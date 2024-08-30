الإمارات: إنخفاض محتمل لأسعار البنزين في سبتمبر
من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات انخفاضاً في شهر سبتمبر، وذلك نتيجة لبقاء أسعار النفط العالمية منخفضة خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق. يُذكر أنه منذ قرار تعديل أسعار الوقود في الإمارات عام 2015، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر لتتماشى مع الأسعار العالمية.
وفي شهر أغسطس، ارتفعت أسعار الوقود المحلية بشكل طفيف، حيث بلغ سعر لتر البنزين "سوبر 98" 3.05 درهم، و"سبيشال 95" 2.93 درهماً، و"إي بلس" 2.86 درهماً. يتابع السائقون في الإمارات، خاصةً من يهتمون بتخطيط ميزانياتهم، التعديلات الشهرية لأسعار البنزين لضبط نفقاتهم.
وشهد متوسط سعر خام برنت تراجعاً في شهر أغسطس ليصل إلى حوالي 78.63 دولار للبرميل، مقارنةً بـ 84 دولاراً للبرميل في يوليو، وذلك بسبب ضعف الطلب من الصين وتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأقل من المتوقع. وقد تداول خام برنت خلال معظم شهر أغسطس في نطاق يتراوح بين 76 و80 دولاراً للبرميل، مع ارتفاعه لفترة وجيزة إلى 82 دولاراً نتيجة مخاوف من خفض ليبيا للإنتاج وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط.
وأوضح "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سينشري فايننشال"، أن أسعار النفط استقرت عند مستويات منخفضة مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، مما أدى إلى انخفاض الطلب.
من جانب آخر، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث زادت المصافي من استخدامها للطاقة الإنتاجية، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما قامت "جولدمان ساكس" بتخفيض توقعاتها لأسعار النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً، نظراً لضعف الطلب من الصين وزيادة الإمدادات العالمية، بما في ذلك من "أوبك+".
وتتوقع شركة "أكسفورد إيكونوميكس" أن يبلغ متوسط أسعار النفط 82.8 دولار للبرميل هذا العام، قبل أن يصل إلى متوسط 77.5 دولار للبرميل في عام 2025.