اقتصاد دبي: نموذج عالمي في المرونة والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية

أفاد كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة أن دبي نجحت في بناء واحد من أكثر الأنظمة الاقتصادية ديناميكية وتنافسية ومرونة في العالم، مما جعلها قادرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
وقال مسؤولون من قطاعات متنوعة — تشمل الضيافة، والسفر والسياحة، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وصناعات أخرى، إن دبي خرجت دائمًا أقوى من الأزمات، سواء كانت الأزمة المالية العالمية 2008-2009، أو جائحة كوفيد-19، أو أي صراعات عسكرية إقليمية أخرى، وذلك بفضل الدور الذي لعبته الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير الإمارة.
وصرح محمد جاسم الريس، رئيس مجلس الإدارة الفخري لمجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة في دبي، أن النموذج الاقتصادي للمدينة أثبت مراراً مرونة استثنائية لأنه يقوم على التنوع والتكامل القوي بين القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التجارة، والسياحة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والتكنولوجيا.
وأضاف الريس: "إن أحد أعظم نقاط القوة في دبي هو سرعة وحسم قيادتها، إلى جانب نموذج حوكمة يمنح الأولوية للتعاون مع القطاع الخاص. وفي قطاع السفر والسياحة، برزت هذه الشراكة بشكل خاص؛ حيث يضمن التنسيق المستمر بين السلطات الحكومية وشركات الطيران والمطارات ومجموعات الضيافة وأصحاب المصلحة في السياحة بقاء دبي تعمل وترحب بالعالم".
وعلى الرغم من الصراع العسكري المستمر الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تعتقد الشركات في الإمارات أن صناديق الثروة السيادية الكبيرة في الدولة، وعقوداً من التنويع الاقتصادي بعيداً عن البترودولار، ستساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وتمكين التعافي بشكل أسرع مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
من جانبه، قال أجاي بوجواني، رئيس "ذا إيفنتس جروب"، إن اقتصاد دبي المتنوع خلق أسساً قوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مما ضمن بيئة محفزة للنمو المستدام.
وأضاف أن الشركات في هذا القطاع تحركت بسرعة لتبني حلول مرنة للحفاظ على استمرارية الأعمال، بما في ذلك إعادة جدولة الفعاليات وتوسيع نطاق التفاعل الافتراضي. وأكد أن اقتصاد دبي معترف به على نطاق واسع بمرونته وقدرته على التكيف، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمي.
وقال: "تواصل المبادرات الحكومية تحت مظلة أجندة دبي الاقتصادية D33 دفع عجلة النمو طويل الأمد من خلال جذب الاستثمارات الدولية ودعم الابتكار وتوسيع التجارة. وفي الوقت نفسه، تعزز البنية التحتية العالمية والربط عبر مراكز مثل مركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة واسعة من الفنادق، وطيران الإمارات، مكانة دبي كوجهة رائدة للفعاليات العالمية واجتماعات الأعمال".
كما أكد بوجواني أن الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص ساعدت الصناعة على التعافي من الاضطرابات السابقة مع دعم نمو الفعاليات المحلية الناجحة.
وقال أميت ناياك، رئيس مجموعة عمل الفنادق في دبي ونائب رئيس مجموعة عمل المطاعم في الإمارات، إن قطاع السياحة والضيافة في الإمارة دخل الفترة الحالية من موقع قوة، مدعوماً بطلب قوي من الزوار، وتواصل قوي، وقدرة المدينة على الاستجابة السريعة والفعالة للاضطرابات.
وأشار إلى أن القطاع واصل التكيف من خلال منح الأولوية لجودة الخدمة والقيمة طويلة الأمد للوجهة.
وقال: "النموذج الاقتصادي لدبي مرن لأنه متنوع، وقائم على التنفيذ، ومصمم للسرعة. لقد بادرت الفنادق بدعم المسافرين، وتوفير المرونة، والحفاظ على معايير خدمة عالية للمقيمين والزوار على حد سواء، كما تكيفت المطاعم واقتصاد الزوار الأوسع بسرعة، مع التركيز على القيمة والاتساق وتجربة الضيوف".
وقالت مانيا ميريكي، رئيسة مجموعة عمل تقييم العقارات، إن الاقتصاد المحلي يرتكز على التنويع والنهج الحكومي الاستباقي.
وأضافت: "لقد أثبتت دبي باستمرار قدرتها على التغلب على التحديات العالمية الكبرى، وأدارت هذه اللحظات بكفاءة وتفاؤل ملحوظين. ومن أكثر نقاط القوة الفريدة لدبي وللإمارات هي الصلة الوثيقة بين القيادة والمجتمع، وهذا التلاحم يخلق شعوراً قوياً بالاستقرار والثقة في المستقبل".
بدورها، قالت بشرى خان، رئيسة مجموعة عمل التعليم، إن دبي قامت ببناء واحد من أكثر الأنظمة البيئية للتعليم الخاص تنافسية في العالم، مع مجموعة متنوعة من المدارس والمناهج الدراسية.
وتابعت: "طورت الإمارة اقتصاداً متنوعاً للغاية ومتصلاً عالمياً تدعمه قيادة ذات رؤية، ومؤسسات قوية، وبيئة تنظيمية تشجع بنشاط مشاركة القطاع الخاص والابتكار. وتعد الشراكة الوثيقة والبناءة بين الحكومة والقطاع الخاص من أعظم نقاط القوة في دبي".
وأوضحت أن "صناع السياسات يحافظون على حوار مفتوح مع أصحاب المصلحة في الصناعة، بينما تظهر الجهات التنظيمية مرونة وبعد نظر في الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية المتطورة. هذا النهج التعاوني يخلق بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ تشجع الاستثمار طويل الأمد والنمو المستدام".
وقال محمد كنانة، رئيس مجموعة عمل المعدات الطبية، إن اقتصاد دبي حافظ على مرونته وسط القضايا الإقليمية الجارية، حيث تم بناء النموذج الاقتصادي للمدينة تاريخياً للصمود أمام هذا النوع من الصدمات الخارجية تحديداً.
“تكمن قوة الإمارة في اقتصادها المتنوع للغاية والمتكامل عالمياً.”
وسلط كنانة الضوء على مرونة قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى استمرار الطلب القوي على البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية، وتقنيات الصحة الرقمية، وحلول الرعاية المتكاملة.
وأضاف: "تعد الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص سمة محددة لنجاح دبي؛ حيث كان التعاون بينهما فعالاً في النهوض بقطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية. وبالنسبة لقادة الأعمال العاملين في الإمارات، توفر هذه البيئة طمأنينة بأن دبي لا تظل مرنة فحسب في مواجهة التحديات العالمية، بل إنها مهيأة بشكل فريد للخروج أقوى من خلال الابتكار والتعاون والاستشراف الاستراتيجي".
كما أشار كنانة إلى المركز المالي القوي لدولة الإمارات، والجاهزية المؤسسية، وثقافة الثقة والاستقرار كعوامل رئيسية تعزز الثقة بين المقيمين والمستثمرين ومجتمع الأعمال الأوسع.
وقالت هدى بركات، رئيسة مجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، إن دبي خرجت باستمرار أقوى من التحديات العالمية بسبب اقتصادها المتنوع والموجه نحو المستقبل، وبيئتها الجاذبة للمستثمرين، وقدرتها العالية على التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة. وأضافت أن الشركات تواصل إظهار ثقتها في دبي وتحافظ على عملياتها رغم التحديات الإقليمية الحالية.
وقال رضا المنصوري، رئيس مجموعة عمل تجار الفواكه والخضروات، إن دبي تواصل إثبات قوة اقتصادها وقدرته على التكيف.
وأضاف المنصوري: "لقد أظهرت دبي باستمرار أن اقتصادها قوي وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة. وحتى في أوقات عدم اليقين العالمي، تستمر الإمارة في الحفاظ على نمو صلب بفضل اقتصادها المتنوع، وبنيتها التحتية الحديثة، وبيئة التجارة المفتوحة".