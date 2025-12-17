الإقامة الذهبية: تعيد تعريف تصميم المنازل والمجتمعات في الإمارات

هذا التحول السلوكي يظهر أيضًا في البيانات. تقول جيتيجيزيفا إن سلوك المشترين اليوم يروي قصة مختلفة تمامًا عن ماضي دبي. "إعادة البيع في السنة الأولى تبلغ حوالي 4٪، وهو رقم منخفض جدًا لمدينة كانت تدور حول التداول قصير الأجل. الناس يحتفظون بمنازلهم." وتبرز أن الأرقام السنوية لدائرة الأراضي في دبي لعام 2024 سجلت زيادة بنسبة 64.5٪ في قيمة معاملات الفيلات غير المخططة - اتجاه مرتبط مباشرة بارتفاع الطلب على المنازل الكبيرة، ذات العلامات التجارية، والموجهة للعائلات. في العديد من المجتمعات الضاحية، تشكل الفيلات ذات الأربع غرف نوم ما يقرب من 60٪ من الطلب، مع استحواذ الثلاث غرف نوم على حصة كبيرة أخرى. "تظهر هذه الأرقام فقط عندما يكون المستخدمون النهائيون، وليس المستأجرون الذين يخططون لعقد إيجار لمدة عام واحد، في مقعد القيادة،" تقول.