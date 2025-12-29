الألماس يهزم الذهب.. تحول تاريخي في أسواق المجوهرات بدبي

مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتزايد الطلب على مجوهرات الألماس، وفقاً لما ذكره تجار المجوهرات في دبي.

حققت أسعار الذهب رقماً قياسياً في عام 2025، حيث وصلت إلى 4,549 دولاراً للأونصة عالمياً، وتجاوزت 546 درهماً للغرام الواحد في الإمارات. وقال تجار المجوهرات في دبي إن الطلب على كل من الألماس الطبيعي والمستزرع مخبرياً (lab-grown) ينمو في الدولة، تزامناً مع ارتفاع الثقة في الألماس المستزرع.

وقال تشيراج فورا، العضو المنتدب لمجوهرات "بافلي": "أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السوق اليوم هو سعر الذهب... لكننا جميعاً حققنا نتائج أفضل في مبيعات الألماس مع انتعاشها. لقد نمت مبيعاتنا من الألماس بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 في المئة تقريباً على أساس سنوي".

وفي ظل ارتفاع أسعار "المعدن الأصفر"، يرى فورا أن الناس يجدون الآن أنه من الأفضل تقديم منتجات الألماس كهدية مقارنة بالقطع الذهبية الصغيرة. وأضاف: "عندما تقدم لشخص ما هدية مرصعة بالألماس، فإنها تعطي انطباعاً أفضل بكثير. وضمن فئة الألماس، ينمو كل من الألماس الطبيعي والمستزرع مخبرياً بنفس الوتيرة".

ومع ذلك، لا يعتقد فورا أن الألماس المستزرع سيتفوق على نظيره الطبيعي، مؤكداً أن "كلاهما ينمو بشكل متساوٍ ومتوازٍ".

من جانبه، قال تشاندو سيرويا، صاحب مجوهرات "سيرويا"، إن عام 2025 كان عاماً مليئاً بالتحديات لتجار التجزئة من حيث حجم المبيعات.

وأوضح في مقابلة أجراها مؤخراً مع "خليج تايمز": "إذا قمت بحساب القيمة المطلقة بالروبية أو الدولار، فقد حقق الجميع نتائج جيدة لأن سعر الذهب ارتفع بشكل كبير. أما من حيث الكميات، فقد انخفضت المبيعات بنحو 20 إلى 30 في المئة".

وأضاف: "لقد حدث تغيير كبير جداً، حيث بدأ العديد من تجار المجوهرات الآن في الترويج لمزيد من المجوهرات الأنيقة والمرصعة بالألماس، وليس فقط القطع الثقيلة المعتادة".

المشترون يتقبلون أسعار الذهب المرتفعة

وأضاف سيرويا أن عام 2026 سيمثل حقبة جديدة للمجوهرات، لأن الجميع تقبلوا فكرة أن المعدن الأصفر سيحوم حول مستوى 4,000 دولار للأونصة.

وقال: "بمجرد أن يتقبل الجميع هذه الفكرة، علينا فقط تعزيز الموقف والبدء في الشراء مرة أخرى. وبالنظر للمستقبل، يمكننا توقع مبيعات جيدة، ولكن سيتعين علينا أن نكون مبتكرين ونوفر مجوهرات أخف وزناً. ولهذا السبب، طرحت 'مجموعة دبي للمجوهرات' أيضاً مجوهرات من عيار 14 قيراطاً، لكي تكون في متناول الناس".

وأشار إلى أن الألماس المستزرع مخبرياً يحقق نتائج جيدة جداً، مؤكداً أنه "في عام 2026، ستدخل أصناف جديدة من الألماس المستزرع إلى السوق".

وقال أديتيا سينغ، رئيس أعمال المجوهرات الدولية في شركة "تيتان"، إن الناس يثقون في علامة "تانيشق" (Tanishq) في الهند فيما يخص الألماس.

وأضاف في مقابلة مع "خليج تايمز" على هامش افتتاح المتجر الرئيسي لعلامة "تانيشق" في منطقة مينا بازار بدبي: "هذه فئة نقوم بالترويج لها؛ وتلاحظون أيضاً أن الكثير من اللاعبين الآخرين بدأوا ينظرون إلى هذه الفئة بجدية تامة. لا يعني ذلك أن الاهتمام تحول فجأة، ولكن لأن الكثير من اللاعبين الكبار بدأوا في التركيز على فئة الألماس. لذا، يتم توفير المزيد من التصاميم والمنتجات مع عروض جيدة. الألماس يحظى بالكثير من الاهتمام، وبسبب ارتفاع أسعار الذهب، تحظى المنتجات خفيفة الوزن أيضاً باهتمام كبير، وهي القطع التي يمكنك ارتداؤها فعلياً بشكل يومي".