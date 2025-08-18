الإمارات أفضل وجهة عالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

لم تغب هذه الجهود عن أذهان المستثمرين العالميين. ففي عام ٢٠٢٤، أعلنت مايكروسوفت عن إنشاء مركز عالمي للتطوير الهندسي في أبوظبي. وفي هذا العام، دخلت الشركة في شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي G42 لبناء بنية تحتية سيادية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه الخطوات قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على جذب ليس فقط رأس المال، بل أيضًا المشاريع عالية القيمة التي تُرسّخ اقتصادات المعرفة. وقد ساهمت أنشطة جوجل في الدولة وحدها بمبلغ ٢١.٨ مليار درهم إماراتي (٥.٩ مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٤، بينما من المتوقع أن تُولّد استثمارات مايكروسوفت ٢٧٣ مليار درهم إماراتي من الإيرادات وأكثر من ١٥٢ ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٢٨.