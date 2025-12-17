الإقامة الذهبية: تعيد تعريف تصميم المنازل والمجتمعات في الإمارات

الموجة الجديدة من المقيمين طويل الأمد في الإمارات — التي يقودها إلى حد كبير الزيادة في التأشيرات الذهبية — بدأت تعيد تشكيل أكثر من مجرد سوق العقارات. إنها تؤثر على كيفية تصميم المنازل، وكيفية تخطيط المجتمعات، وكيف يفكر المطورون في العيش الذي يقوده نمط الحياة.
ما كان في السابق سوقًا عابرًا، يُعرف بالمستأجرين قصيري الأجل والوحدات المدمجة التي تركز على العائد، يتطور الآن إلى مشهد حيث يستقر السكان، ويؤسسون عائلاتهم، ويخططون لحياتهم على مدى عقود.
هذا التحول يدفع المطورين للانتقال من نماذج “البيع والخروج” إلى فلسفات تصميم تركز على الإنسان على المدى الطويل. التخطيطات الأكبر، الدوران العملي، المرونة متعددة الأجيال، القابلية للمشي، وراحة المجتمع أصبحت بسرعة الأساس الجديد لتخطيط السكن. مع استجابة المطورين لاحتياجات العائلات، والمهنيين المقيمين لفترات طويلة، وحتى المتقاعدين، تدخل الإمارات مرحلة حيث الديمومة، وليس العبور، تشكل المخطط للمنازل المستقبلية.
من الوحدات المدمجة إلى المنازل الجاهزة للحياة
مع اختيار المزيد من السكان جعل الإمارات موطنهم طويل الأمد، يعيد المطورون هيكلة كل شيء من تخطيطات الوحدات إلى تخطيط الأحياء. بالنسبة للكثيرين، يمثل هذا تحولًا من البناء للمستأجرين قصيري الأجل إلى التصميم للعائلات التي تنوي البقاء لسنوات. يوضح خالد مورجان، رئيس التطوير في ORA Developers، أن التحول مرئي بالفعل في أولويات التخطيط والتخطيط المكاني. “القاعدة المتزايدة من المقيمين طويل الأمد وحاملي التأشيرات الذهبية تعيد تشكيل كيفية تعامل المطورين مع التخطيط والتخطيط المكاني. مع أن تصبح الإقامة في الإمارات أكثر ديمومة، يتحول الطلب بعيدًا عن التطورات المدمجة التي تركز على العائد نحو الإسكان الذي يقوده التصميم ويركز على الإنسان.”
العائلات التي ترى الإمارات كقاعدتها طويلة الأمد تبحث عن تخطيطات أكبر وأكثر وظيفية، وليس فقط المزيد من غرف النوم. “الوحدات ذات الثلاث غرف نوم مع غرف أوسع تصبح أكثر جاذبية من الوحدات الأصغر ذات الأربع غرف”، يضيف مورجان.
“العائلات تريد مساحات معيشة سخية، دوران عملي، ومساحات تتطور معهم.”
لقد دفع صعود عائلات التأشيرة الذهبية المطورين إلى توسيع عدسة تصميمهم لتتجاوز الأسر النووية. يقول مورغان: "أصبح العيش متعدد الأجيال أيضًا اعتبارًا رئيسيًا. يريد السكان مجتمعات يمكن لأطفالهم أن ينموا فيها بأمان، حيث يحدث التفاعل الاجتماعي بشكل طبيعي". هذا التحول يعني أن البنية التحتية للمجتمع - المدارس، الرعاية الصحية، المرافق الرياضية، الحدائق القابلة للمشي، والأندية الاجتماعية أصبحت بنفس أهمية المنازل نفسها. التحول لا يقتصر على العائلات. فئة متزايدة من المتقاعدين والمحترفين المقيمين لفترات طويلة تؤثر أيضًا على تصميم المنازل. يلاحظ مورغان: "التطوير الذي يوفر الراحة، والعافية، والمجتمع يصبح أكثر جاذبية للمتقاعدين".
تشير تمارا جيتيجيزيفا، الشريكة المؤسسة لشركة ميرا للتطوير، إلى التحول الديموغرافي وراء هذا التغيير. "كانت دبي تشعر وكأنها مدينة عابرة. كان الناس يأتون لبضع سنوات، يعملون، ثم يرحلون. الآن الأمر مختلف."
الأرقام تعكس هذه الحقيقة.
ارتفعت إصدارات التأشيرة الذهبية من 47,000 في عام 2021 إلى ما يقرب من 158,000 في عام 2023.
تجاوز عدد سكان دبي 4 ملايين، مع وصول أكثر من 200,000 مقيم جديد في عام واحد.
في جيتكس جلوبال 2025، قدمت الإمارات العربية المتحدة حتى حزمة قنصلية مخصصة لحاملي التأشيرة الذهبية، وهو مؤشر قوي على الديمومة التي يتوقعها صانعو السياسات.
توضح جيتيجيزيفا أن هذا التحول يغير بشكل جذري كيفية تفكير المطورين في تصميم المجتمع، مشيرة إلى أننا "نصمم للمقيمين الذين يتوقعون الاستقرار، وراحة الأسرة، والمساحة التي تعمل عبر الأجيال، وليس لتدفق متناوب من المستأجرين قصيري الأجل."
تقول إن هذا يظهر بطرق عملية جدًا: حتى الوحدات ذات غرفة النوم الواحدة تستفيد الآن من حمام إضافي، بينما المنازل ذات الغرفتين أو الأكبر تشمل بشكل متزايد غرفًا بحمامات داخلية ومساحة مخصصة للمربية. نفس الفلسفة توجه تخطيط الأحياء أيضًا. "قبل أن نرسم أي كتل سكنية، ننظر إلى مكان المدرسة، وكيف يصل الأطفال إلى الحديقة بأمان، وأي حضانة تخدم المنطقة وأين يمكنك القيام بالمهام اليومية دون الحاجة إلى ركوب السيارة،" تضيف، مشددة على كيف أن الديمومة المدفوعة بالتأشيرة الذهبية تؤثر على كل مرحلة من مراحل عملية التصميم.
هل ندخل عصر "المنزل الأبدي"؟
في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، هناك تحول واضح نحو عقلية العيش طويل الأمد مع المنازل التي تصبح أكثر اتساعًا، وأكثر مرونة، وأكثر ارتباطًا بشكل مدروس بإيقاعات الحياة اليومية بدلاً من الإقامات القصيرة الأجل.
يقول مورغان إن هذا التحول هيكلي وليس موسميًا. "السوق ينضج، والطلب قد تحول من العيش العابر إلى مساحات شخصية عميقة تتطور مع السكان بمرور الوقت." في باين من أورا، يتم التعبير عن هذه الفلسفة من خلال لغة تصميم تفضل التكيف على التكوينات الصارمة. الفيلات ترتكز على مناطق معيشة عائلية كبيرة تتدفق بسلاسة إلى الحدائق والمسابح، مع ساحات داخلية تعمل كامتدادات طبيعية للمنزل. الغرف متعددة الأغراض مصممة عمدًا لتتحول مع مراحل الحياة المتغيرة، وتعمل كدراسة، أو غرفة لعب، أو مساحة للعافية، أو جناح ضيوف حسب احتياجات الأسرة.
حتى الأنماط الأكثر إحكامًا في المجتمع تعكس هذا التفكير طويل الأمد. يلاحظ مورغان أن المنازل في باين تشمل تراسات على السطح، وغرف نوم بحمامات داخلية، ومناطق عامة وخاصة محددة بوضوح - ميزات نادرًا ما تُرى في التصميم الذي يقوده الإيجار النموذجي. ويضيف أن الخطة الرئيسية الأوسع تعزز الديمومة بدلاً من العبور: "مدينة قابلة للمشي لمدة 15 دقيقة، مع مدارس، وحضانات، وحدائق، ورعاية صحية وتجارة تجزئة منسوجة في الحياة اليومية، تشجع العائلات على الاستقرار والبقاء، وليس التحرك موسميًا." في سوق كان يهيمن عليه في السابق التدوير قصير الأجل، يقف باين كمؤشر واضح على الاتجاه الذي تتجه إليه تفضيلات السكن.
هذا التحول السلوكي يظهر أيضًا في البيانات. تقول جيتيجيزيفا إن سلوك المشترين اليوم يروي قصة مختلفة تمامًا عن ماضي دبي. "إعادة البيع في السنة الأولى تبلغ حوالي 4٪، وهو رقم منخفض جدًا لمدينة كانت تدور حول التداول قصير الأجل. الناس يحتفظون بمنازلهم." وتبرز أن الأرقام السنوية لدائرة الأراضي في دبي لعام 2024 سجلت زيادة بنسبة 64.5٪ في قيمة معاملات الفيلات غير المخططة - اتجاه مرتبط مباشرة بارتفاع الطلب على المنازل الكبيرة، ذات العلامات التجارية، والموجهة للعائلات. في العديد من المجتمعات الضاحية، تشكل الفيلات ذات الأربع غرف نوم ما يقرب من 60٪ من الطلب، مع استحواذ الثلاث غرف نوم على حصة كبيرة أخرى. "تظهر هذه الأرقام فقط عندما يكون المستخدمون النهائيون، وليس المستأجرون الذين يخططون لعقد إيجار لمدة عام واحد، في مقعد القيادة،" تقول.
لقد سرّع العمل الهجين والبعيد من هذا التطور. تلاحظ جيتيجيزيفا أن المشترين الآن يسألون عن مكان المكتب المنزلي - وليس ما إذا كانت المطبخ جيدًا بما يكفي للمستأجر. أصبحت الإضاءة الطبيعية، والخصوصية، والصوتيات، والفصل عن مناطق المعيشة اعتبارات متوقعة بدلاً من طلبات متخصصة. ونتيجة لذلك، تشتمل المنازل المعاصرة بشكل متزايد على دراسات مخصصة أو زوايا عمل موضوعة بعناية، وغرف عائلية سخية، ومساحات معيشة موسعة، ومساحات مرنة تتحول من مكتب إلى حضانة أو حتى غرفة مربية حسب تغير الاحتياجات. حتى الوحدات ذات الغرفتين الآن تحتوي عادةً على غرف نوم بحمامات داخلية، وغرف مربية مناسبة، ومساحة تخزين مدمجة أكثر بكثير مما كانت تقدمه التصاميم القديمة.
"في ميرا للتطوير، نصمم مع وضع هذا الساكن في الاعتبار،" تشرح جيتيجيزيفا. "تحصل غرف العائلة والدوران على مساحة أكبر لأن هذا ما يجعل المنزل مريحًا حقًا على المدى الطويل. كل غرفة نوم في منزل بغرفتين وما فوق تحتوي على حمام داخلي، وغرف المربية مخططة بشكل صحيح بدلاً من أن تكون مضغوطة." وتضيف أن هذه المنازل ليست مصممة في عزلة بل داخل مجتمعات مبنية لدعم الحياة الحقيقية: أحياء قابلة للمشي ترتكز على المدارس، والحضانات، والحدائق، ومحلات السوبر ماركت، والضروريات اليومية.
شهية جديدة للمنازل الشخصية
مع جذب الإمارات لقاعدة متزايدة من المقيمين على المدى الطويل، يتحول الحديث حول التصميم من الكفاءة قصيرة الأجل إلى المنازل التي يمكن أن تتطور وتتأقلم وتصبح أكثر شخصية مع مرور الوقت. لم يعد المشترون يبحثون عن مساحات تعمل فقط "للوقت الحالي" - بل يريدون منازل ترافقهم خلال مراحل الحياة المختلفة، دون التضحية بالأناقة أو الوظيفة. والنتيجة هي زيادة الطلب على تصاميم توازن بين الجمال والعملية، وهندسة معمارية يمكن تشكيلها حول أنماط الحياة الفردية.
يقول مورغان إن هذا التحول قد خلق توازنًا جديدًا في التصميم. "لقد دفع نحو التوازن؛ الناس يريدون منازل تشعرهم بالشخصية، لكنها قابلة للتكيف - فاخرة، لكنها عملية؛ متجذرة في الروتين، لكنها قادرة على تقديم لحظات من الهروب. لم يعد المشترون يختارون بين العملية والفردية. إنهم يريدون كليهما. إنهم يريدون التوازن."
بالنسبة لـ ORA، هذه الفلسفة ليست جديدة. يوضح مورغان أن تجربة الشركة في بناء وجهات بحرية عالمية - من Silversands Grenada إلى Ayia Napa Marina والساحل الشمالي قد عززت أهمية المساحات التي تكون حسية، قابلة للعيش ومرتبطة بعمق ببيئتها. "إنها تقدم هدوء الطبيعة مع طاقة نمط الحياة المعاصر،" يقول.
في Bayn، يتم إدخال هذا التوازن في سياق الإمارات من خلال الهندسة المعمارية الجاهزة للترقية والديكورات الداخلية المرنة. يمكن أن تتحول الغرف من مكتب منزلي إلى مساحة للعافية؛ تتوسع مناطق المعيشة مع نمو العائلات؛ وتسمح الأحجام ذات الارتفاع المزدوج مع التصاميم الداخلية والخارجية للسكان بتشكيل منازلهم حول إيقاعهم الخاص. "هذا النهج يدعم المقيمين على المدى الطويل الذين يريدون شعورًا بالدوام دون فقدان القدرة على التطور،" يوضح مورغان. "إنهم يريدون منزلًا يحمل الراحة العاطفية لشيء منسق، ممزوجًا بعملية شيء مقاوم للمستقبل."
بالنسبة لـ ORA، يضيف، أن الحركة نحو التخصيص ليست رد فعل على اتجاه، بل هي أساس فلسفتهم التصميمية. "تم بناء Bayn كمكان يلتقي فيه عالمان: العالم الذي يطمح إليه السكان، والعالم الذي يعيشونه كل يوم. المنزل الذي يوازن بين الاثنين هو المنزل الذي يبقى فيه الناس مدى الحياة."
يتفق Getigezheva على أن الإقامة الطويلة الأجل تدفع السوق نحو المنازل التي يمكن للناس تشكيلها مع مرور الوقت، لكنه يؤكد أن التخصيص الحقيقي يبدأ بأسس قوية.
"نعم، الاتجاه نحو المنازل المصممة حسب الطلب حقيقي. لكن في الواقع، الأمر لا يتعلق بتقديم خيارات تخصيص لا نهاية لها. ما يهم أكثر هو الحصول على الأساسيات بشكل صحيح بحيث يتكيف المكان بشكل طبيعي مع تغيرات الحياة،" تقول. بالنسبة للمقيمين الذين يخططون للبقاء عشر أو خمس عشرة سنة، الهدف ليس إعادة اختراع التصميم كل بضعة مواسم؛ بل هو الحصول على منزل يشعر بأنه صحيح من البداية، مع المرونة للتطور بلطف وبشكل بديهي.
في شركة Mira Developments، تُترجم هذه الفلسفة إلى مساحات سخية تجعل الأماكن سهلة لإعادة الاستخدام، وثقافة خدمة حقيقية تدعم الحياة اليومية، وبيئات مجتمعية مصممة مع الرياضة والرفاهية والعمل والحياة الاجتماعية متداخلة بسلاسة في التجربة. الأسقف العالية، والأحجام المريحة، والتخطيط المكاني المدروس يمنح السكان مساحة للتنفس.
في الوقت نفسه، تساعد خدمات التدبير المنزلي، ودعم خدمة صف السيارات، والإدارة القوية للمباني السكان المقيمين لفترة طويلة على الاستقرار في نمط حياة يبدو بلا جهد ومتجذر. تم إنشاء المساحات المشتركة — من الصالات الرياضية إلى غرف الاجتماعات والصالات لتعمل كامتدادات للمنزل، مما يسمح للسكان بالعمل والاستضافة والاسترخاء دون مغادرة المبنى.
بالنسبة لـ Getigezheva، يكمن الجوهر الحقيقي للتصميم طويل الأمد في إنشاء منازل ومجتمعات تدعم بالفعل إيقاع الحياة اليومية. تقول: “عندما يكون التخطيط، والنسب، والخدمات، والنظام البيئي المجتمعي صحيحًا، يمكن للناس تشكيل المنزل وفقًا لنمط حياتهم دون الحاجة إلى قوائم ترقية لا تنتهي.”