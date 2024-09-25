الإمارات:الشركات الناشئة تجذب أفضل المواهب في 2024
تم إدراج شركات "أسترا تيك" و"كاشيو" و"جروبتيك" ضمن أفضل الشركات الناشئة في دولة الإمارات التي شهدت نمواً قوياً في التوظيف واهتماماً قوياً بالمتقدمين والقدرة على جذب أفضل المواهب.
وبحسب قائمة "لينكدإن" السنوية لأفضل الشركات الناشئة لعام 2024، شملت قائمة العشرة الأوائل أيضاً شركات "برايبكو" (Prypco)، "ذا جيفينج موفمنت" (The Giving Movement)، "غلوكير.هيلث" (GluCare.Health)، "هسبي" (Huspy)، "كفو" (Cafu)، "ستاك" (Stake)، و"كلوب" (Qlub).
تستند هذه القائمة إلى تحليل مؤشرات في أربعة مجالات رئيسية: نمو التوظيف، والتفاعل مع الشركة وموظفيها الحاليين، واهتمام المتقدمين للوظائف، وقدرة الشركات على جذب المواهب المتميزة.
وأظهر تقرير نظام الشركات الناشئة العالمي (GSER) لعام 2024 أن دبي وأبوظبي والشارقة تُعد من بين أفضل 10 أنظمة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بينما تُعتبر "أسترا تيك" رائدة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، تساهم "كاشيو" في إدارة النفقات، وتقدم "غروبتك" حلولاً مبتكرة للمطاعم والشركات الغذائية.
وقد حققت دبي تصنيفاً كاملاً (10 من 10) في مجال التمويل، مما يدل على الابتكار في دعم الشركات الناشئة ونشاط المستثمرين. وتضم دبي خمس شركات يونيكورن (أي الشركات التي يتخطى رأس مالها المليار دولار)، مما يجعلها واحدة من بين 19 نظاماً ناشئاً عالمياً يحتضن أربعة شركات يونيكورن أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت نبيلة رحال، محررة أخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لينكدإن: "تسلط قائمة هذا العام الضوء على الشركات الناشئة التي تستفيد من التوسع الاقتصادي المستمر في الإمارات وزيادة عدد السكان، مما يعزز تقديم خدمات ومنصات تلبي احتياجات المستهلكين والشركات. وقد أظهرت الشركات الناشئة المذكورة في هذه القائمة نمواً كبيراً في نسبة التوظيف، واهتماماً متزايداً من قبل المتقدمين، وهي تجذب أفضل المواهب في الإمارات".
شملت القائمة الشركات المستقلة تماماً، المملوكة للقطاع الخاص، التي تضم 30 موظفاً أو أكثر بدوام كامل، وعمرها 7 سنوات أو أقل، ومقرها في الدولة. وتم استبعاد شركات التوظيف، والمؤسسات الفكرية، وشركات رأس المال الاستثماري، والشركات القانونية، وشركات الاستشارات الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، والمنظمات غير الربحية، والجهات الحكومية.
كما تم استبعاد الشركات الناشئة التي قامت بتسريح 10% أو أكثر من قوتها العاملة بناءً على إعلانات الشركات أو مصادر موثوقة بين 1 يوليو 2023 و تاريخ إطلاق القائمة. وتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على بيانات الشركات ووسائل الإعلام الموثوقة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت أبوظبي خطة قروض طويلة الأجل دون فوائد تتراوح بين 150 ألف درهم إلى 3 ملايين درهم للشركات الناشئة الإماراتية المرخصة في القطاعات ذات الأولوية لدعم رواد الأعمال الشباب.