الإمارات:"بايسايد سبورتس جلوبال" تدعم المواهب الرياضية

وقال "كيان بهاروشا"، الرئيس التنفيذي لـ "بايسايد سبورتس جلوبال" الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا أن نرحب رسمياً بـ "كول هيويتسون" في عائلة "بايسايد سبورتس فينكاسا". إن دعم موهبة شابة وديناميكية مثل "كول"، بينما يواصل تطوره وتحقيق النجاح، هو شرف حقيقي لنا. تم إدراج "كول" كمشارك في حدث سباق الكارتينج التابع للاتحاد الدولي للسيارات (FIA Karting) الذي أقيم هذا الأسبوع في حلبة دبي كارتدروم من 4 إلى 6 أكتوبر 2024. ونافس ضمن فئة "أو كيه-ان" (OK-N)، ممثلاً لفريق "بيوند ريسينج" (Beyond Racing). هذا الحدث هو جزء من برنامج أكاديمية أبطال المستقبل، الذي يجمع أفضل مواهب الكارتينج من جميع أنحاء العالم".