الأمن السيبراني يفتح أبواب فرص العمل في الأسواق العالمية

الإجابة: لقد ارتفع عدد دافعي الضرائب بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. والزيادة في المقام الأول في مجال الضرائب الشخصية. ففي السنة المالية 2014-2015، بلغ عدد دافعي الضرائب الأفراد 57 مليونًا. وفي السنة المالية 2023-2024، تضاعف عدد دافعي الضرائب تقريبًا إلى 104 ملايين. وبلغت حصيلة ضريبة الدخل الشخصي الفعلية 7 تريليون روبية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 19.6 تريليون روبية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024. ووصلت مساهمة الضريبة المباشرة في إجمالي الإيرادات الضريبية إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا عند 56.7 في المائة. كما ارتفعت كل من المدفوعات الضريبية المقدمة التي يدفعها الأفراد مباشرة وكذلك الضريبة المستقطعة المستردة من المكلفين بوتيرة سريعة. وقد أظهرت تكلفة تحصيل الضرائب اتجاهًا نزوليًا مع زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. ويرجع هذا جزئيًا إلى الإدارة الضريبية الرشيدة فضلاً عن حوسبة إدارة الضرائب. فقد زادت إيرادات ضريبة الدخل من الأفراد بسبب ارتفاع مستويات الدخل في الهند بسبب النمو الاقتصادي القوي. وعلاوة على ذلك، تستفيد إدارة الضرائب بشكل كامل من التكنولوجيا لتوسيع شبكة الضرائب، بصرف النظر عن استخدام الأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تجاوزت الضرائب المحصلة من الأفراد الضرائب المحصلة من قطاع الشركات الهندي. وهذه هي أول علامة على أن الهند تنتقل إلى عصبة الدول المتقدمة.