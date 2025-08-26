"الأكثر خسارة للوزن" يفوزون: الإمارات تطلق تحدي "نمط الحياة" لمكافحة السكري

نجح تحدي مستشفى رأس الخيمة للسكري (RAK Diabetes Challenge) في تغيير حياة الآلاف على مر السنين. ويعود "التحدي" مرة أخرى، بناءً على نجاح النسخ الثلاث الماضية، لتقديم جوائز نقدية بقيمة 20,000 درهم لمكافأة المشاركين الذين يحققون أهم التحسينات الصحية.
أطلق مستشفى رأس الخيمة رسميًا النسخة الرابعة من التحدي. هذه الحملة على مستوى الدولة مصممة لمكافحة مرض السكري من خلال تغيير نمط الحياة، والتثقيف، والتوجيه الطبي. التسجيل مجاني ومتاح الآن حتى 31 أغسطس.
لا يزال مرض السكري يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا على الصعيدين العالمي والمحلي. ووفقًا لبيانات عام 2023، احتلت الإمارات المرتبة 15 في مؤشر السكري العالمي، حيث تم تصنيف 25% من البالغين على أنهم مصابون بالسكري.
تحدث معظم التشخيصات بالصدفة خلال الفحوصات الروتينية، ومع ذلك، فإن شريحة كبيرة من السكان لا تخضع لفحوصات طبية منتظمة. غالبًا ما يؤدي هذا التأخير إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك اعتلال الشبكية السكري، وأمراض الشريان التاجي، والفشل الكلوي، والاعتلال العصبي.
أظهر تحدي مستشفى رأس الخيمة للسكري نتائج ملحوظة في مواجهة هذه الأزمة. ففي العام الماضي وحده، انضم أكثر من 5000 مشارك، ونجح العديد منهم في تقليل أو حتى عكس مسار مرض السكري من النوع الثاني. وانخفض متوسط مستويات الهيموجلوبين السكري (HbA1c) من 7.49% إلى 5.07%، مما أخرج المشاركين من النطاق المصاب بالسكري. وبلغ متوسط فقدان الوزن 4-5 كغ في غضون ثلاثة أشهر – تم تحقيقه من خلال تغييرات موجهة في نمط الحياة، دون تعديلات على الأدوية.
وقال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: "هذا التحدي ليس مجرد حملة توعية، بل هو حركة لتغيير الحياة. لقد رأينا أشخاصًا يستعيدون صحتهم، ويعكسون مؤشرات السكري، ويتبنون عادات مستدامة. ومع نسخة 2025، نهدف إلى إلهام المزيد من الأفراد لتولي مسؤولية صحتهم."
سيتم تقييم المشاركين في بداية التحدي ونهايته، وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من الخبراء الطبيين بناءً على تحسن مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وانخفاض مستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1C)، ونتيجة نمط الحياة.
جوائز نقدية بقيمة 20,000 درهم - الفئة البدنية (Physical Category)
المركز الأول: 5,000 درهم (للرجال والنساء)
المركز الثاني: 3,000 درهم (للرجال والنساء)
المركز الثالث: 2,000 درهم (للرجال والنساء)
مكافآت الفئة الافتراضية (Virtual Category)
قسائم فحص صحي سويسري من مستشفى رأس الخيمة
إقامات فندقية 5 نجوم
اشتراكات في نوادي رياضية وسلال صحية
أفضل 10 مشاركين الأكثر تحسناً: فحوصات صحية سويسرية وهدايا حصرية.
أفضل 50 مشاركاً: شهادات تقدير.
كأس الشركات: يُمنح للفريق الأفضل أداءً.
يمتد التحدي من 29 أغسطس إلى 13 نوفمبر 2025، وهو مفتوح للمقيمين في الإمارات الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، والذين لديهم مستوى هيموجلوبين سكري (HbA1C) يبلغ 5.7 أو أعلى. التسجيل مجاني ومتاح عبر الإنترنت الآن حتى 31 أغسطس 2025 على الموقع الرسمي للتحدي.
هناك خياران للمشاركة:
الفئة البدنية (Physical): فحوصات مجانية لمؤشر كتلة الجسم والهيموجلوبين السكري، بالإضافة إلى تقييم نمط الحياة في مرافق خيمة مستشفى رأس الخيمة من 29 إلى 31 أغسطس (من 9 صباحًا إلى 5 مساءً).
الفئة الافتراضية (Virtual): إجراء الفحوصات في عيادات معتمدة في جميع أنحاء الإمارات على نفقتك الخاصة حتى 31 أغسطس، ثم تحميل النتائج واستكمال تقييم نمط الحياة عبر الإنترنت.
يتم تسجيل عملاء المستشفى والشركات تلقائيًا وتتم دعمهم من قبل موظفي المستشفى. يجب على المشاركين في الفئة البدنية زيارة المستشفى في أي يوم بين 29 و31 أغسطس لإكمال الفحوصات والتقييمات الأولية المجانية. ويكمل المشاركون الافتراضيون هذه الإجراءات عن بُعد. يجب على جميع المشاركين (في الفئتين) التسجيل عبر الإنترنت.
يستفيد المشاركون من ندوات صحية أسبوعية عبر الإنترنت، وورش عمل يقودها خبراء، ودعم من فريق متعدد التخصصات من أطباء الغدد الصماء، وخبراء السكري، وأخصائيي التغذية، وخبراء اللياقة البدنية من مستشفى رأس الخيمة.
وقال البروفيسور أدريان كينيدي، المدير التنفيذي للصحة في شركة "أريبيان ويلنس آند لايف ستايل مانجمنت"، قسم الصحة في مستشفى رأس الخيمة: "مهمتنا هي مساعدة الناس على الانتقال من المرض إلى العافية من خلال تغيير نمط الحياة بشكل مستدام. هذا يتعلق بتغيير الحياة - وتغيير صحة الأمة."
سواء كنت مصابًا بالسكري، أو في مرحلة ما قبل السكري، أو تسعى ببساطة للتحكم في صحتك، يقدم تحدي عام 2025 خريطة طريق مجربة ومحفزة لحياة أكثر صحة.
سجل الآن على الموقع: www.rakdiabeteschallenge.com
التسجيل في الموقع (Walk-in): 29-31 أغسطس (الجمعة إلى الأحد)، من 9 صباحاً إلى 5 مساءً في مرافق خيمة مستشفى رأس الخيمة.