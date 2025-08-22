"الأوراق المالية" تحذر من شركات وأفراد غير مرخصين

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) تحذيرًا جديدًا للمستثمرين من التعامل مع فرد وشركة مقرها دبي، وُجد أنهما يعملان دون ترخيص.

في إشعار نُشر على موقعها الإلكتروني، قالت الهيئة إن شخصًا يُدعى ثوفيق راجا عبد المجيد غير مرخص أو مُصرح له بممارسة أنشطة تخضع لإشرافها. وأشار البيان إلى أن "هيئة الأوراق المالية والسلع لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات معه في هذا الصدد".

كما حذرت الهيئة من شركتي "إف إكس جلوب للتسويق والإدارة" و"عجمان تداول"، وكلاهما غير مُصرح لهما بمزاولة أنشطة مالية منظمة أو تقديم خدمات ذات صلة في البلاد. وحثت الهيئة الجمهور على الامتناع عن التعامل مع هاتين الشركتين والتحقق من وضع الترخيص لأي جهة قبل الاستثمار.

الهيئة تدعو المستثمرين للحذر

وحثت الهيئة المستثمرين على التحقق من وضع الترخيص لأي جهة قبل تحويل الأموال أو الدخول في اتفاقيات، محذرة من أن المعاملات مع المشغلين غير المرخصين قد تعرضهم للاحتيال. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع تفويض الهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 لحماية المستثمرين والحفاظ على سلامة الأسواق المالية.

وهذا هو أحدث تحذير في سلسلة من التحذيرات التي أصدرتها الهيئة. في 17 يوليو، حذرت الهيئة الجمهور من التعامل مع "سيجما وان كابيتال" و"سيجما ويلث وورلد فاينانشال" و"سيجما ون كاب ماركتنج سيرفيسز"، والتي لا تملك أي منها ترخيصاً للعمل في الإمارات.

تأتي هذه التحذيرات في أعقاب سلسلة من التقارير الاستقصائية لصحيفة "خليج تايمز" التي كشفت كيف أن مثل هذه الكيانات التي تعمل من خلال شركات وهمية، ومكاتب مزيفة، وتسجيلات خارجية استدرجت المقيمين في الإمارات لتحويل آلاف الدراهم من خلال مكالمات هاتفية عدوانية ولوحات تحكم تداول مضللة.