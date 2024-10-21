الإمارات: الإجهاد يسبب خسائر في الإنتاجية لمسافري الأعمال

في حين يستمر ازدياد سفر الأعمال العالمي، فإن 36% من المسافرين بغرض العمل في الإمارات العربية المتحدة يخسرون ما يصل إلى ثماني ساعات يومياً بسبب الضغوط المرتبطة بالسفر، بحسب تقرير جديد.

وأصدرت شركة "بلاك لين"، وهي شركة تقدم خدمات السائقين المتميزين، تقريراً بعنوان "الفخامة تقابل الإنتاجية: الوجه المتغير للسفر والعمل"، والذي يوضح أنه مع تزايد أعداد المدراء التنفيذيين المسافرين جواً، فإن المحترفين من المستوى التنفيذي، على وجه الخصوص، يعترفون بخسائر كبيرة في الإنتاجية.

ولتعزيز الإنتاجية، يجمع ما يصل إلى 97% من المسافرين بغرض العمل بين العمل والترفيه، ويختارون خدمات متميزة مثل النقل مع سائق لضمان تجارب سفر سلسة وفعالة.