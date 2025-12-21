اقتصاد الإمارات 2026: تنوع مستدام ونمو قوي يقودان الأسواق المالية

البنوك والخدمات المالية: تظل البنوك العمود الفقري لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وقد شهد مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري ومؤسسات كبيرة أخرى نمواً صحياً في الأرباح، مدعوماً بارتفاع الائتمان، والمصدات الرأسمالية القوية، وهامش فائدة لا يزال صحياً. ومع تراجع الأسعار في عام 2026، قد تنخفض الهوامش قليلاً، لكن من المرجح أن يتم تعويض هذا التراجع من خلال زيادة أحجام الإقراض، ودخل الرسوم، واستمرار تدفقات الملاذ الآمن إلى الإمارات. وبالنسبة للمستثمرين، يجب أن تستمر البنوك في تقديم مزيج من الدخل والنمو، على الرغم من أن إجمالي العوائد قد يهدأ مقارنة بالمكاسب القوية جداً في عام 2025.