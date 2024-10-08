الإمارات: إحالة كيان مالي غير مرخص للنيابة العامة

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها أحالت إحدى الشركات إلى النيابة العامة لمزاولة نشاطها دون ترخيص.

وكان الكيان خاضعاً لتنظيم وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع ولم يحصل على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وذلك مخالفاً للمادة (2) من الفصل الأول من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ر.م) لسنة 2021م بشأن دليل لائحة تنظيم أنشطة وأوضاع الشركات المالية.