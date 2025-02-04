الأسهم الخليجية تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية
تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة يوم الاثنين متأثرةً بالأسواق العالمية بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين مخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض المؤشر القياسي للسوق السعودية بنسبة 0.5 بالمئة، وخسر مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 0.7 بالمئة، مع تراجع سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.1 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2 بالمئة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.5 بالمئة. كما انخفض المؤشر القياسي للسوق القطرية بنسبة 0.9 بالمئة.
وانخفض مؤشر "ستوكس" 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.3 بالمئة بحلول الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش، متجهاً صوب أكبر انخفاض يومي له هذا العام.
كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت بنسبة 1.4%، في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.6%. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة ــ التي يُنظر إليها باعتبارها المستفيد الرئيسي من سياسات ترامب ــ بنسبة 2.3%.
وانخفض مؤشر "فايننشال تايمز" 100 البريطاني بنسبة 1.5 بالمئة، في حين هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.7 بالمئة بعدما قال ترامب للصحفيين يوم الأحد إنه في حين أن البلاد "خارج الخط" عندما يتعلق الأمر بالتجارة، فإنها قد تكون قادرة على تجنب الرسوم الجمركية.
وانخفضت الأسهم الهندية يوم الاثنين بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين، مما أثار مخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق.
وانخفض مؤشر "نيفتي" بنسبة 0.52 بالمئة إلى 23361.05 نقطة، في حين انخفض مؤشر "بي إس إي سينسكس" بنسبة 0.41 بالمئة إلى 77186.74 نقطة. وتراجعت الروبية الهندية إلى ما دون 87 روبية مقابل الدولار للمرة الأولى مع هبوط العديد من العملات الأخرى في المنطقة.
وقال "أنيرود جارج"، الشريك ومدير الصناديق في شركة إنفاسيت لإدارة المحافظ الاستثمارية: "قد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تعطيل التجارة العالمية بشكل خطير، مما يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وهو ما يثير مخاوف حول الأسواق".
وقال جارج "إن الأسواق الهندية تقف عند مفترق طرق حاسم؛ فالقطاعات التي تعتمد على الإنفاق الرأسمالي أصبحت الآن في الخلفية مع تراجع زخم نموها في حين من المتوقع أن تحقق القطاعات المرتبطة بالاستهلاك مكاسب أكبر".