الإمارات: التأمين على الحياة للشباب يتزايد وسط مخاوف صحية
يشهد الطلب على التأمين المؤقت نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب زيادة الوعي في فترة ما بعد كوفيد-19 بالإضافة إلى النمو السكاني للسكان المغتربين.
ويقول المطلعون على الصناعة إن الأسر في الإمارات العربية المتحدة التي تشعر بالقلق بشأن المشاكل الصحية مثل النوبات القلبية بين الشباب تختار أيضًا التأمين المؤقت لأفراد الأسرة الأصغر سنًا من أجل الأمان المالي.
قال "أفيناش بابور"، الرئيس التنفيذي لشركة"إنشورانس ماركيت" Insurancemarket.ae: "نعم، يتزايد الطلب على التأمين المؤقت في الإمارات العربية المتحدة بسبب زيادة الوعي بالتخطيط المالي، وتأثير جائحة كوفيد-19، وتزايد عدد المغتربين الباحثين عن الأمن المالي لعائلاتهم".
وأكد "أتول كاثوريا"، رئيس أعمال التأمين على الحياة والاستثمارات في"بوليسي بازار" Policybazaar.ae، وجهة نظر بابور، قائلاً إن الطلب مدفوع في المقام الأول بالعدد المتزايد من الأشخاص الذين ينتقلون إلى هنا، إلى جانب الوعي المتزايد بفوائد التأمين على الحياة.
يوفر التأمين على الحياة المؤقت أو التأمين المؤقت الحماية المالية لفترة محددة بأسعار أقساط منخفضة نسبيًا. وفي حالة وفاة الشخص المؤمن عليه أثناء مدة الوثيقة، يتم دفع المبلغ إلى المرشح. والهدف الرئيسي من التأمين على الحياة هو تقديم الأمن المالي لأسرة حامل الوثيقة.
تختلف أقساط التأمين المؤقت في الإمارات العربية المتحدة بناءً على عوامل مثل العمر والحالة الصحية ومبلغ التغطية ومدة الوثيقة. ومع ذلك، إذا كان الفرد يعاني من حالة مرضية سابقة، مثل مرض السكري، فقد يتضاعف القسط تقريبًا. وهذا يؤكد على أهمية شراء التأمين المؤقت في سن مبكرة، حيث يتم تأمين الأقساط، مما يوفر أمانًا ماليًا طويل الأجل.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي أقساط التأمين على الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 3.87 مليار دولار (14.2 مليار درهم) في عام 2024.
التأمين المؤقت للشباب
في حين يتم شراء التأمين المؤقت في المقام الأول من قبل الأفراد لحماية أسرهم، قال أتول كاثوريا إن هناك اتجاهًا ملحوظًا لدى الشباب للحصول على التغطية في وقت مبكر من الحياة.
وقال إن "هذا يرجع إلى حد كبير إلى تغير أنماط الحياة وانتشار الحالات الصحية الخطيرة، مثل النوبات القلبية، بين الشباب. ويختار العديد من الأفراد الآن التأمين المؤقت في سن أصغر لضمان الحماية المالية لأحبائهم في حالة حدوث ظروف غير متوقعة".
ويقول الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية إن أنماط الحياة المستقرة والأكل غير الصحي والتوتر والسمنة هي الأسباب الرئيسية لمشاكل القلب بين الشباب في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "أفيناش باور" أن هناك وعياً متزايداً بين الأسر الإماراتية حول أهمية تأمين الحماية المالية لأعضائها الأصغر سناً، خاصة في ظل المخاوف الصحية مثل زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب.
وأضاف أن "هذا الوعي يؤدي إلى زيادة تدريجية في الإقبال على التأمين المؤقت لأفراد الأسرة الأصغر سنا، على الرغم من أن البيانات الشاملة حول هذا الاتجاه المحدد لا تزال تظهر".
ارتفاع الطلب من قبل المغتربين الهنود
وبحسب دراسة أجرتها شركة Policybazaar، يتزايد الطلب على التأمين المؤقت بين الهنود غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أيضًا.
قال "تارون ماثور"، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في Policybazaar.com، إن الوباء كان بمثابة محفز رئيسي للعديد من العملاء في جميع أنحاء العالم عندما يتعلق الأمر بالتأمين، وخاصة أولئك الذين لديهم عائلات في الهند، حيث يمثل المغتربون الهنود 12 في المائة من جميع عملاء التأمين على المدى الطويل على مدى العامين الماضيين.
"إن الأقساط التنافسية التي تقدمها الهند لا تزال تجتذب المغتربين الهنود من مختلف أنحاء العالم لتلبية احتياجاتهم من الحماية المالية. ويميل المشترون في البلدان ذات الدخل المرتفع - مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة - إلى اختيار مبلغ تأمين أكبر يتناسب مع تكاليف المعيشة المرتفعة والمسؤوليات المالية"، كما قال ماثور.
تجاوز عدد الهنود المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تسعة ملايين هذا العام.
ومن حيث المبلغ المؤمن عليه حسب المنطقة، يبلغ متوسط مبلغ التأمين للهنود غير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي 18 مليون روبية مقارنة بـ 20 مليون روبية في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، و25 مليون روبية في الولايات المتحدة.
وأضاف ماثور: "من المثير للاهتمام أن الإمارات العربية المتحدة تقود سوق التأمين المؤقت بين غير المقيمين الهنود، مع نمو مشجع في عدد حاملي الوثائق من الإناث. فقد ارتفعت قاعدة العملاء الإناث اللواتي يشترين خطط التأمين المؤقت من أربعة في المائة إلى 11 في المائة بين عامي 2023 و2025. وتقع معظم حاملي الوثائق بين الفئة العمرية من 31 إلى 40 عامًا، وهو العمر الذي يميل فيه المهنيون إلى التوفيق بين حياتهم المهنية المتنامية بالإضافة إلى المسؤوليات العائلية الإضافية".
التأمين الصحي
وعلاوة على ذلك، وجدت دراسة Policybazaar أن التأمين الصحي يكتسب أيضًا زخمًا كبيرًا مع نمو بنسبة 100 في المائة على أساس سنوي في عدد حاملي وثائق التأمين الصحي من غير المقيمين الهنود في عام 2025.
وقال ماثور: "يمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك البنية التحتية المحسنة للرعاية الصحية في الهند وأقساط التأمين التنافسية مقارنة بنظيراتها العالمية. وتمثل دول الخليج، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، 60 في المائة من عملاء التأمين الصحي الهنود غير المقيمين، مع ظهور الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا أيضًا كأسواق رئيسية. وفي حين أن 71 في المائة من حاملي وثائق التأمين الهنود غير المقيمين تتراوح أعمارهم بين 28 و45 عامًا، فإن 30 في المائة من الأفراد المؤمن عليهم تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق. ويشير هذا إلى أن الهنود غير المقيمين يشترون تأمينًا صحيًا للآباء المسنين ويديرون احتياجاتهم الصحية".
إن الاتجاه الملحوظ في التأمين الصحي للهنود غير المقيمين هو الاهتمام المتزايد بخيارات التغطية الشاملة مثل مزايا العيادات الخارجية (OPD)، والتي نمت من خمسة في المائة في عام 2021 إلى 25 في المائة في عام 2024.
توفر تغطية العيادات الخارجية للمغتربين الهنود إمكانية الوصول بأسعار معقولة إلى الرعاية الوقائية وإدارة الأمراض المزمنة، مما يجعلها إضافة جذابة لسياسات الرعاية الصحية التقليدية. وحتى مع استمرار الأمراض الموجودة مسبقًا مثل مرض السكري في التأثير على الأشخاص في مختلف الفئات العمرية والمناطق الجغرافية، فإن 40% من مشتري التأمين الصحي للمغتربين الهنود يختارون التغطية الفورية للحالات الموجودة مسبقًا.