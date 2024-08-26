الإمارات: أسعار الذهب تتراجع وتظل فوق 300 درهم للجرام
تراجعت أسعار الذهب في الإمارات عند افتتاح الأسواق في أول أيام الأسبوع، ولكن ظل التداول يتجاوز 300 درهم للجرام.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً سجل 304.0 درهم عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات مقارنة بـ 304.25 درهم عند إغلاق الأسواق في نهاية الأسبوع. ومن بين الأنواع الأخرى، سجل جرام الذهب عيار 22 قيراطاً و 21 قيراطاً و 18 قيراطاً سعر 281.25 درهم و 272.5 درهم و 233.5 درهم على التوالي.
عالمياً، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2510.32 دولار للأونصة، بانخفاض 0.22 بالمئة في تمام الساعة 9.10 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى XS.com، إن الذهب ارتفع الأسبوع الماضي بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "جيروم باول" في "جاكسون هول" مع التوقعات على المزيد من الإشارات الضعيفة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتترقب الأسواق أيضا ما قد تسفر عنه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في ظل الأجواء السلبية السائدة المحيطة بها.
وأضاف "أعتقد أن حديث باول عن الفترة المقبلة لن يتجاوز سبتمبر المقبل، وهو الموعد المتوقع لبدء مسار خفض أسعار الفائدة، لكن الأسواق تراهن بالفعل على هذا الموعد، وقد وضعت الأسعار بالفعل على أساسه، خاصة فرضية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولا نتوقع احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة على الإطلاق، لذلك يجب على باول أن يأتي بكلمات تعزز هذا التوقع، وإلا فإن النبرة الفاترة قد تكون لها نتائج سلبية على الذهب".
وبحسب أداة "FedWatch" لشركة "CME"، كانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 74.5% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقابل احتمالات بنسبة 26.5% لخفض بمقدار نصف نقطة وخفض بمقدار نقطة كاملة بحلول نهاية العام.