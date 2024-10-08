الإمارات:"بايسايد سبورتس جلوبال" تدعم المواهب الرياضية
أعلنت "بايسايد سبورتس جلوبال"، وهي شركة تابعة لـ "بايسايد سبورتس" الهندية، عن دخولها لساحة السباق الدولية من خلال رعاية وإدارة المتسابق الجنوب أفريقي "كول هيويتسون" البالغ من العمر 16 عاماً، والمصنف الثامن عالمياً.
وباعتبار الملياردير "أناند ماهيندرا" مساهماً رئيسياً، فإن توسع "بايسايد سبورتس جلوبال" في رياضة السيارات يشكل جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع لاكتشاف ودعم المواهب الناشئة منذ سن مبكرة. ومن خلال شراكتها الجديدة مع فاريس سيد، الرئيس التنفيذي لشركة "فينكاسا كابيتال" التي مقرها في دبي، تهدف الشركة إلى إنشاء منصة لانطلاق نجوم المستقبل من الإمارات العربية المتحدة وخارجها، ووضع المنطقة كمركز للابداع الرياضي وتنمية المواهب.
وقال "كيان بهاروشا"، الرئيس التنفيذي لـ "بايسايد سبورتس جلوبال" الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا أن نرحب رسمياً بـ "كول هيويتسون" في عائلة "بايسايد سبورتس فينكاسا". إن دعم موهبة شابة وديناميكية مثل "كول"، بينما يواصل تطوره وتحقيق النجاح، هو شرف حقيقي لنا. تم إدراج "كول" كمشارك في حدث سباق الكارتينج التابع للاتحاد الدولي للسيارات (FIA Karting) الذي أقيم هذا الأسبوع في حلبة دبي كارتدروم من 4 إلى 6 أكتوبر 2024. ونافس ضمن فئة "أو كيه-ان" (OK-N)، ممثلاً لفريق "بيوند ريسينج" (Beyond Racing). هذا الحدث هو جزء من برنامج أكاديمية أبطال المستقبل، الذي يجمع أفضل مواهب الكارتينج من جميع أنحاء العالم".
وقال فاريس سيد، الرئيس التنفيذي لشركة فينكاسا كابيتال: "إن الشراكة مع "بايسايد سبورتس جلوبال" و "كول هيويتسون" هي فريدة من نوعها لأنها تركز على تنمية الشباب. هذا التعاون يمكنه تحويل كيفية اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها والاحتفاء بها. نحن فخورون بدعم نجم شاب مثل "كول"، ونحن على ثقة من أن هذا من شأنه أن يلهم المزيد من الرياضيين الشباب في المنطقة للسعي لتحقيق أحلامهم".
ومن خلال تأسيس عملياتها في الإمارات العربية المتحدة، تخطط الشركة للاستفادة من حضورها لإشراك المدارس والأكاديميات الرياضية وبرامج الشباب في جميع أنحاء المنطقة، وتوفير منصة لا مثيل لها لاكتشاف المواهب الخام وتنميتها. ومن خلال الإرشاد والرعاية والتدريب على مستوى عالمي، تهدف "بايسايد سبورتس جلوبال" إلى مساعدة الجيل القادم من الرياضيين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
قال "كول هيويتسون": "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى "بايسايد سبورتس جلوبال". ستسمح لي هذه الشراكة بالتنافس على أعلى مستوى وفي الوقت نفسه إلهام الرياضيين الشباب الآخرين في جميع أنحاء العالم. أنا ممتن لفرصة العمل مع مثل هذه الشركة التي تتطلع إلى المستقبل والتي تؤمن حقاً بالمواهب الشابة".
تمثل هذه الشراكة الرائدة فصلاً جديداً في إدارة المواهب الرياضية، حيث تجمع بين الابتكار والاستثمار والشغف لاكتشاف ورعاية الجيل القادم من الرياضيين. سيعمل تعاون "بايسايد سبورتس جلوبال" و "فينكاسا كابيتال" على توفير فرص غير مسبوقة للمواهب الشابة مثل "كول هيويتسون"، مما يؤمن مستقبلاً مشرقاً وأكثر شمولاً من أي وقت مضى.