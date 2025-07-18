"الأوراق المالية" تحذّر من 3 شركات غير مرخصة بدبي

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أحدث تنبيهاتها من التعامل مع جهات غير مرخصة. كما حذّرت سكان دبي من ثلاث شركات غير مرخصة لممارسة الأنشطة المالية.

وفي بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، حددت هيئة الأوراق المالية والسلع ثلاث شركات في 17 يوليو - وهي سيجما وان كابيتال، وسيجما - ويلث وورلد فاينانشال، وسيجما وان كاب ماركتنج سيرفيسز.

تنصح هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات، لأنها غير مرخصة لممارسة أنشطة مالية أو تقديم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة. ونحث المستثمرين بشدة على التحقق من حالة ترخيص أي جهة قبل الدخول في أي معاملات مالية. ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تُجرى مع شركات غير مرخصة، وفقًا للبيان.

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وقد صدر هذا الاستشارة استناداً إلى الدور التنظيمي للهيئة لضمان سلامة المعاملات وحماية المستثمرين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع واللوائح الصادرة بموجبه، ووفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.

في الأسبوع الماضي، حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين من التعامل مع بعض الجهات والأفراد الذين يدّعون زوراً أنهم شركة جرينستون إكويتي بارتنرز فاينانشال برودكتس بروموشون ذ.م.م. - وهي شركة مرخصة من الهيئة - وينتحلون روابط من موقع الشركة الإلكتروني ويقدمونها على أنها شركات شرعية. وصرحت الهيئة: "تحثّ الهيئة جميع المستثمرين على التحقق من حالة ترخيص أي جهة قبل الانخراط في أي نشاط خاضع للرقابة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات تُجرى مع هذه الجهات".