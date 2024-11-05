الأمن السيبراني يفتح أبواب فرص العمل في الأسواق العالمية
السؤال: أنا مهندس إلكترونيات أعمل في الخليج منذ ثلاث سنوات. قيل لي إن التخصص في الأمن السيبراني من شأنه أن يحسن من فرصي، خاصة وأنني أرغب في الهجرة إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب. أنا في حيرة من أمري هل أتخصص في هذا المجال أم لا.
الإجابة: لقد أدى تطور مشهد الجرائم الإلكترونية إلى تحديات كبيرة للصناعات وكذلك الحكومات على مستوى العالم. وبالتالي ارتفع الطلب على موظفي الأمن السيبراني بشكل كبير. وتوقع مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 32 في المائة في وظائف الأمن السيبراني كل عام، وهي أعلى نسبة بين خيارات المهن التكنولوجية الناشئة. تواجه معظم الشركات فجوة خطيرة في المهارات حيث لا يتوفر عدد كافٍ من المهنيين. يتم وضع اللوائح السيبرانية لمواجهة التحديات التي يفرضها الجهات الخبيثة التي تستغل أجهزة المستهلك الضعيفة للوصول إلى البيانات الشخصية وحتى تنفيذ هجمات واسعة النطاق.
لذلك تستجيب البلدان من خلال إدخال لوائح أكثر صرامة للأمن السيبراني للأجهزة الاستهلاكية. وقد أدى هذا إلى خلق حاجة ماسة لمهندسي الأمن السيبراني والمتسللين الأخلاقيين ومتخصصي الامتثال لضمان أن الأجهزة تلبي جميع الإرشادات الجديدة. علاوة على ذلك، تقوم الشركات بتعيين خبراء الأمن السيبراني المهرة لتطوير منتجات آمنة وإجراء تقييمات المخاطر وإدارة متطلبات الامتثال. وضعت الحكومة الهندية لوائح مثل مدونة الممارسات لتأمين إنترنت الأشياء للمستهلك وقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية. وبالتالي سيكون من الجيد أن تتخصص في الأمن السيبراني وتصبح محترفًا ماهرًا في الأمن السيبراني مع احتمالات الحصول على وظائف عالية الأجر في كل من الولايات المتحدة والهند.
السؤال: تقوم العديد من الشركات المتعددة الجنسيات بإنشاء قواعد لها في الهند. كما يتم توظيف رؤساء تنفيذيين من أصل هندي. ومع ذلك، لا يتم منح الأدوار القيادية للنساء. هل يتغير هذا الاتجاه؟
الإجابة: لقد تضاعفت الأدوار العالمية في الهند على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن بين أكثر من 6500 وظيفة، تشغل النساء حاليًا 1100 وظيفة وفقًا لتقرير حديث. وقد لوحظ الاتجاه المتزايد لتولي النساء أدوارًا قيادية في مراكز القدرات العالمية حيث تم وضع النساء على رأس القيادة. وفي هذه الشركات، تجاوزت النساء الأدوار التقليدية في التسويق والموارد البشرية. وهن الآن يتولين مسؤولية الهندسة الأساسية ومواثيق الابتكار ومواثيق التمويل وما إلى ذلك. وقد استفادت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير من هذا التطور حيث قدمت النساء في الأدوار القيادية رؤى جديدة لعمليات صنع القرار. وقد تبين أن النساء لسن مجرد مشاركين بل أصبحن بشكل متزايد صانعات قرار رئيسيات، ويدفعن الابتكار بنهج جديد. باختصار، أصبح التحيز الجنسي ضد النساء في انخفاض الآن وأصبحت النساء قادرات على الوصول إلى قمة السلم الوظيفي في سن مبكرة حيث يجلبن أنماط قيادة فريدة تؤكد على التعاون والمرونة. هذه الصفات موضع تقدير كبير في بيئة الأعمال المعقدة الموجودة اليوم.
السؤال: على الرغم من ارتفاع عدد السكان في الهند، فإن القاعدة الضريبية للأفراد لم ترتفع. ومع ذلك، ربما أكون مخطئًا لأنني فقدت الاتصال بالأرقام الفعلية. هل يمكنك تقديم بعض المعلومات؟
الإجابة: لقد ارتفع عدد دافعي الضرائب بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. والزيادة في المقام الأول في مجال الضرائب الشخصية. ففي السنة المالية 2014-2015، بلغ عدد دافعي الضرائب الأفراد 57 مليونًا. وفي السنة المالية 2023-2024، تضاعف عدد دافعي الضرائب تقريبًا إلى 104 ملايين. وبلغت حصيلة ضريبة الدخل الشخصي الفعلية 7 تريليون روبية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 19.6 تريليون روبية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024. ووصلت مساهمة الضريبة المباشرة في إجمالي الإيرادات الضريبية إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا عند 56.7 في المائة. كما ارتفعت كل من المدفوعات الضريبية المقدمة التي يدفعها الأفراد مباشرة وكذلك الضريبة المستقطعة المستردة من المكلفين بوتيرة سريعة. وقد أظهرت تكلفة تحصيل الضرائب اتجاهًا نزوليًا مع زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. ويرجع هذا جزئيًا إلى الإدارة الضريبية الرشيدة فضلاً عن حوسبة إدارة الضرائب. فقد زادت إيرادات ضريبة الدخل من الأفراد بسبب ارتفاع مستويات الدخل في الهند بسبب النمو الاقتصادي القوي. وعلاوة على ذلك، تستفيد إدارة الضرائب بشكل كامل من التكنولوجيا لتوسيع شبكة الضرائب، بصرف النظر عن استخدام الأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تجاوزت الضرائب المحصلة من الأفراد الضرائب المحصلة من قطاع الشركات الهندي. وهذه هي أول علامة على أن الهند تنتقل إلى عصبة الدول المتقدمة.
الكاتب هو محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والضرائب في الهند.