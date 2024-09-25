"الإسلامي للأغذية" تعيد تحديد هويتها التجارية

وتعد شركة الإسلامي للأغذية، الرائدة في مجال الأطعمة الحلال منذ خمسة عقود، علامة تجارية إماراتية ذات حضور عالمي تجسد مبادئ الجودة والابتكار. وقد تم الاعتراف بالعلامة التجارية كواحدة من أفضل العلامات التجارية الحلال على مستوى العالم، حيث حصلت على مكانة مرموقة بين أفضل 5 شركات للمنتجات الحلال في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، وحصلت على لقب العلامة التجارية الحلال المرموقة لعام 2021.