الإمارات: إلغاء التقارير الاقتصادية الواقعية للشركات بعد 31 ديسمبر 2022

وفقاً لما جاء في موقع وزارة المالية، تشترط اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على "شركات المناطق الحرة، والشركات العاملة في دولة الإمارات، وبعض الشركات التجارية الأخرى التي تمارس أنشطة محددة، أن تحافظ على "وجود اقتصادي" فعلي في الإمارات وتثبت هذا الوجود بما يتناسب مع الأنشطة التي تزاولها". وذلك لِضمان قيام الشركات الإماراتية بالإبلاغ عن الأرباح الفعلية التي تتوافق مع النشاط الاقتصادي الذي تقوم به داخل الإمارات.