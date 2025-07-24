الإمارات أفضل ملاذ آمن للثروة عالمياً

بالإضافة إلى مقاييس الضرائب، يُقدّم تقرير مولتيبوليتان مؤشرين مُكمّلين يُقدّمان منظورًا متعدد الأبعاد للمرونة العالمية. في مؤشر مدن الحفاظ على الثروة (2015-2025)، احتلّت زوغ وهونغ كونغ وبازل أعلى المراتب من حيث حماية القوة الشرائية خلال عقدٍ متقلّب. بينما احتلّت أبوظبي ودبي المرتبتين 22 و24 على التوالي، مما يُشير إلى تنامي النضج وزيادة ثقة المستثمرين في أمن رأس المال على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، تصدّرت ويلينغتون وكوبنهاغن وسنغافورة التصنيفات في مؤشر المدن الذكية والمستدامة 2025. وتشهد أبوظبي ودبي، اللتان احتلتا المرتبتين 23 و25 على التوالي، تقدّمًا سريعًا في سلم الترتيب بفضل استثمارهما في المرونة المناخية والبنية التحتية الرقمية - وهما حجر الزاوية لاستدامة الثروة في المستقبل.