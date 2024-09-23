الإمارات: الإجازات القصيرة تقود نمو السياحة بنسبة 20%
يشهد سوق الإجازات المحلية في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، حيث يفضل كل من السكان المحليين والمقيمين هذه الرحلات القصيرة والمريحة بدلاً من العطلات الطويلة التقليدية. وقد أصبحت وجهات مثل دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة وجزر ياس وجهات مميزة.
ومن المتوقع أن يساهم قطاع السياحة في الإمارات بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2024، أي ما يعادل نحو 236 مليار درهم. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، ويوضح كيف أصبحت الإمارات الوجهة المفضلة للسياح المحليين والدوليين، من خلال تقديم تجارب عالية الجودة ومجموعة من الأنشطة التي تناسب جميع الأذواق.
وسجلت شركة "إيز ماي تريب" (EaseMyTrip)، وهي شركة سفر عبر الإنترنت متعددة الجنسيات، زيادة ملحوظة بنسبة 20% في حجوزات الوجهات المحلية. تشمل الخيارات البارزة المنتجعات الفاخرة على الشاطئ في دبي، والفنادق التي تتيح الوصول إلى المتنزهات الترفيهية في جزيرة ياس، والمنتجعات الجبلية في رأس الخيمة. تساهم هذه الوجهات في توفير ملاذات مثالية وتعزيز السياحة المحلية.
وقال "ريكانت بيتي" الشريك المؤس لشركة "إيز ماي تريب": بدلاً من الرحلات الدولية التي تستغرق من 7 إلى 10 أيام مرة واحدة في السنة، يفضل الناس الآن الإجازات القصيرة والمتكررة لمدة 2 إلى 4 أيام. يتيح هذا التحول مزيداً من المرونة والراحة، مع مراعاة التخطيط المالي. في المتوسط، ينفق المقيمون بدءاً من 350 درهماً إماراتياً في الليلة، مما يجعل هذه الرحلات المحلية بديلاً أحسن من حيث التكلفة مقارنة بالرحلات الدولية."
ورصدت "إيز ماي تريب" نمواً ملحوظاً في عملياتها بالإمارات، حيث تجاوزت إيرادات الحجوزات في دبي مليار روبية في الربع الأول. وأوضح "بيتي" أن "إجمالي الإيرادات السنوية لدبي بلغ 1.267 مليار روبية (14.20 مليون دولار) في السنة المالية 2024، مع نمو الأعمال في الإمارات بنسبة 73%، مما يبرز إمكانيات المنطقة واستراتيجيتنا الناجحة."
ولعبت السياحة التي تعتمد على الفعاليات دوراً حاسماً في تعزيز الحجوزات، مع ملاحظة ارتفاعات ملحوظة بنسبة الفعاليات الثقافية والتجارية الكبرى التي أقيمت في الإمارات. وقال "بيتي": "بالنسبة لفعالية "جيتكس" العالمية، شهدنا زيادة بنسبة 10% في الحجوزات إلى دبي. وفي العام الماضي، لاحظنا زيادة بنسبة 23% لدى الأزواج الهنود الذين اختاروا إقامة حفلات زفافهم في الإمارات في مناطق مثل دبي وأبوظبي. وتشمل بعض المواقع المفضلة بين الأزواج "وان اند اونلي بالم" (One & Only Palm) و"فيرمونت" (Fairmont) عجمان و"اتلانتس" (Atlantis) و"ريتز كارلتون" (Ritz Carlton) و"قصر الإمارات" (Emirates Palace) و"ماندارين اوريونتال" (Mandarin Oriental)، حيث تبدأ الميزانيات لهذا النوع من حفلات الزفاف عموماً من مليون درهم وما فوق".
وقال "بيتي" إن تواجد شركة "إيز ماي تريب" في الإمارات يشكل جزءاً مهماً من عملياتها العالمية. وأضاف: "نحن متفائلون بشأن زيادة هذه الحصة من خلال تحسين خدماتنا وتوسيع البنية التحتية للدعم لدينا ومواصلة تقديم حلول مبتكرة لعملائنا. حيث نخطط لرفع مستوى دعم العملاء من خلال إنشاء مركز خدمة في مصر لتقديم المساعدة باللغة العربية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك، نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم توصيات مخصصة وتبسيط عمليات الحجز، وضمان قيمة استثنائية لعملائنا".