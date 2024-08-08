الإمارات الأسرع نمواً اقتصادياً في الخليج حتى 2025

وبالنسبة لأبوظبي، أظهرت بيانات الربع الأول تباطؤ النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي. وفي الربع الثاني، يبدو أن إنتاج النفط كان ثابتاً إلى حد كبير مقارنة بالربع الأول، وعلى أساس سنوي، ارتفع النمو من -4.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى -1.0 بالمئة. وقالت "كابيتال إيكونوميكس" إن هذا ما سيمثل أسرع وتيرة لنمو إنتاج النفط منذ الربع الأول من عام 2023.