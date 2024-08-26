الإمارات: أسعار الذهب تتراجع وتظل فوق 300 درهم للجرام

وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى XS.com، إن الذهب ارتفع الأسبوع الماضي بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "جيروم باول" في "جاكسون هول" مع التوقعات على المزيد من الإشارات الضعيفة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتترقب الأسواق أيضا ما قد تسفر عنه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في ظل الأجواء السلبية السائدة المحيطة بها.