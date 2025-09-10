الأسواق المالية الخليجية تتراجع إثر ضربات إسرائيلية في قطر

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في الإمارات ودول الخليج بشكل طفيف اليوم الأربعاء، في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين كبارا في حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء بنسبة 0.27% إلى 5941.34 نقطة، في حين انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.213% إلى 9932.49 نقطة.
وعلى نحو مماثل، هبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.34 في المائة إلى 11,070 نقطة بعد وقت قصير من افتتاحه صباح الأربعاء.
حاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس بغارة جوية في قطر يوم الثلاثاء، في تصعيد لعملها العسكري في الشرق الأوسط.
كما شهدت أسواق الأسهم الإقليمية انخفاضًا بعد التوتر الجيوسياسي السابق بين إسرائيل وإيران، لكنها تعافت لاحقًا مع انحسار التوترات في المنطقة. وكما هو الحال في الأسواق الأخرى، فإن أسواق الأسهم الخليجية معرضة أيضًا للتوترات الجيوسياسية.
وتأثرت سوق الأسهم السعودية، الأكبر في المنطقة، بالتوترات الإقليمية، حيث انخفضت بنسبة 0.42 في المائة إلى 10494 نقطة، صباح الأربعاء.
وتتبع أسواق الأسهم الإماراتية عادة أسواق الأسهم العالمية، ولكن التوترات الجيوسياسية الإقليمية قد تؤثر أيضا على معنويات المستثمرين.
كما انخفض مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية عند افتتاح الأسواق، بنسبة 0.04 في المائة ليصل إلى 1945.9 نقطة.
كما اتبعت بورصة الكويت الاتجاه الإقليمي، حيث انخفضت بشكل طفيف في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وفي سلطنة عمان، خالف مؤشر بورصة مسقط الاتجاه الإقليمي، مرتفعا بنسبة 0.27 في المائة إلى 5086 نقطة.