الإمارات:الشركات الناشئة تجذب أفضل المواهب في 2024

وقالت نبيلة رحال، محررة أخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لينكدإن: "تسلط قائمة هذا العام الضوء على الشركات الناشئة التي تستفيد من التوسع الاقتصادي المستمر في الإمارات وزيادة عدد السكان، مما يعزز تقديم خدمات ومنصات تلبي احتياجات المستهلكين والشركات. وقد أظهرت الشركات الناشئة المذكورة في هذه القائمة نمواً كبيراً في نسبة التوظيف، واهتماماً متزايداً من قبل المتقدمين، وهي تجذب أفضل المواهب في الإمارات".