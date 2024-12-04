اقتصاد الإمارات ينمو 24 ضعفاً خلال 53 عاماً
أكد معالي وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة، وأن ستة منها بدأت فعلياً في التنفيذ.
وتهدف الاتفاقيات إلى إلغاء أو تقليص الرسوم الجمركية والتعريفات الجمركية على استيراد وتصدير السلع بشكل كبير بهدف تعزيز التجارة بين الدول.
وأضاف الزيودي، في كلمته خلال اليوم الأول من النسخة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للأعمال، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساعدت الدولة على تعزيز تجارتها غير النفطية إلى مستويات قياسية.
وقال الوزير في كلمته الرئيسية: "تولي أجندة الإمارات العربية المتحدة 2031 أهمية كبيرة للتجارة. نحن نستهدف تحقيق 4 تريليون درهم من التجارة الخارجية غير النفطية خلال السنوات السبع القادمة وزيادة الصادرات إلى 800 مليار درهم، وذلك بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. منذ عام 2022، عقدنا اتفاقيات تجارة حرة متعددة المستويات مع 24 دولة حول العالم، ستة منها تعمل بكامل طاقتها، بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين مثل الهند وتركيا. توفر هذه الاتفاقيات وصولاً محسناً إلى الأسواق لنحو ربع سكان العالم. والنتائج تتحدث عن نفسها. في النصف الأول من العام، وصلت التجارة غير النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 1.39 تريليون درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 11.2% على أساس سنوي."
وأضاف أن دولة الإمارات تمكنت من مضاعفة اقتصادها 24 مرة خلال الـ53 عاماً الماضية، وأن الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية غير النفطية للدولة تتحدى الاتجاهات العالمية.
وقال سموه "في ظل المشهد الاقتصادي غير المستقر، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للنمو والفرص. وهذا ليس بالصدفة"، مضيفاً أن الفضل في ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى الموارد الطبيعية التي تستخدم الثروة في التنمية طويلة الأجل للقطاعات الاجتماعية والصناعية والتعليمية.
"اليوم، تعتمد أجندة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة على ثلاثة ركائز أساسية: التجارة والتكنولوجيا والاستثمارات المستهدفة. وتعتبر الشراكة مع الدول والأوساط الأكاديمية والشركات عنصراً أساسياً في كل منها."
وأضاف الوزير أن الصادرات غير النفطية خلال تسعة أشهر تجاوزت أرقام العام الماضي.
وأضاف أن "صادراتنا غير النفطية نمت بنسبة 25% لتصل إلى 265 مليار درهم، والأرقام بنهاية سبتمبر تفوق بكثير تلك المسجلة في العام الماضي، وكل هذا يحدث في ظل تباطؤ التجارة العالمية التي سجلت متوسط نمو قدره 1.5% خلال نفس الفترة... كما تعمل الإمارات العربية المتحدة على تأمين مستقبل اقتصادها من خلال تسريع دمج التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبلوك تشين، والروبوتات، وإنترنت الأشياء (IoT) (يصف شبكة من الأشياء المادية—"الأشياء"—التي تحتوي على مستشعرات وبرامج وتقنيات أخرى بهدف الاتصال وتبادل البيانات مع أجهزة وأنظمة أخرى عبر الإنترنت).