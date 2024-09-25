"الإسلامي للأغذية" تعيد تحديد هويتها التجارية
أعلنت شركة الإسلامي للأغذية، الشركة الرائدة في مجال توفير منتجات الدواجن واللحوم والوجبات الخفيفة الحلال، يوم الأربعاء عن علامتها التجارية الجديدة، والتي تجسد روح الثقافة الإماراتية وإرث مؤسسها الحاج سعيد لوتاه.
تتمحور هوية العلامة التجارية الجديدة حول الإيمان بأن "الطعام نعمة"، وهي مستوحاة من القيم الأساسية للابتكار والشباب والتعليم والمرأة والحب والأخوة.
ويمثل الأمر إنجازاً رئيسياً، حيث تؤكد الإسلامي على التزامها بتقديم طعام حلال ولذيذ يجسد مفهوم السلامة وماهو طازج. وعلق صالح عبد الله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، قائلاً: "إن موقعنا الجديد ليس مجرد تجديدٍ للمظهر؛ بل هو انعكاس لروح شركتنا. نحن نؤمن بأن الطعام يخلق أجواءً عالمية تجمع الناس معاً وتغذي الجسد والروح. ومن خلال مواءمة علامتنا التجارية مع قيم مؤسسنا، فإننا نحيي تراثنا بينما نتطلع أيضاً إلى مستقبل مليء بالابتكار في إنتاج الأغذية الحلال لتصل إلى مختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم".
وباعتبارها رائدة في صناعة الأغذية الحلال، قالت الإسلامي إنها تؤكد التزامها بالابتكار وتقديم منتجات متميزة. تعد الشركة من أحد أفضل العلامات التجارية الحلال على مستوى العالم، حيث حصلت على شهادة من بين أفضل 5 شركات للمنتجات الحلال في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023 وحصلت على لقب العلامة التجارية الحلال المرموقة لعام 2021.
بالإضافة إلى توفير منتجات عالية الجودة، تلتزم الإسلامي بالعطاء للمجتمع من خلال المبادرات التي تعزز الصحة والرفاهية والممارسات المستدامة. تؤمن الشركة بتمكين الشباب ودعم التعليم وتعزيز حس الأخوة بين عملائها وموظفيها.
مع التركيز المتجدد على الطعام كنعمة وعلى التراث الإماراتي وقيم المؤسس، تستعد الإسلامي للأغذية لتعزيز ريادتها حول العالم وتوفير أوسع مجموعة من الأطعمة الحلال المغذية على حد سواء.
وتعد شركة الإسلامي للأغذية، الرائدة في مجال الأطعمة الحلال منذ خمسة عقود، علامة تجارية إماراتية ذات حضور عالمي تجسد مبادئ الجودة والابتكار. وقد تم الاعتراف بالعلامة التجارية كواحدة من أفضل العلامات التجارية الحلال على مستوى العالم، حيث حصلت على مكانة مرموقة بين أفضل 5 شركات للمنتجات الحلال في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، وحصلت على لقب العلامة التجارية الحلال المرموقة لعام 2021.