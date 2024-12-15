الإمارات: التأمين على الحياة للشباب يتزايد وسط مخاوف صحية

وقال ماثور: "يمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك البنية التحتية المحسنة للرعاية الصحية في الهند وأقساط التأمين التنافسية مقارنة بنظيراتها العالمية. وتمثل دول الخليج، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، 60 في المائة من عملاء التأمين الصحي الهنود غير المقيمين، مع ظهور الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا أيضًا كأسواق رئيسية. وفي حين أن 71 في المائة من حاملي وثائق التأمين الهنود غير المقيمين تتراوح أعمارهم بين 28 و45 عامًا، فإن 30 في المائة من الأفراد المؤمن عليهم تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق. ويشير هذا إلى أن الهنود غير المقيمين يشترون تأمينًا صحيًا للآباء المسنين ويديرون احتياجاتهم الصحية".