الإمارات الأسرع نمواً اقتصادياً في الخليج حتى 2025
ستظل دولة الإمارات في الصدارة من حيث الاقتصاد في منطقة الخليج هذا العام والعام المقبل مع نمو قوي على الرغم من البداية الأبطأ في بداية عام 2024.
وفي حديثه مع "كابيتال إيكونوميكس" قال "جيمس سوانستون"، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد كان اقتصاد الإمارات العربية المتحدة هو الأقوى من حيث الأداء في منطقة الخليج خلال العام الماضي، ومن شأن القطاع غير النفطي القوي أن يساعد الإمارات في الاحتفاظ على مكانتها باعتبارها أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة."
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 الصادرة مؤخراً من أبوظبي ودبي بداية أضعف قليلاً لهذا العام. وتباطأ النمو الاقتصادي في أبوظبي من 4.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023 إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام.
وبالنسبة لأبوظبي، أظهرت بيانات الربع الأول تباطؤ النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي. وفي الربع الثاني، يبدو أن إنتاج النفط كان ثابتاً إلى حد كبير مقارنة بالربع الأول، وعلى أساس سنوي، ارتفع النمو من -4.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى -1.0 بالمئة. وقالت "كابيتال إيكونوميكس" إن هذا ما سيمثل أسرع وتيرة لنمو إنتاج النفط منذ الربع الأول من عام 2023.
ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر دبي إلى 3.2 بالمئة. وقال "جيمس سوانستون": "نظراً لأن هاتين الإمارتين هما الأكبر، فمن المنطق أن نقول إن النمو تباطأ على المستوى الوطني أيضاً."
وأضاف: "نتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام مع تراجع النشاط في الاقتصاد الخاص غير النفطي وبقاء إنتاج النفط محدوداً. وبالجانب الآخر، فإن ذلك من شأنه أن يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج. ومع ارتفاع إنتاج النفط في العام المقبل، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة أعلى من المتوقع تبلغ 5.5 بالمئة في عام 2025 - مما يعني مرة أخرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بمكانتها باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في المنطقة.
وتوقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام نمواً قوياً بنسبة 4.2 بالمئة لعام 2024 ومعدل نمو أعلى بنسبة 5.2 بالمئة للعام المقبل، مدفوعاً بشكل أساسي بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبالمثل، توقع صندوق النقد الدولي أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المائة في عام 2024 في مايو، وهو ما يمثل ارتفاعاً من توقعاته البالغة 3.5 بالمئة التي أصدرها في أبريل.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي (%)
المصدر: "كابيتال إيكونوميكس"
وفي الاجتماع الأخير لمنتجي النفط في أوبك بلس، اتفقت المجموعة على ترك إنتاج النفط دون تغيير تقريباً حتى أكتوبر والتراجع عن تخفيضات الإنتاج الطوعية بعد ذلك.
وقال "جيمس سوانستون": "لقد تفاوضت دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة مواتية لحصتها الإنتاجية الأساسية لتصبح سارية المفعول في يناير 2025. ويؤدي الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى زيادة خطر تأخير زيادات الإنتاج المخطط لها، لكن قطاع النفط سيحدث دفعة لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة وسيؤدي إلى تسارع شديد في نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في مرحلة ما خلال الأرباع المقبلة."
وصدر عن "كابيتال إيكونوميكس" أن النمو في اقتصادات الخليج من المرجح أن ينتعش في الأرباع المقبلة، خاصة مع بدء ارتفاع إنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر. "سيصبح تحديد التوقعات أكثر صعوبة اعتباراً من عام 2025 مع تراجع أسعار النفط مما يجعل من الصعب الحفاظ على سياسة مالية فضفاضة. وخارج منطقة الخليج، تنحسر الاختلالات الكلية لكن الأمر يظل مشروطاً بمواصلة الحكومات للإصلاحات والحفاظ على السياسات الصارمة وهو الأمر الذي سيؤثر على وتيرة التعافي."