الإمارات: الإجازات القصيرة تقود نمو السياحة بنسبة 20%

ولعبت السياحة التي تعتمد على الفعاليات دوراً حاسماً في تعزيز الحجوزات، مع ملاحظة ارتفاعات ملحوظة بنسبة الفعاليات الثقافية والتجارية الكبرى التي أقيمت في الإمارات. وقال "بيتي": "بالنسبة لفعالية "جيتكس" العالمية، شهدنا زيادة بنسبة 10% في الحجوزات إلى دبي. وفي العام الماضي، لاحظنا زيادة بنسبة 23% لدى الأزواج الهنود الذين اختاروا إقامة حفلات زفافهم في الإمارات في مناطق مثل دبي وأبوظبي. وتشمل بعض المواقع المفضلة بين الأزواج "وان اند اونلي بالم" (One & Only Palm) و"فيرمونت" (Fairmont) عجمان و"اتلانتس" (Atlantis) و"ريتز كارلتون" (Ritz Carlton) و"قصر الإمارات" (Emirates Palace) و"ماندارين اوريونتال" (Mandarin Oriental)، حيث تبدأ الميزانيات لهذا النوع من حفلات الزفاف عموماً من مليون درهم وما فوق".