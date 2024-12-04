اقتصاد الإمارات ينمو 24 ضعفاً خلال 53 عاماً

وقال الوزير في كلمته الرئيسية: "تولي أجندة الإمارات العربية المتحدة 2031 أهمية كبيرة للتجارة. نحن نستهدف تحقيق 4 تريليون درهم من التجارة الخارجية غير النفطية خلال السنوات السبع القادمة وزيادة الصادرات إلى 800 مليار درهم، وذلك بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. منذ عام 2022، عقدنا اتفاقيات تجارة حرة متعددة المستويات مع 24 دولة حول العالم، ستة منها تعمل بكامل طاقتها، بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين مثل الهند وتركيا. توفر هذه الاتفاقيات وصولاً محسناً إلى الأسواق لنحو ربع سكان العالم. والنتائج تتحدث عن نفسها. في النصف الأول من العام، وصلت التجارة غير النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 1.39 تريليون درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 11.2% على أساس سنوي."

وأضاف أن دولة الإمارات تمكنت من مضاعفة اقتصادها 24 مرة خلال الـ53 عاماً الماضية، وأن الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية غير النفطية للدولة تتحدى الاتجاهات العالمية.

وقال سموه "في ظل المشهد الاقتصادي غير المستقر، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للنمو والفرص. وهذا ليس بالصدفة"، مضيفاً أن الفضل في ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى الموارد الطبيعية التي تستخدم الثروة في التنمية طويلة الأجل للقطاعات الاجتماعية والصناعية والتعليمية.