"الأوراق المالية" تحذر من احتيال باسم شركة مرخصة
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع سكان الإمارات من عمليات احتيالية حيث يستخدم المحتالون اسم شركة مرخصة وتفاصيلها لخداع المستثمرين.
وأوضحت الهيئة أنّ "جهة مجهولة تقوم بانتحال اسم ووصف شركة "إي دي إس سيكيوريتيز ADS Securities"، المرخصة من قبل الهيئة.
ووفقاً للهيئة، استخدم المحتالون الترخيص الرسمي الصادر لشركة "إي دي إس سيكيوريتيز" لتفادي أي شكوك حول ممارساتهم الاحتيالية.
وقالت الهيئة في بيان تحذيري: "تدعو الهيئة جميع المستثمرين إلى التحقق من صحة الجهة التي يتعاملون معها قبل التوقيع على أي اتفاقيات أو إجراء أي تحويلات مالية، والرجوع إلى بيانات الشركات المرخصة المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة".
وأصدرت السلطات في دولة الإمارات تحذيراً للمستثمرين والمقيمين، تدعوهم فيه إلى الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة والتحقق من صحة البريد الإلكتروني والرسائل المرسلة إليهم عبر قنوات مختلفة حتى لا يقعوا ضحايا للاحتيال.
وفي وقت سابق، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى الامتناع عن التعامل مع شركة "بلاتينيوم إف إكس" Platinum FX "فيما يتعلق بأي أنشطة تخضع لرقابة الهيئة، وذلك لأن الشركة لم تحصل على الترخيص اللازم لمزاولة أي من هذه الأنشطة. وأضافت الهيئة: "بناءً على ذلك، فإن هيئة الأوراق المالية والسلع تخلي مسؤوليتها من أي تعاملات مع هذه الشركة في هذا السياق".