اقتصاد الإمارات.. نمو محصّن بـ "الثروات السيادية"

من المتوقع أن يظل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة مرناً على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مدعوماً باحتياطيات مالية قوية، ومحركات نمو متنوعة، وواحدة من أكبر محافظ الثروة السيادية في العالم، وفقاً لأحدث تقييم من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني مجدداً التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند ‘AA/A-1+’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مسلطة الضوء على القوة المالية والخارجية الاستثنائية للبلاد حتى مع تسبب الصراع الإقليمي في زيادة المخاطر الاقتصادية على المدى القصير.

قال محللا ستاندرد آند بورز، جولي بارغاونكار وأوليفيا ك. غرانت، إن الموارد المالية الهائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرونة سياستها يجب أن تساعد في حماية الاقتصاد من أسوأ آثار عدم الاستقرار الإقليمي.

“يظل سيناريونا الأساسي هو أن الاحتياطيات المالية والاقتصادية والخارجية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ستكون بمثابة درع فعال ضد تأثير الصراع الإقليمي،” قال المحللون.

بينما قد تؤثر التوترات المستمرة في الخليج مؤقتاً على السياحة والتجارة وتدفقات الاستثمار، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تمكّن الميزانية العمومية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقاعدتها الاقتصادية المتنوعة من التعافي السريع بمجرد تخفيف التوترات الجيوسياسية.

تقدر وكالة التصنيف الائتماني أن صافي مركز الأصول الموحد لحكومة الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى حوالي 184 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهي واحدة من أقوى الميزانيات العمومية السيادية عالمياً. ويُقدر أن تتجاوز الأصول الحكومية السائلة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) وهيئة الإمارات للاستثمار، 210 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر وسادة قوية ضد الصدمات الاقتصادية.

في الوقت نفسه، يظل الدين العام للبلاد منخفضاً نسبياً. تقدر ستاندرد آند بورز الدين الحكومي العام بحوالي 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستويات أعلى بكثير في العديد من الاقتصادات المتقدمة.