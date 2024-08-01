الإمارات: أسعار الذهب تقترب من 300 درهم للجرام

قفزت أسعار الذهب لما يقرب من درهمين للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الخميس، حيث قفز سعر المعدن النفيس أكثر من 1% عالمياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول عيار 24 من المعدن الأصفر بسعر 296 درهماً للجرام صباح الخميس مقابل 293.75 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الأربعاء. ومن بين المتغيرات الأخرى، افتتحت عيارات 22 و 21 و 18 قيراطاً بسعر 274.0 درهماً و 265.25 درهماً و 227.25 درهماً للجرام على التوالي.