الإمارات: استرداد رسوم الخدمات الضريبية غداً

حيث يتم سحب طلب التوضيح الخاص من قبل مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب

عندما يتم تقديم التوضيح الخاص من قبل شخص غير مسجل في ضريبة الشركات ولا يرتبط موضوع التوضيح بالاستفسار عن التسجيل الضريبي.

أن يكون مقدم الطلب خاضعاً للتدقيق الضريبي من قبل الهيئة وقت تقديم الطلب.

عندما يكون طلب التوضيح الخاص متعلقاً بالإجراءات الواجب تطبيقها بموجب قرار صادر عن الهيئة.

إذا كان طلب التوضيح الخاص تكراراً لطلب توضيح خاص آخر مقدم من نفس مقدم الطلب وبنفس الموضوع والمستندات التي تعمل عليها الهيئة.