رأس المال الصفرية واللوائح التنظيمية التصاعدية. إن تاريخ دبي الطويل في التعامل مع العملات المشفرة، بما في ذلك الموافقة على أول صندوق للعملات الرقمية في الشرق الأوسط في عام 2021، يعزز مكانتها كوجهة رائدة لمستثمري العملات الرقمية. وفي الآونة الأخيرة، يشير السماح الذي قدمته دبي للمقيمين بتداول العملات الرقمية مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية إلى خطوة مهمة نحو التبني السائد"، قال دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في هينلي آند بارتنرز.