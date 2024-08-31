الإمارات: إنخفاض أسعار البنزين والديزل في سبتمبر

أعلنت لجنة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر 2024. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر وهي على النحو التالي: