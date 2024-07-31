الإمارات: استرداد رسوم الخدمات الضريبية غداً
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم استرداد الرسوم المدفوعة مقابل "التوضيح الخاص" للضريبة في بعض الحالات إذا لم يتم إصدار التوضيح، اعتباراً من الأول من أغسطس.
وبموجب ‘التوضيح الخاص‘، يمكن للشركات تقديم طلب للحصول على توضيحات إضافية تتعلق بضريبة واحدة، أو أكثر من ضريبة صادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب. وكان على الشركات أن تدفع مقابل هذه الخدمة اعتباراً من 1 يونيو 2023.
وإذا كان الطلب متعلقاً بضريبة واحدة أو أكثر، ولم يتم إصدار الإيضاح، يتم رد الرسم كاملاً. إذا كان الطلب يتعلق بأكثر من ضريبة واحدة، وتم إصدار التوضيح لضريبة واحدة فقط، يتم رد جزء من الرسم.
سيتم تحديد المبلغ المراد استرداده من خلال حساب الفرق بين رسم أكثر من ضريبة ورسم ضريبة واحدة.
حالات استرداد الرسوم
ووفقاً لقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 19 يوليو، فإن الحالات التي لا يصدر فيها الإيضاح ويتم استرداد الرسم هي:
حيث يتم سحب طلب التوضيح الخاص من قبل مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب
عندما يتم تقديم التوضيح الخاص من قبل شخص غير مسجل في ضريبة الشركات ولا يرتبط موضوع التوضيح بالاستفسار عن التسجيل الضريبي.
أن يكون مقدم الطلب خاضعاً للتدقيق الضريبي من قبل الهيئة وقت تقديم الطلب.
عندما يكون طلب التوضيح الخاص متعلقاً بالإجراءات الواجب تطبيقها بموجب قرار صادر عن الهيئة.
إذا كان طلب التوضيح الخاص تكراراً لطلب توضيح خاص آخر مقدم من نفس مقدم الطلب وبنفس الموضوع والمستندات التي تعمل عليها الهيئة.
إذا كان طلب التوضيح الخاص يتعلق بموضوع تقوم الهيئة بالتنسيق معه مع وزارة المالية لتعديل التشريعات الضريبية المنظمة له.