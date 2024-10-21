الإمارات: الإجهاد يسبب خسائر في الإنتاجية لمسافري الأعمال
في حين يستمر ازدياد سفر الأعمال العالمي، فإن 36% من المسافرين بغرض العمل في الإمارات العربية المتحدة يخسرون ما يصل إلى ثماني ساعات يومياً بسبب الضغوط المرتبطة بالسفر، بحسب تقرير جديد.
وأصدرت شركة "بلاك لين"، وهي شركة تقدم خدمات السائقين المتميزين، تقريراً بعنوان "الفخامة تقابل الإنتاجية: الوجه المتغير للسفر والعمل"، والذي يوضح أنه مع تزايد أعداد المدراء التنفيذيين المسافرين جواً، فإن المحترفين من المستوى التنفيذي، على وجه الخصوص، يعترفون بخسائر كبيرة في الإنتاجية.
ولتعزيز الإنتاجية، يجمع ما يصل إلى 97% من المسافرين بغرض العمل بين العمل والترفيه، ويختارون خدمات متميزة مثل النقل مع سائق لضمان تجارب سفر سلسة وفعالة.
كيف يساعد المزج بين العمل والترفيه؟
يكشف التقرير أن حوالي 95% من المسافريين بغرض العمل يعتقدون أن وسائل الراحة الفاخرة، مثل خدمات السائق الخاص والرحلات الجوية على درجة رجال الأعمال، تسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية. هذا الأمر يؤكد الطلب المتزايد على الخدمات المتميزة في المنطقة، حيث يعتبر توفير تجارب سفر راقية جزءاً أساسياً من استراتيجية الأعمال الناجحة.
وعلاوة على ذلك، أصبح الجمع بين العمل والترفيه أكثر شعبية في الشرق الأوسط. ويشير تقرير "سفر الأثرياء 2024" الصادر عن ماستركارد إلى أن الأفراد الأثرياء في المنطقة، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، هم أكثر عرضة بنحو الضعف مقارنة بالمتوسط العالمي لتمديد رحلات العمل لأغراض الترفيه.
وتدعم نتائج بلاك لين هذا الاتجاه، حيث تظهر أن 96% من المسافرين بغرض العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة يمزجون بين العمل والترفيه، حيث يخصص 95% منهم وقتاً للأنشطة الشخصية والاسترخاء أثناء رحلات العمل.
الخصوصية والأمان من أهم الأولويات
ومع ذلك، لا يزال الإجهاد المرتبط بالسفر يشكل تحدياً كبيراً، حيث يفقد 86% من المسافرين بغرض العمل حول العالم ساعة واحدة على الأقل من إنتاجيتهم بسبب ذلك. وفي الإمارات العربية المتحدة، يواجه 83% من المسافرين مشكلات مشابهة، ويبلغ 36% منهم عن فقدان ما بين أربع إلى ثماني ساعات، وهو ما يعادل يوم عمل كامل، بسبب الإجهاد الناتج عن السفر. هذا الأمر يبرز الحاجة الملحة لتقديم حلول فعالة للتخفيف من آثار الإجهاد وتحسين تجربة رحلة العمل.
وقال الدكتور "جينز وولتورف"، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بلاك لين: "يسلط هذا التقرير الضوء على تحول كبير في رحلة العمل، حيث لم يعد تعزيز الراحة وضمان السلامة مجرد امتياز، بل أصبح ضرورياً لتعزيز الإنتاجية، وخاصة بين المدراء التنفيذيين".
وأضاف أن "فهم هذه التوقعات المتطورة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصناعة والشركات بشكل عام لتلبية احتياجات المسافرين التنفيذيين اليوم بشكل أفضل".
ومع تزايد عدد المدراء التنفيذيين، وخاصة كبار المسؤولين التنفيذيين، الذين يعانون من خسائر في الإنتاجية، أفاد 38% منهم بتعرضهم لمثل هذه التأثيرات. يستمر الطلب على التجارب السلسة والمتميزة، مثل خدمات السائقين، في الارتفاع. في الوقت نفسه، يعمل حوالي 97% من المسافرين بغرض العمل الآن على دمج العمل والترفيه لخلق تجارب سفر أكثر كفاءة. يعكس هذا الاتجاه التحول نحو تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية أثناء السفر، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية والراحة.
وقال "نيكولاس سوكايل"، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في بلاك لين: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في الظهور كمركز لسفر الأعمال، هناك تقدير متزايد للخدمات المتميزة التي تلبي الكفاءة والراحة".
وأضاف: "إن الطلب على التجارب التي تعزز الإنتاجية والرفاهية أصبح واضحاً بشكل متزايد بين المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُظهر أبحاثنا أن المسافرين بغرض العمل في المنطقة يعطون الأولوية للحلول التي تقلل من ضغوط السفر وتعزز أدائهم".
وأضاف أيضاً: "إن الحماس لخدمات السائقين والسفر من الدرجة الأولى يسلط الضوء على التحول نحو رحلات سلسة وعالية الجودة مصممة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع تمكين ضيوفنا من الوصول في أفضل حالة ذهنية ممكنة".
وتشير الدراسة إلى ارتفاع الطلب على تجارب السفر الفاخرة، وخاصة بين المسافرين بغرض العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر 39% من المسافرين، أو 2 من كل 5، أن توافر خيارات السفر الفاخرة ــ مثل رحلات درجة رجال الأعمال والنقل مع سائق ــ يشكل عاملاً رئيسياً في اتخاذ قرار السفر للعمل.
وتعتبر الخصوصية والأمان من أهم الأولويات بالنسبة لـ 33 في المائة من هؤلاء المحترفين، في حين أن الالتزام بالمواعيد والراحة لهما نفس القدر من الأهمية بالنسبة لـ 31 في المائة.
وتعكس بيانات بلاك لين في الإمارات العربية المتحدة التوقعات المرتفعة لرجال الأعمال وبيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وتكشف عن اتجاهات مميزة في نشاط الرحلات. يظل مطار دبي الدولي المركز الأكثر ازدحاماً، حيث سجل أكثر من 12 ألف رحلة هذا العام، مع متوسط وقت انتظار للضيوف يبلغ 47 دقيقة. هذه الأرقام تعكس أهمية دبي كوجهة رئيسية للسفر للأعمال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المسافرين بغرض العمل
ويؤكد هذا العدد الكبير من الركاب على مكانة دبي كمركز أعمال عالمي، حيث يبلغ نشاط الرحلات ذروته في صباح أيام الأسبوع وفي المساء حيث يتنقل المسؤولون التنفيذيون بين مناطق الأعمال الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي. وتؤكد هذه الاتجاهات على أهمية الخدمات المتميزة والفعّالة المصممة خصيصاً لمشهد دبي المهني السريع الخطى.
ويبدو أن الطلب على وسائل الراحة الفاخرة واضح أيضاً، حيث يتوقع حوالي 51% من المشاركين أن تكون الفنادق ذات الخمس نجوم وخدمات النقل الخاصة إلى المطار من المزايا القياسية لرحلات العمل. هذا الأمر يسلط الضوء على التحول نحو تجارب عالية الجودة مصممة لتوفير الراحة والسهولة للمحترفين المنهمكين.