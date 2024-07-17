الإمارات: أسعار الذهب تتجاوز 295 درهماً للجرام الواحد
قفزت أسعار الذهب بشكل أكبر في الإمارات بعد ظهر الثلاثاء، تزامناً مع ارتفاع الأسعار العالمية ، متجاوزة 295 درهماً للجرام.
وقفز سعر المعدن الأصفر عيار 24 ألفاً إلى 295.5 درهماً للجرام بعد ظهر يوم الثلاثاء، مرتفعاً بمقدار 2.75 درهماً للجرام خلال النصف الأول من اليوم.
ومن بين المتغيرات الأخرى، ارتفعت أسعار عيار 22 و21 و18 ألفاً إلى 273.75 درهماً و265.0 درهماً و227.0 درهماً للجرام على التوالي.
وعالمياً، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2433.74 دولاراً للأوقية ، مرتفعاً بنسبة 0.46 بالمئة. ووصل السعر إلى 2443 دولاراً للأوقية في وقت سابق من اليوم.
وقال "مارك بروسارد"، رئيس قسم المخاطر في شركة"أي بي أم كابيتال" APM Capital، إن أسعار الذهب التي ارتفعت كانت مدعومة بآمال تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث ينتظر المتداولون المزيد من التعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة توقيت تلك التخفيضات.
وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في Exness، إن التضخم في الولايات المتحدة يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف السياسة النقدية، مما يؤدي إلى ارتفاع الذهب.
وقال: "إن مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف لشهر يونيو والاتجاه الأوسع لخفض التضخم دفعا المشاركين في السوق إلى التوقع الكامل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، مما قد يساعد في تعزيز الذهب"، مضيفاً أن الاهتمام لا يتركز على الإصدار القادم من السندات الأمريكية لبيانات مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء.
علاوة على ذلك، أدت حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، والتي تضخمت بسبب محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى زيادة مخاوف السوق وقد زاد الطلب على المعدن الثمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف الاقتصادية في الصين، والتي اتسمت بنمو أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، يمكن أن تدعم أيضاً التوقعات الإيجابية على المدى القريب للذهب.