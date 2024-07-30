"الأنصاري"تستحوذ على مجموعة BFC البحرينية

وبلغت الإيرادات الموحدة للكيان المدمج 1.4 مليار درهم للسنة المالية 2023، بارتفاع نسبته 22% مقارنة بإيرادات الأنصاري المعلنة.

وستجعل عملية الاستحواذ الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها أكبر مزود لخدمات التحويلات المالية والصرافة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شبكة الفروع التي تضم أكثر من 410 فرع. ومن شأن الصفقة الجديدة أن تزيد من شبكة فروع الأنصاري الحالية بنسبة 60 في المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والهند. وبالمثل، ستتوسع قوتها العاملة بنسبة 25% لتصل إلى 6000 موظف في جميع أنحاء المنطقة.

وتخطط الشركة التي يقع مقرها في دبي لتأمين التمويل بموجب شروط السوق المعتادة لتمويل عملية الاستحواذ.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "إن هذه الخطوة لا تعزز تواجدنا الإقليمي فحسب، بل تتوافق أيضاً مع استراتيجيتنا الأوسع للتنويع والتوسع في أسواق جديدة، وهناك الكثير من أوجه التشابه التي تجعل هذه الصفقة ناجحة، نحن نعمل في نفس الصناعة ونفهم أعمال بعضنا البعض ويعد هذا أمراً هاماً لأنه يجعل تسليم الأعمال يمر بشكل سلس بعد الاستحواذ. وأضاف أنه ستكون هناك تكلفة طاقات أيضاً".