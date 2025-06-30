"الأوراق المالية": احذروا التعامل مع جهات غير مرخصة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تحذيراً استشارياً بشأن التعامل مع بعض الأفراد والجهات التي تعمل دون تراخيص أو موافقات حكومية سليمة.

لحماية مصالح المستثمرين والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تاباس كومار موهانتا، الذي يدير حساب إنستغرام @legendoftrading وقناة يوتيوب Legend of Trading (@tradinglegend)، غير مسجل لدى الهيئة كمؤثر مالي مرخص أو في أي صفة مهنية معتمدة أخرى.

مع تنامي تأثير شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك المستثمرين الأفراد، حثّت هيئة الأوراق المالية والسلع الجمهور على توخي الحذر والتحقق من حالة تسجيل المؤثرين الماليين قبل الأخذ بنصائحهم. تتوفر القائمة الرسمية للمؤثرين الماليين المرخصين في قسم "البيانات المفتوحة" على موقع الهيئة الإلكتروني.

المؤثر المالي هو شخصية بارزة على منصات التواصل الاجتماعي، يشارك نصائح مالية أو نصائح استثمارية أو رؤى سوقية، وغالباً ما يُؤثر على القرارات المالية لمتابعيه. في مايو، أعلنت السلطات الإماراتية أن جميع المؤثرين الماليين ملزمون بالحصول على ترخيص للعمل بشكل قانوني في الدولة.

شركة مكس أتلانتيك

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تحذيراً ضد شركة ميكس أتلانتيك كوربوريشن، مؤكدةً أنها غير مرخصة لممارسة أي أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة. ورغم المواد الترويجية أو الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك، فإن الشركة غير مرخصة لتقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات مالية تتم مع شركة MEX Atlantic Corporation، وتنصح المستثمرين بشدة بتجنب التعامل مع الشركة.

الأسواق المالية

وبالمثل، صدر تحذير آخر ضد شركة "فيسكال ماركتس"، وهي شركة غير مرخصة، وفقاً لهيئة الأوراق المالية والسلع، لممارسة أي أنشطة مالية منظمة أو تقديم خدمات ذات صلة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونذكّر المستثمرين مجدداً بأن التعامل مع جهات غير مرخصة يُعرّض رؤوس أموالهم لمخاطر جسيمة.

حماية المستثمرين من الاحتيال

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع التزامها بحماية المستثمرين والحفاظ على الشفافية في منظومة السوق المالية. وفي إطار هذا الالتزام، تحثّ الهيئة جميع المستثمرين على التحقق من التراخيص والوضع التنظيمي لأي فرد أو جهة قبل توقيع أي اتفاقيات أو تحويل أموال.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع الدور التنظيمي للهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 واللوائح الصادرة بموجبه، وخاصة قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.

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