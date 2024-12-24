"الأحواض الجافة" تزيد طاقة التصنيع بنسبة 40% وتدعم مشاريع الطاقة المتجددة
افتتحت شركة الأحواض الجافة العالمية رسمياً توسعتها الجديدة (South Yard) التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الدولارات -وهي منشأة حديثة تمتد على 75,000 متر مربع، تم تصميمها لتعزيز قدرات التصنيع وتعزيز ريادة الشركة في مشاريع الطاقة البحرية المعقدة والطاقة المتجددة من الرياح البحرية على مستوى العالم.
وتساهم عملية التوسعة في زيادة طاقة التصنيع بنسبة 40% وسعة الساحة بنسبة 25%، مما يمكّن شركة الأحواض الجافة العالمية من تنفيذ مشاريع متعددة واسعة النطاق في وقت واحد.
يضم (South Yard) الجديد أكبر رصيف تحميل في الشرق الأوسط وأفريقيا، قادر على التعامل مع هياكل يصل وزنها إلى 37 ألف طن. وتضع هذه البنية التحتية المتقدمة شركة الأحواض الجافة العالمية في وضع يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع التحول في مجال الطاقة وتقديم حلول بحرية مبتكرة في جميع أنحاء العالم.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "مع ارتفاع الطلب على حلول الطاقة المتطورة على مستوى العالم، ستمكننا هذه المنشأة من الريادة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع وضع معايير جديدة للتميز التشغيلي. تعمل شركة الأحواض الجافة العالمية على تشكيل مستقبل الصناعات البحرية والطاقة البحرية. من خلال هذا التوسع المهم". تم تجهيز (South Yard) بتقنيات متقدمة، بما في ذلك آلات قطع الملفات الروبوتية، وأنظمة التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) المؤتمتة، وآلات الدرفلة الثقيلة، مما يحسن بشكل كبير من دقة وكفاءة عمليات التصنيع.
يمكن للمنشأة استيعاب ما يصل إلى 3000 عامل يومياً وهي مصممة خصيصاً لتقديم مشاريع صناعية معقدة، مثل تحويل سفن التخزين والتفريغ العائمة للإنتاج (FPSO)، وبناء الأسطح العلوية للمنصات البحرية ومنصات تحويل التيار المتناوب عالي الجهد (HVAC) والتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) لسوق طاقة الرياح البحرية.
ومن المتوقع أن تدخل رافعة "شيرليج" العائمة التي يبلغ وزنها 5000 طن حيز التشغيل بحلول عام 2026، مما سيعمل على تحسين قدرة الحوض للتعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة.
وقال الكابتن "رادو أنتولوفيتش"، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "يعزز مرفق (South Yard) قدرتنا على تنفيذ العديد من المشاريع العالمية المعقدة، مع إعطاء الأولوية للخدمات اللوجستية الذكية والتنفيذ الفعال ومعايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة العالية. يعد هذا المرفق جزءاً لا يتجزأ من دعم التحول في مجال الطاقة وتلبية متطلبات السوق سريعة التطور".
تعتمد منشأة (South Yard) بالكامل على الطاقة النظيفة المستمدة من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وهذا يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية للمنشأة ويضمن الالتزام بالمعايير البيئية الدولية. وهي مصممة لدعم البنية التحتية للطاقة الخضراء وتدمج الممارسات المستدامة في جميع العمليات، مما يعكس نهجاً متكاملاً للمسؤولية البيئية.
وتهدف شركة الأحواض الجافة العالمية إلى أن تصبح مزوداً رائداً في مجال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقوى العاملة ذات المهارات العالية والتركيز على الاستدامة لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع الطاقة العالمي.
وقال أنتولوفيتش: "إن هذا التوسع لا يقتصر على زيادة القدرة الإنتاجية فحسب؛ بل إنه بمثابة بيان لالتزامنا بالابتكار والتميز التشغيلي والتحول في مجال الطاقة. من خلال دمج التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، فإننا في وضع جيد لدعم أهداف إزالة الكربون العالمية مع تعزيز القيمة لعملائنا".