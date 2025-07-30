الإمارات: "الإيجار المنتهي بالتملك" يسهّل امتلاك السيارات دون دفعة أولى

بالنسبة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، يُعدّ امتلاك سيارة أمرًا ضروريًا. ومع ذلك، يجد البعض صعوبة في الاستفادة من التمويل التقليدي، بينما قد يواجه آخرون صعوبة في توفير الدفعة الأولى اللازمة للحصول على قرض مصرفي، وخاصةً المقيمين الجدد، والعاملين لحسابهم الخاص، والمهنيين الشباب.

يُقدّم نموذجٌ متنامٍ بديلاً لامتلاك السيارات: برامج الإيجار والتمليك. فبدلاً من دفع دفعة أولى أو قرض بنكي، يدفع العملاء رسومًا شهرية ثابتة تُغطّي جميع التكاليف، من التأمين والصيانة إلى التسجيل. وفي نهاية عقد الإيجار، يُمكنهم اختيار شراء السيارة بسعرٍ مُتفق عليه مُسبقًا أو إعادتها ببساطة.

كيف يعمل الإيجار والتأجير مع التملك

بخلاف برامج التأجير التقليدية قصيرة الأجل دون خيار التملك، تتيح هذه البرامج للعملاء امتلاك السيارة في نهاية المطاف بعد فترة إيجار محددة. تتطلب القروض عادةً دفعة مقدمة بنسبة 20%، وفائدة سنوية تتراوح بين 3 و5%. أما في برامج التأجير المنتهي بالتملك، فلا توجد دفعة مقدمة، ولا فوائد، ولا رسوم تمويل، ولا رسوم معالجة.

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في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، أوضح راؤول سينغ، المدير العام لشركة ثريفتي لتأجير السيارات - التي أطلقت برنامج التأجير مع التملك مؤخرًا -: "قد يجد العميل الذي انتقل مؤخرًا إلى الإمارات العربية المتحدة ويحتاج إلى سيارة موثوقة للاستخدام اليومي صعوبة في التمويل التقليدي بسبب... الدفعات المقدمة، وشروط القرض الطويلة، وأسعار الفائدة المتقلبة.

يوفر برنامج التأجير التمويلي لدينا مرونةً قصوى وتجربةً مريحةً ومريحة. يستفيد العملاء من دفعات شهرية مجمعة تغطي التأمين والتسجيل والصيانة - جميعها مقدمًا. عند انتهاء مدة التأجير، يمكنهم إما شراء السيارة بسعر متفق عليه مسبقًا أو إعادتها.

وقال مروان الملا، المدير العام لشركة دولار لتأجير السيارات - وهي شركة أخرى أطلقت مخطط الإيجار للتملك مؤخرًا - إن تمويل السيارات التقليدي يتطلب من المشتري الالتزام بسداد أقساط القرض على المدى الطويل ودفعة أولى "كبيرة".

يتيح نموذج الإيجار المنتهي بالتملك من دولار للعملاء استئجار سيارة لمدة تتراوح بين ١٢ و٦٠ شهرًا. وفي نهاية مدة الإيجار، يُتاح للعملاء خيار شراء السيارة بدفع مبلغ إجمالي متفق عليه مسبقًا، كما أوضح. وأضاف: "يتضمن عقد الإيجار بدل مسافة سنوي يصل إلى ٣٠ ألف كيلومتر، مع إمكانية زيادته عند الحاجة. بعد انتهاء مدة الإيجار، إذا قرر العميل الاحتفاظ بالسيارة، فعليه دفع المبلغ الإجمالي المتفق عليه لامتلاكها. وإلا، فيمكنه إرجاع السيارة دون أي غرامات".

قيمة الشراء المتفق عليها مسبقًا

من أهم مميزات هذه الخطط الاتفاق المسبق على سعر شراء السيارة عند انتهاء عقد الإيجار. يُحسب هذا المبلغ بناءً على الاستهلاك المتوقع، ومدة الإيجار، وعوامل أخرى.

يُحدَّد مبلغ الشراء النهائي مُباشرةً في بداية عقد الإيجار، بالتشاور مع العميل. هذا يعني أن كل شيء واضح منذ اليوم الأول، دون أي مفاجآت لاحقة، كما قال الملا.

هذا المبلغ غير مشمول بالأقساط الشهرية المدفوعة خلال فترة الإيجار، بل هو مبلغ إجمالي يُدفع لمرة واحدة فقط في حال قرر العميل شراء السيارة عند انتهاء مدة الإيجار.

وأضاف الملا: "ما يصب في مصلحة العميل حقًا هو أن سعر الشراء المستقبلي ثابت منذ البداية. لذا، حتى لو تقلبت أسعار السوق أو انخفضت قيمة السيارة بمرور الوقت، فإن المبلغ الذي سيدفعه لن يتغير".

وقال سينغ إن القيمة تعتمد على نوع وطراز السيارة وظروف السوق المتوقعة في نهاية عقد الإيجار.

فترة ما بعد الإيجار

بمجرد أن يصبح العميل مالكًا للسيارة، فإنه يكون مسؤولاً عن الصيانة وتجديد التأمين والإصلاحات.

وأضاف سينغ "كل هذه الخدمات التي كانت مجمعة مع عقد الإيجار لن تكون متاحة بعد الآن كجزء من العرض".

وأضاف الملا: "مع ذلك، لمن يرغب بالاستمرار في الاستمتاع بالراحة التي اعتاد عليها، نقدم باقات خدمات ممتدة يمكن شراؤها بشكل منفصل. فبينما تُعد تجربة الخدمة الشاملة جزءًا من عقد الإيجار، يتوفر دعم ما بعد التملك لمن يرغب بالاستمرار في راحة البال."

الأهلية والقيود على الإيجار المنتهي بالتملك

تستهدف برامج الإيجار المنتهي بالتملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها. ويشترط للحصول على التمويل تقديم إثبات دخل ساري المفعول والخضوع لتقييم مخاطر أساسي.

يُشترط على جميع المتقدمين إثبات الدخل. وصرح سينغ قائلاً: "نسعى إلى أن يكون نموذجنا شاملاً قدر الإمكان، لكن التحقق من الدخل يساعدنا على تقييم القدرة على تحمل التكاليف والتأكد من أن العملاء لا يُرهقون أنفسهم".

تُجري الشركات أيضًا فحصًا ائتمانيًا من خلال مكتب الاتحاد الائتماني. "يساعدنا هذا على إدارة المخاطر والحفاظ على محفظة إيجارات متينة. مع ذلك، لسنا مُتشددين كالمُقرضين التقليديين، وهدفنا هو توفير مرونة أكبر مع الحفاظ على المستوى المناسب من العناية الواجبة."

النمو والتوقعات

خصصت شركة دولار نحو 25 في المائة من أسطولها لعرض الإيجار للتملك، ومن المقرر أن تنمو هذه الحصة "مع تزايد الوعي في جميع أنحاء المنطقة".

نتوقع أن يتحول حوالي 20% من العملاء الذين يستخدمون حاليًا التمويل المصرفي التقليدي إلى نظام التأجير التمويلي خلال العامين إلى الأربعة أعوام القادمة. ويبحث عدد متزايد من مشتري السيارات لأول مرة والعاملين لحسابهم الخاص عن بدائل مرنة وبأسعار معقولة لقروض السيارات التقليدية، وهذا النموذج يلبي احتياجاتهم تمامًا، وفقًا للملا.

في توقعاتها، أخذت شركات التأجير في الاعتبار الاتجاهات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وتشديد متطلبات الإقراض من البنوك.

قال سينغ إن العملاء الذين يستخدمون خدمة التأجير التمويلي من ثريفتي يُحققون توفيرًا يتراوح بين 5% و15% سنويًا مقارنةً بالتمويل التقليدي. وأضاف: "نتوقع أن يزداد الإقبال على هذه الخدمة بشكل ملحوظ خلال العامين المقبلين. وتعكس توقعاتنا تحولًا أوسع في سلوكيات امتلاك السيارات في المنطقة، بفضل المرونة والمزايا المُجمّعة التي يُقدمها هذا النموذج".