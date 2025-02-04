الأسهم الخليجية تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية

وانخفض مؤشر "فايننشال تايمز" 100 البريطاني بنسبة 1.5 بالمئة، في حين هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.7 بالمئة بعدما قال ترامب للصحفيين يوم الأحد إنه في حين أن البلاد "خارج الخط" عندما يتعلق الأمر بالتجارة، فإنها قد تكون قادرة على تجنب الرسوم الجمركية.