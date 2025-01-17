الإمارات ..التزام بالمعايير الدولية مع ضريبة الحد الأدنى الجديدة
مع إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، تليها اللوائح الاقتصادية الجوهرية في عام 2019، والامتثال لمكافحة غسل الأموال في عام 2020، وضريبة الشركات في عام 2022، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار التزامها بأن تصبح اقتصاداً متوافقاً وشفافاً.
وبناءً على هذا الأساس، فإن اعتماد ضريبة الحد الأدنى العالمية بموجب الركيزة الثانية ليس مفاجئاً. فهو يتماشى بشكل اساسي مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة المتعمدة المتمثلة في اتخاذ خطوات تدريجية ولكنها مؤثرة لتلبية المعايير الدولية.
ولكن هذه المرة، يلعب توقيت قرار الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً. اليك السبب؟
وبصفتها عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وموقعة على الإطار الشامل (IF) بشأن تجنب التهرب الضريبي أو تحويل الأرباح (BEPS)، تبنت الإمارات إطار العمل الخاص الركيزة الثانية من خلال تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية، وهي أداة أساسية لمكافحة التهرب الضريبي أو تحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات، ولضمان دفع الشركات الضريبة الدنيا البالغة 15 بالمائة على الأرباح التي تحققها داخل الدولة.
ويسعى المستثمرون إلى التأكد من كفاءة رأس المال الذي يستخدمونه من حيث القدرة على التنبؤ والاتساق في السياسات التي تقدمها الدولة، وهذه الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة تدل على التزامها بالتوافق مع المعايير الضريبية العالمية مع الحفاظ على حقوقها الضريبية. تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكافحة ممارسات تحويل الأرباح وضمان الشفافية من خلال فرض الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات بمعدل ضريبي أدنى مقبول عالمياً.
وبكلمات بسيطة، فإن الشركات المتعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية أكثر من 3.15 مليار درهم إماراتي وتتمتع بحضور عالمي، سوف تخضع الآن لمعدل ضريبي أدنى بنسبة 15%، أي أنه بالإضافة إلى ضريبة الشركات البالغة 9% التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، فإن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الإمارات العربية المتحدة تخضع لمعدل ضريبي إضافي بنسبة 6% على أرباحها، امتثالاً لقواعد مكافحة التآكل القاعدي العالمية.
ويتم تحديد معدل الضريبة التكميلية على أنه الفرق بين معدل الضريبة الفعلي (ETR) ومعدل الضريبة الدنيا العالمية (GMT) البالغ 15 بالمائة. من خلال تنفيذ ضريبة الحد الأدنى المحلية المؤهلة (QDMTT)، احتفظت الإمارات العربية المتحدة بحقها في تحصيل ضرائب إضافية على الشركات متعددة الجنسيات لأنه لولا الإمارات العربية المتحدة، لكانت حقوق فرض الضرائب قد انتقلت إلى بعض الولايات القضائية الأخرى اعتماداً على الآلية التي تتبناها الولاية القضائية المعنية. على سبيل المثال، تحتفظ الهيئات التي لا يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة بحقوقها في فرض ضرائب على الأرباح في الولاية القضائية التي تقع فيها الشركة الأم إذا نفذت قاعدة إدراج الدخل.
وعلاوة على ذلك، لتخفيف عبء الامتثال، يقدم إطار الركيزة الثانية قواعد الملاذ الآمن، التي تقدم إعفاءات انتقالية ودائمة لبعض الشركات المتعددة الجنسيات المؤهلة. وتوفر أحكام الملاذ الآمن هذه فسحة من الوقت للشركات المتعددة الجنسيات، وتضمن امتثالاً مبسطاً مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الضريبية العالمية.
ومن المتوقع أن يكون لقانون (QDMTT) تأثير كبير على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تزال معاملة المناطق الحرة المؤهلة بموجب قانون (QDMTT) تشكل نقطة اهتمام بالغة الأهمية، ومن المرجح أن تظهر الفروق الدقيقة في التشريع التفصيلي. ومع ذلك، تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم غير متأثرة ما لم تكن تنتمي إلى مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات تتجاوز الحد الأدنى.
وفي حين يفرض الإطار الجديد على الشركات متعددة الجنسيات متطلبات امتثال أعلى والتزامات ضريبية متزايدة، فإنه يوفر أيضاً الوضوح والاستقرار في مشهد ضريبي عالمي متزايد التعقيد. وسوف يتكشف التأثير الكامل لـ (QDMTT) مع الكشف عن تفاصيل التشريع، ولكن هناك شيء واحد واضح: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق التوازن بين الامتثال والقدرة التنافسية في اقتصاد عالمي سريع التطور.
الكاتب شريك في MICS International.