اقتصاد الإمارات يتحدى العاصفة.. نمو قوي بـ 5.6% وميزانية سيادية ضمن الأقوى عالمياً

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بوتيرة قوية تبلغ 5.6% هذا العام، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، متجاهلاً المخاوف المحيطة بالصراع الإقليمي، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المصرف المركزي لدولة الإمارات.

يتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بوتيرة أسرع من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي البالغ 4.8% هذا العام، مما يجعله ثاني أعلى معدل بعد قطر التي سجلت 6.1%.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بنفس الوتيرة البالغة 5.6% العام الماضي.

“من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قد تعزز بشكل ملحوظ، مع ارتفاع النمو من 2.5% في عام 2024 إلى 4.3% في عام 2025. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل كبير بالتوسع الأقوى في الإمارات والسعودية، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية،” قال المصرف المركزي لدولة الإمارات.

“ظلت الخدمات المالية والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مرنة، مدعومة بجهود التنويع المستمرة وارتفاع إنتاج النفط. ومن المتوقع أيضاً أن يلعب قطاعا السياحة والنقل، اللذان يستفيدان من تطوير البنية التحتية واسعة النطاق وتوسيع الاتصال، دوراً متزايد الأهمية في دعم زخم النمو في المنطقة،” جاء ذلك في مذكرته الصادرة في مارس 2026.

يتوقع معظم المحللين ووكالات التصنيف أن يكون الصراع العسكري الإقليمي الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قصير الأمد. وبالتالي، سيكون التأثير على اقتصادات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضئيلاً بشكل عام، باستثناء عدد قليل من القطاعات.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق من هذا الشهر إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يظل مرناً على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مدعوماً باحتياطيات مالية قوية، ومحركات نمو متنوعة، وواحدة من أكبر محافظ الثروة السيادية في العالم.

أكدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ’s ‘AA/A-1+’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد القوة المالية والخارجية الاستثنائية للدولة ’s، حتى مع تسبب الصراع الإقليمي في مخاطر اقتصادية قصيرة الأجل. كما تقدر أن صافي مركز الأصول الموحد لحكومة الإمارات العربية المتحدة ’s سيصل إلى حوالي 184 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مما يضعها ضمن أقوى الميزانيات العمومية السيادية عالميًا.