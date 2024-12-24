"الأحواض الجافة" تزيد طاقة التصنيع بنسبة 40% وتدعم مشاريع الطاقة المتجددة

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "مع ارتفاع الطلب على حلول الطاقة المتطورة على مستوى العالم، ستمكننا هذه المنشأة من الريادة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع وضع معايير جديدة للتميز التشغيلي. تعمل شركة الأحواض الجافة العالمية على تشكيل مستقبل الصناعات البحرية والطاقة البحرية. من خلال هذا التوسع المهم". تم تجهيز (South Yard) بتقنيات متقدمة، بما في ذلك آلات قطع الملفات الروبوتية، وأنظمة التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) المؤتمتة، وآلات الدرفلة الثقيلة، مما يحسن بشكل كبير من دقة وكفاءة عمليات التصنيع.