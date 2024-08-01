الإمارات: أسعار الذهب تقترب من 300 درهم للجرام
قفزت أسعار الذهب لما يقرب من درهمين للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الخميس، حيث قفز سعر المعدن النفيس أكثر من 1% عالمياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول عيار 24 من المعدن الأصفر بسعر 296 درهماً للجرام صباح الخميس مقابل 293.75 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الأربعاء. ومن بين المتغيرات الأخرى، افتتحت عيارات 22 و 21 و 18 قيراطاً بسعر 274.0 درهماً و 265.25 درهماً و 227.25 درهماً للجرام على التوالي.
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 6 دراهم للجرام خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويتوقع المحللون أن يستمر الاتجاه التصاعدي في الأسعار على المدى القصير، وقد تصل الأسعار إلى 300 درهم للجرام بسبب توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قبل جني الأرباح.
وعلى الصعيد العالمي، استقر السعر الفوري للذهب عند 2444.3 دولاراً للأونصة في الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات. ارتفع سعر الذهب أكثر من 1% مساء الأربعاء بعد أن ألمح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون "مطروحاً على الطاولة" في سبتمبر إذا ظل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم متوافقاً مع التوقعات.
ووفقاً لأبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد سعر الفائدة يوم الأربعاء، مع بقاء الحد الأعلى عند 5.50%.
وبحسب التقرير: "لقد كان هذا هو ما توقعناه وما يتوقعه السوق، وبحسب رؤيتنا منذ أبريل، فإن التخفيض الأول من بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذه الدورة سيأتي في الاجتماع التالي المقرر عقده في سبتمبر. يبدو من المرجح بشكل متزايد أن يحدث هذا بحسب لغة بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفي لـ "جيروم باول" بعد القرار، حيث ذكر أن "تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يكون مطروحاً على الطاولة بمجرد الاجتماع التالي في سبتمبر".
"تظل توقعاتنا هي أننا سنشهد تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، أحدهما في سبتمبر والآخر في ديسمبر، وذلك على الرغم من انخفاض المخطط النقطي لتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى خفض واحد فقط في أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية في يونيو. وأضاف التقرير أن خفض الأسعار المقرر في سبتمبر تم تسعيره بالكامل من قبل الأسواق".