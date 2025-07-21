الأصول المشفرة العالمية في أعلى مستوى لها

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.92 تريليون دولار الأسبوع الماضي، بعد لحظة محورية في التقدم التنظيمي في الولايات المتحدة، مع إقرار مجلس النواب لثلاثة مشاريع قوانين رئيسية متعلقة بالعملات المشفرة خلال ما يشار إليه باسم "أسبوع العملات المشفرة".
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، قانون "جينيوس" (GENIUS Act)، الذي يُنظّم العملات المستقرة في الولايات المتحدة. وقد مثّل هذا القانون انتصارًا كبيرًا لمؤيدي العملات المشفرة، الذين لطالما طالبوا بإطار تنظيمي يُضفي شرعية أكبر على هذه الصناعة.
كان هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل كبير بالعملات البديلة، التي أضافت 200 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، وشهدت هيمنتها مقارنةً ببيتكوين زيادة بنسبة 6%. أثار هذا التحول تكهنات ببدء موسم جديد للعملات البديلة، مع استمرار تحسن ثقة المستثمرين متجاوزةً بذلك العملة الرائدة التقليدية في السوق.
ارتفعت عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بنحو 1% يوم الاثنين، على الرغم من أنها لا تزال على بعد أكثر من 3% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 123,153 دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.
ارتفع سعر البيتكوين في تعاملات اليوم الأخيرة، مدعوماً باستقرار الدعم الحرج عند 116,500 دولار، وفقاً لبيانات Economy.com، مقدماً زخماً صعودياً ساعده على تحقيق مكاسب محدودة، وتأتي هذه التداولات الإيجابية وسط سيطرة الاتجاه الصاعد الرئيسي على المدى القصير، مع استمرار تداولاته بجانب خط تحيز داعم، إلى جانب بداية تشكل إشارات تداخل إيجابية على مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يعزز فرص استمرار الارتفاع على المدى القريب.
ورغم هذه الإشارات الصعودية، لا يزال السعر يواجه ضغوطاً فنية تأتي من استقراره دون المتوسط المتحرك 50، ما يشكل عائقاً أمام محاولات التعافي السريع، ويضعف القدرة على استهداف مستويات مقاومة أعلى دون اختراق هذا المستوى، بحسب محللي Economy.com.
كان من أبرز التطورات التدفقات القياسية إلى صناديق إيثريوم المتداولة الفورية، والتي شهدت استثمارات مؤسسية إجمالية بلغت 2.18 مليار دولار خلال الأسبوع. وكان يوم الأربعاء هو اليوم الأبرز، حيث سجل تدفقات بلغت 726.6 مليون دولار، وهو مؤشر واضح على تزايد اهتمام المؤسسات بثاني أكبر أصل مشفر. وبلغ سعر إيثر آخر تداول 3,783.2 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات رويترز.
شهدت صناديق الأصول الرقمية تدفقات قياسية بلغت 4.39 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات من مدير الأصول المشفرة CoinShares.
قال سيمون بيترز، محلل سوق العملات المشفرة في eToro: "قد يُمثل إقرار هذه القوانين نقطة تحول في تنظيم العملات المشفرة وثقة المستثمرين، وخاصةً في العملات البديلة المرتبطة بالسوق الأمريكية". وأضاف: "مع تراجع هيمنة البيتكوين، بدأ المستثمرون في استكشاف المزيد من الفرص على طول منحنى المخاطر".
مع تحسن الوضوح التشريعي وارتفاع الاهتمام المؤسسي، يبدو أن سوق العملات المشفرة يدخل مرحلة جديدة من النمو والتنويع.