اقتصاد "رأس الخيمة" يتحدى العواصف: تصنيف ائتماني ممتاز بنظرة مستقرة لعام 2026

أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية S&P Global يوم الاثنين تصنيف رأس الخيمة لعام 2026 عند ‘A/A-1’ مع نظرة مستقبلية ‘مستقرة’، متوقعة استقراراً اقتصادياً واسعاً في الإمارة على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعات الوكالة بأن الإدارة المالية الحكيمة لحكومة رأس الخيمة والاحتياطيات المالية ستوفر مجالاً للمناورة السياسية وسط التطورات الجيوسياسية.

سلطت S&P الضوء على “استمرارية السياسة الحكومية”، التي تضمنها الأنظمة التشريعية والتنفيذية للإمارة، كعامل رئيسي في قرار تأكيد التصنيف، مشيرة إلى إحراز بعض التقدم في التزام الحكومة طويل الأمد بإنشاء مؤسسات اقتصادية قوية، مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء. حافظت رأس الخيمة على تصنيف ائتماني ضمن ‘نطاق A’ منذ عام 2008.

تعد رأس الخيمة، الإمارة الواقعة في أقصى شمال الإمارات السبع، موطناً لاقتصاد مزدهر ومتنوع مع نمو مسجل ومتوقع في جميع الصناعات. يتوزع تكوين الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء المواهب والشركات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الدولية الكبيرة.

تقع رأس الخيمة في موقع استراتيجي بين الشرق والغرب – حيث يعيش ثلث سكان العالم على بعد أربع ساعات طيران – وهي بوابة إلى الشرق الأوسط وما بعده. اقتصادها متنوع، ولا يمثل أي قطاع واحد أكثر من 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. توفر رأس الخيمة بيئة صديقة للأعمال مع خدمات قابلة للتخصيص، وتكاليف تشغيل تنافسية، وملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة، وضريبة دخل شخصية صفرية، وواحدة من أدنى معدلات ضريبة الشركات في العالم.

بفضل بنيتها التحتية العالمية، تعد رأس الخيمة موطناً لأكثر من 50,000 شركة، بما في ذلك رواد الصناعة مثل سيراميك رأس الخيمة وجلفار. تدعم مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ) ومدينة الابتكار النمو الديناميكي عبر القطاعات الصناعية والتصنيعية والرقمية، مدعومة باقتصاد يركز على المستقبل تم تأكيده بتصنيفات ائتمانية ضمن ‘نطاق A’ لأكثر من 15 عاماً من وكالتي فيتش وS&P.

قال متحدث باسم حكومة رأس الخيمة: “يؤكد تثبيت تصنيف رأس الخيمة ونظرتها المستقبلية المستقرة لعام 2026 الثقة العالمية في قدرة إمارتنا على التعامل مع التطورات الجيوسياسية. لقد أثبتت الإمارة، ببنيتها التحتية القوية، مرونتها بشكل كامل في الأوقات الصعبة. وتواصل رأس الخيمة تنفيذ خططها لضمان نموها وازدهارها.”

تتوقع ستاندرد آند بورز أن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياسة مالية محافظة وتحقق فوائض مالية بمتوسط 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2029.

يؤكد التقرير على قدرة الإمارة’ على تعديل نفقاتها كعامل في قدرتها على تجاوز حالة عدم اليقين، مستشهداً بالإجراءات الناجحة التي نفذتها خلال جائحة كوفيد-19 كمثال.

علاوة على ذلك، فإن وضع صافي الأصول القوي للحكومة’ يخفف جزئياً من المخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة، متوقعاً أن يظل عبء الفائدة على الحكومة’ أقل من 5 بالمائة من إيرادات الحكومة بسبب صغر حجم ديونها.