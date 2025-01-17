الإمارات ..التزام بالمعايير الدولية مع ضريبة الحد الأدنى الجديدة

ويتم تحديد معدل الضريبة التكميلية على أنه الفرق بين معدل الضريبة الفعلي (ETR) ومعدل الضريبة الدنيا العالمية (GMT) البالغ 15 بالمائة. من خلال تنفيذ ضريبة الحد الأدنى المحلية المؤهلة (QDMTT)، احتفظت الإمارات العربية المتحدة بحقها في تحصيل ضرائب إضافية على الشركات متعددة الجنسيات لأنه لولا الإمارات العربية المتحدة، لكانت حقوق فرض الضرائب قد انتقلت إلى بعض الولايات القضائية الأخرى اعتماداً على الآلية التي تتبناها الولاية القضائية المعنية. على سبيل المثال، تحتفظ الهيئات التي لا يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة بحقوقها في فرض ضرائب على الأرباح في الولاية القضائية التي تقع فيها الشركة الأم إذا نفذت قاعدة إدراج الدخل.