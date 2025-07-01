"الأوراق المالية" تحذر من شركتين وهميتين وغير مرخصتين في الإمارات

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تحذيرات للجمهور من الجهات غير المرخصة، حيث حذرت من شركة مجهولة الهوية تدّعي زوراً أنها "شركة الخليج للاستثمارات الإسلامية ذ.م.م."

وفي بيان رسمي، قالوا إن هيئة الأوراق المالية والسلع "لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات تتم مع جهات غير تابعة لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي الرسمية".

"نحثّ المستثمرين بشدة على التحقق من شرعية أي جهة قبل إبرام أي اتفاقيات أو إجراء أي تحويلات مالية. لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، يُرجى الاطلاع على القائمة الرسمية للشركات المرخصة والمتاحة على الرابط: https://www.sca.gov.ae/ar/open-data/licensed-companies.aspx#page=1 ."

شركة غير مرخصة مقرها دبي

وحذرت الهيئة المستثمرين من التعامل مع شركة "ALYWRW FOR MARKETING AND PR LLC" ومقرها دبي، وذلك لعدم حصولها على ترخيص لممارسة أي أنشطة أو خدمات مالية خاضعة لرقابة الهيئة.

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع أي مسؤولية عن أي معاملات تُجرى مع هذه الشركة. وننصح المستثمرين بشدة بالتحقق من شرعية أي جهة قبل إبرام أي اتفاقيات أو إجراء أي تحويلات مالية لتجنب أي احتيال محتمل.

صدر مؤخرًا تحذيرٌ آخر بشأن التعامل مع شركة "ميكس أتلانتيك كوربوريشن"، لعدم ترخيصها بمزاولة أي أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة. ويأتي ذلك تماشيًا مع دورها الرقابي على الأسواق المالية المرخصة في دولة الإمارات، وجهودها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، وضمان سلامة المعاملات المالية، وحماية حقوق المستثمرين.