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الإمارات: إنخفاض أسعار البنزين والديزل في سبتمبر
يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً م من يوم غدٍ 1 سبتمبر
أعلنت لجنة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر 2024. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر وهي على النحو التالي:
- ومن المتوقع أن يصل سعر لتر البنزين سوبر 98 إلى 2.90 درهم، مقارنة بـ 3.05 درهم في أغسطس/آب.
- سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 2.78 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.93 درهم.
- وسيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.71 درهم، مقارنة بـ 2.86 درهم للتر في أغسطس/آب.
- سيتم فرض سعر لتر الديزل بـ 2.78 درهم مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.95 درهم.