"الأكثر خسارة للوزن" يفوزون: الإمارات تطلق تحدي "نمط الحياة" لمكافحة السكري

نجح تحدي مستشفى رأس الخيمة للسكري (RAK Diabetes Challenge) في تغيير حياة الآلاف على مر السنين. ويعود "التحدي" مرة أخرى، بناءً على نجاح النسخ الثلاث الماضية، لتقديم جوائز نقدية بقيمة 20,000 درهم لمكافأة المشاركين الذين يحققون أهم التحسينات الصحية.

أطلق مستشفى رأس الخيمة رسميًا النسخة الرابعة من التحدي. هذه الحملة على مستوى الدولة مصممة لمكافحة مرض السكري من خلال تغيير نمط الحياة، والتثقيف، والتوجيه الطبي. التسجيل مجاني ومتاح الآن حتى 31 أغسطس.

مسار مثبت لعكس مسار السكري

لا يزال مرض السكري يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا على الصعيدين العالمي والمحلي. ووفقًا لبيانات عام 2023، احتلت الإمارات المرتبة 15 في مؤشر السكري العالمي، حيث تم تصنيف 25% من البالغين على أنهم مصابون بالسكري.

تحدث معظم التشخيصات بالصدفة خلال الفحوصات الروتينية، ومع ذلك، فإن شريحة كبيرة من السكان لا تخضع لفحوصات طبية منتظمة. غالبًا ما يؤدي هذا التأخير إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك اعتلال الشبكية السكري، وأمراض الشريان التاجي، والفشل الكلوي، والاعتلال العصبي.

أظهر تحدي مستشفى رأس الخيمة للسكري نتائج ملحوظة في مواجهة هذه الأزمة. ففي العام الماضي وحده، انضم أكثر من 5000 مشارك، ونجح العديد منهم في تقليل أو حتى عكس مسار مرض السكري من النوع الثاني. وانخفض متوسط مستويات الهيموجلوبين السكري (HbA1c) من 7.49% إلى 5.07%، مما أخرج المشاركين من النطاق المصاب بالسكري. وبلغ متوسط فقدان الوزن 4-5 كغ في غضون ثلاثة أشهر – تم تحقيقه من خلال تغييرات موجهة في نمط الحياة، دون تعديلات على الأدوية.

وقال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: "هذا التحدي ليس مجرد حملة توعية، بل هو حركة لتغيير الحياة. لقد رأينا أشخاصًا يستعيدون صحتهم، ويعكسون مؤشرات السكري، ويتبنون عادات مستدامة. ومع نسخة 2025، نهدف إلى إلهام المزيد من الأفراد لتولي مسؤولية صحتهم."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

مكافآت كبيرة مقابل تغيير كبير

سيتم تقييم المشاركين في بداية التحدي ونهايته، وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من الخبراء الطبيين بناءً على تحسن مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وانخفاض مستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1C)، ونتيجة نمط الحياة.

جوائز نقدية بقيمة 20,000 درهم - الفئة البدنية (Physical Category)

المركز الأول: 5,000 درهم (للرجال والنساء)

المركز الثاني: 3,000 درهم (للرجال والنساء)

المركز الثالث: 2,000 درهم (للرجال والنساء)

مكافآت الفئة الافتراضية (Virtual Category)

قسائم فحص صحي سويسري من مستشفى رأس الخيمة

إقامات فندقية 5 نجوم

اشتراكات في نوادي رياضية وسلال صحية

أفضل 10 مشاركين الأكثر تحسناً: فحوصات صحية سويسرية وهدايا حصرية.

أفضل 50 مشاركاً: شهادات تقدير.

كأس الشركات: يُمنح للفريق الأفضل أداءً.