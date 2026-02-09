الإمارات..جيل جديد من تقنيات الدفع وحجز الرحلات

شهد قطاع التكنولوجيا المالية نقلة نوعية جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتبسيط عمليات الدفع عبر القارات الست، حيث تم الإعلان عن توسع استراتيجي يربط بين حلول الدفع المتقدمة ومنصات التنقل العالمية. وفق مأعلنته شركتا "أدين"، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، و"أوبر"، المنصة العالمية الرائدة في مجال التنقل والتوصيل والمدرجة في بورصة نيويورك ،ويأتي هذا التعاون، الذي يمتد لأكثر من عقد من الزمان، ليدعم العمليات في أكثر من 70 دولة، مع التركيز بشكل خاص على أسواق حيوية جديدة تشمل دولة الإمارات وهونغ كونغ ومنطقة الكاريبي.

توطين حلول الدفع.. استجابة لمتطلبات الأسواق المحلية

يهدف هذا التوسع إلى تحسين الأداء التشغيلي من خلال دمج وسائل دفع محلية تتناسب مع ثقافة وقوانين كل سوق على حدة. وتشمل الخطط الجديدة إدراج أنظمة دفع إلكترونية سريعة النمو في أسواق مثل البرازيل وأستراليا، بالإضافة إلى توفير خيارات دفع عالمية تخدم المسافرين الدوليين عبر تطبيقات الميني-آب (Mini-apps). وتسعى هذه الخطوة إلى إلغاء الحدود الجغرافية أمام المستخدمين، مما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات وتدبير المدفوعات بسلاسة فائقة بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

في ابتكار تقني هو الأول من نوعه، تم الكشف عن إطلاق "أكشاك ذكية" في مواقع استراتيجية كالمطارات والفنادق، تتيح للمسافرين حجز رحلاتهم وإتمام عمليات الدفع دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي أو توفر باقة بيانات محلية.

وتوفر هذه المنصات التفاعلية حلاً مثالياً للقادمين الجدد؛ حيث تتيح لهم اختيار الوجهة وتحديد نوع الخدمة، ومن ثم استلام إيصال ورقي يتضمن كافة تفاصيل الرحلة. وقد تم تدشين أولى هذه الأكشاك في مطار "لاغوارديا" الدولي، مع توجهات قوية للتوسع في الموانئ والمطارات الدولية الكبرى خلال الأشهر المقبلة.

وأكد القائمون على هذا التعاون أن الاعتماد على منصات دفع موثوقة ومبتكرة يعد ركيزة أساسية لدعم خطط التوسع الدولي. وأشار خبراء قطاع التحول الرقمي إلى أن التركيز ينصب حالياً على تسريع وتيرة العمليات في الأسواق الرئيسية (مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل)، مع العمل المتواصل على ابتكار نماذج أعمال تدعم مرونة الوصول إلى الخدمات وتوفر أعلى معايير الأمان للمستخدمين حول العالم.