الإمارات: التوترات الإقليمية تدفع أسعار وقود أبريل نحو قفزة مرتقبة

ستعلن الإمارات أسعار البنزين الأسبوع المقبل لشهر أبريل 2026.

بناءً على الارتفاع في أسعار النفط العالمية في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس بسبب الصراع العسكري الإقليمي، من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات قفزة كبيرة في أبريل.

لقد رفعت العديد من الدول بالفعل أسعار البنزين بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية.

قفز سعر نفط برنت بنسبة 54 في المائة أو 39.32 دولارًا للبرميل في ثلاثة أسابيع، مرتفعًا من 72.87 دولارًا للبرميل في نهاية فبراير إلى 112.19 دولارًا للبرميل عند إغلاق الأسواق في 20 مارس. ووصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 118 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي بسبب الصراع العسكري في الشرق الأوسط.

تتداول أسعار النفط بالقرب من المستويات التي شوهدت خلال الحرب الروسية الأوكرانية عندما كان سعر برنت حوالي 125 دولارًا للبرميل. في ذلك الوقت، قفز سعر بنزين سوبر 98 في الإمارات إلى 3.74 دراهم للتر، بينما ارتفع سعر خاص 95 إلى 3.62 دراهم للتر في أبريل 2022. وتجاوزت الأسعار حاجز 4 دراهم للتر لأول مرة في يونيو 2022 مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.

في الإمارات، تم رفع أسعار البنزين في مارس 2026 بحوالي 0.14 درهم للتر لمواءمتها مع الأسعار العالمية.

رفعت الإمارات سعر بنزين سوبر 98 إلى 2.59 درهم للتر في مارس، ارتفاعًا من 2.45 درهم في فبراير. وتم رفع سعر خاص 95 إلى 2.48 درهم للتر، مقارنة بـ 2.33 درهم. وبلغ سعر إي-بلس 91 2.40 درهم للتر في مارس، ارتفاعًا من 2.26 درهم للتر في الشهر السابق.

تم رفع سعر الديزل بمقدار 0.20 درهم ليصل إلى 2.72 درهم للتر هذا الشهر.

في غضون ذلك، ستعلن الإمارات أسعار البنزين والديزل الرسمية في 31 مارس للشهر المقبل.

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل أكبر صباح الاثنين مع تصاعد الصراع العسكري الإقليمي.

تجاوز متوسط سعر إغلاق خام برنت في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس 2026 حاجز 92 دولارًا، مقارنة بـ 68.92 دولارًا الشهر الماضي، وذلك بسبب الصراع العسكري في الشرق الأوسط الذي شمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. اندلع الصراع في 28 فبراير عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على القيادة الإيرانية والبنية التحتية العسكرية، مما دفع الأسعار للارتفاع.

تدهور الوضع من سيء إلى أسوأ عندما تم إغلاق مضيق هرمز أمام السفن وناقلات النفط بسبب الحرب. يمر حوالي 20 بالمائة من نفط العالم’ عبر المضيق يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الدول المتحاربة مشاريع البنية التحتية للطاقة في إيران وقطر، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن الإمدادات.