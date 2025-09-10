الأسواق المالية الخليجية تتراجع إثر ضربات إسرائيلية في قطر

كما شهدت أسواق الأسهم الإقليمية انخفاضًا بعد التوتر الجيوسياسي السابق بين إسرائيل وإيران، لكنها تعافت لاحقًا مع انحسار التوترات في المنطقة. وكما هو الحال في الأسواق الأخرى، فإن أسواق الأسهم الخليجية معرضة أيضًا للتوترات الجيوسياسية.