الإمارات: أسعار الذهب تتجاوز 295 درهماً للجرام الواحد

قفزت أسعار الذهب بشكل أكبر في الإمارات بعد ظهر الثلاثاء، تزامناً مع ارتفاع الأسعار العالمية ، متجاوزة 295 درهماً للجرام.

وقفز سعر المعدن الأصفر عيار 24 ألفاً إلى 295.5 درهماً للجرام بعد ظهر يوم الثلاثاء، مرتفعاً بمقدار 2.75 درهماً للجرام خلال النصف الأول من اليوم.

ومن بين المتغيرات الأخرى، ارتفعت أسعار عيار 22 و21 و18 ألفاً إلى 273.75 درهماً و265.0 درهماً و227.0 درهماً للجرام على التوالي.

وعالمياً، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2433.74 دولاراً للأوقية ، مرتفعاً بنسبة 0.46 بالمئة. ووصل السعر إلى 2443 دولاراً للأوقية في وقت سابق من اليوم.