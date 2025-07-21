الأصول المشفرة العالمية في أعلى مستوى لها

كان من أبرز التطورات التدفقات القياسية إلى صناديق إيثريوم المتداولة الفورية، والتي شهدت استثمارات مؤسسية إجمالية بلغت 2.18 مليار دولار خلال الأسبوع. وكان يوم الأربعاء هو اليوم الأبرز، حيث سجل تدفقات بلغت 726.6 مليون دولار، وهو مؤشر واضح على تزايد اهتمام المؤسسات بثاني أكبر أصل مشفر. وبلغ سعر إيثر آخر تداول 3,783.2 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات رويترز.