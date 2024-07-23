"الأوراق المالية" تحذر من احتيال باسم شركة مرخصة

وأصدرت السلطات في دولة الإمارات تحذيراً للمستثمرين والمقيمين، تدعوهم فيه إلى الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة والتحقق من صحة البريد الإلكتروني والرسائل المرسلة إليهم عبر قنوات مختلفة حتى لا يقعوا ضحايا للاحتيال.

وفي وقت سابق، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى الامتناع عن التعامل مع شركة "بلاتينيوم إف إكس" Platinum FX "فيما يتعلق بأي أنشطة تخضع لرقابة الهيئة، وذلك لأن الشركة لم تحصل على الترخيص اللازم لمزاولة أي من هذه الأنشطة. وأضافت الهيئة: "بناءً على ذلك، فإن هيئة الأوراق المالية والسلع تخلي مسؤوليتها من أي تعاملات مع هذه الشركة في هذا السياق".