الإمارات أفضل ملاذ آمن للثروة عالمياً
برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكثر الوجهات جاذبية في العالم للحفاظ على الثروات، حيث تصدرت أبوظبي ودبي مؤشر المدن الصديقة للضرائب 2025 الذي أصدرته منصة التنقل العالمية Multipolitan مؤخراً.
ويؤكد التقرير على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون إلى الاستقرار والكفاءة المالية وحماية الثروة على المدى الطويل وسط الضغوط الضريبية العالمية المتزايدة.
يُصنّف تقرير "الثروة 2025: الجيل المُثقل بالضرائب" الصادر عن شركة "مولتيبوليتان" 164 مدينةً بناءً على أطرها الضريبية القانونية، وحوكمتها القانونية، وشبكات اتفاقياتها. وتصدّرت أبوظبي القائمة، تلتها دبي بفارق ضئيل في المركز الثاني، متفوقةً بذلك على مراكز مالية تقليدية مثل سنغافورة (الثالثة)، وزيورخ (السادسة)، وهونغ كونغ (السابعة). ويُبرز هذا الإنجاز الذي حققته الإمارات العربية المتحدة دورها كمركز جذب لرؤوس الأموال والمواهب العالمية في عصرٍ تُعيد فيه الضرائب المتزايدة، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتحولات التنظيمية، رسم ملامح استراتيجيات الثروة العالمية.
تتصدر أبوظبي قائمة الدول بفضل نظامها الضريبي المعدوم، ورسوم نقل الملكية المنخفضة نسبيًا، وبنيتها التحتية القانونية القوية، وسياساتها المتماسكة. أما دبي، فتأتي في المرتبة الثانية بفضل ارتباطها الدولي الفريد، وتغطية معاهداتها الواسعة، ومنظومة تنظيمية تدعم إدارة الثروات بشفافية، وتعزز ثقة المستثمرين.
وفي معرض حديثه عن النتائج، قال نيربهاي هاندا، الرئيس التنفيذي لشركة ملتيبوليتان: "لم تعد الثروة تُبنى فحسب، بل تُدافع عنها أيضًا. لقد أصبحت الجغرافيا هي الاستراتيجية الأمثل. وتتصدر الإمارات العربية المتحدة هذا التحول، حيث لا تقتصر مزاياها على معدلات ضريبية منخفضة فحسب، بل تشمل أيضًا ميزةً أكثر أهمية، ألا وهي القدرة على التنبؤ، والوضوح القانوني، والثقة المؤسسية".
يأتي هذا المؤشر في وقتٍ تُشدّد فيه السلطات الضريبية المرتفعة في أوروبا وأمريكا الشمالية اللوائحَ المتعلقة بالثروات والميراث وتدفقات رأس المال. في المقابل، تُقدّم مدنٌ مثل أبوظبي ودبي مزيجًا نادرًا من بيئات ضريبية منخفضة، وأمن الأصول، واستشراف اللوائح التنظيمية - وهو مزيجٌ يجذب بشكلٍ متزايد العائلات وقادة الشركات المتنقلين عالميًا.
يُسلّط التقرير الضوء أيضًا على قوة منطقة الخليج في رسم مستقبل حركة الثروات. وقد انضمت خمس مدن خليجية أخرى إلى قائمة العشرين الأوائل - المنامة (الرابعة)، والدوحة (الخامسة)، ومدينة الكويت (الثامنة)، والرياض (الثانية عشرة)، ومسقط (السابعة عشرة) - بفضل الحوافز الضريبية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي، وتطور القطاع المالي المتنامي. ومع وجود سبع من أفضل عشرين مدينة صديقة للضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ترسخت سمعة المنطقة كقوة صاعدة في مجال الحفاظ على الثروات.
بالإضافة إلى مقاييس الضرائب، يُقدّم تقرير مولتيبوليتان مؤشرين مُكمّلين يُقدّمان منظورًا متعدد الأبعاد للمرونة العالمية. في مؤشر مدن الحفاظ على الثروة (2015-2025)، احتلّت زوغ وهونغ كونغ وبازل أعلى المراتب من حيث حماية القوة الشرائية خلال عقدٍ متقلّب. بينما احتلّت أبوظبي ودبي المرتبتين 22 و24 على التوالي، مما يُشير إلى تنامي النضج وزيادة ثقة المستثمرين في أمن رأس المال على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، تصدّرت ويلينغتون وكوبنهاغن وسنغافورة التصنيفات في مؤشر المدن الذكية والمستدامة 2025. وتشهد أبوظبي ودبي، اللتان احتلتا المرتبتين 23 و25 على التوالي، تقدّمًا سريعًا في سلم الترتيب بفضل استثمارهما في المرونة المناخية والبنية التحتية الرقمية - وهما حجر الزاوية لاستدامة الثروة في المستقبل.
وفقًا لتقرير الثروة لعام ٢٠٢٤ الصادر عن شركة نايت فرانك، سجّلت دبي أعلى تدفق عالمي للأفراد فائقي الثراء، حيث انتقل إليها أكثر من ٤٥٠٠ من أصحاب الثروات العالية خلال العام الماضي وحده. ويعود ذلك إلى جاذبية أنظمة التأشيرات، وعروض نمط الحياة المميزة، ومكانتها كملاذ آمن خلال الاضطرابات الجيوسياسية. كما تكتسب أبوظبي، بفضل برامج الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين وقطاعها المصرفي الخاص المتنامي بسرعة، زخمًا متزايدًا بين شركات إدارة الثروات المؤسسية ومكاتب إدارة الأصول متعددة العائلات.
يتضمن تقرير "ملتيبوليتان" تعليقات خبراء من قادة سابقين في شركات EY وDeloitte وBDO، بالإضافة إلى محامين دوليين متخصصين في الضرائب وخبراء استراتيجيين في مكاتب العائلات. ترسم هذه الآراء مجتمعةً صورةً لنظام عالمي جديد في تخطيط الثروات، حيث أصبحت المرونة القضائية والهياكل الذكية والامتثال الاستباقي أمرًا بالغ الأهمية. وتتراوح المواضيع التي تمت مناقشتها بين كيفية إعادة هيكلة المغتربين الأمريكيين لممتلكاتهم، وكيف يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا في الاستراتيجية الضريبية العالمية، وتزايد جاذبية البرتغال ومالطا كمركزين متكاملين للثروات.
يشير الخبراء إلى أن ما يميز أبوظبي ودبي هو قدرتهما على الجمع بين الاستقرار المالي التقليدي والابتكار ورؤية حوكمة طويلة الأجل. فمع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، أو ضريبة على أرباح رأس المال، أو ضريبة على الميراث، أو ضريبة على الثروة، تواصل الإمارات العربية المتحدة جذب أصحاب الثروات الساعين إلى حماية إرثهم من تقلبات السياسات. علاوة على ذلك، تضمن شبكة الدولة المتنامية بسرعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي - التي تتجاوز الآن 140 اتفاقية - الامتثال الدولي وسهولة انتقال الأصول.
ومع تزايد التدقيق الذي تقوم به الحكومات في جميع أنحاء العالم على الهياكل الخارجية واعتماد معايير الشفافية مثل معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اكتسبت استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في مواءمة الضرائب التنافسية مع الممارسات التنظيمية القوية مصداقية عالمية.