الإمارات: إنخفاض محتمل لأسعار البنزين في سبتمبر

من جانب آخر، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث زادت المصافي من استخدامها للطاقة الإنتاجية، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما قامت "جولدمان ساكس" بتخفيض توقعاتها لأسعار النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً، نظراً لضعف الطلب من الصين وزيادة الإمدادات العالمية، بما في ذلك من "أوبك+".