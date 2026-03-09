اقتصاد الإمارات.. نمو محصّن بـ "الثروات السيادية"

من المتوقع أن يظل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة مرناً على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مدعوماً باحتياطيات مالية قوية، ومحركات نمو متنوعة، وواحدة من أكبر محافظ الثروة السيادية في العالم، وفقاً لأحدث تقييم من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية.
أكدت وكالة التصنيف الائتماني مجدداً التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند ‘AA/A-1+’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مسلطة الضوء على القوة المالية والخارجية الاستثنائية للبلاد حتى مع تسبب الصراع الإقليمي في زيادة المخاطر الاقتصادية على المدى القصير.
قال محللا ستاندرد آند بورز، جولي بارغاونكار وأوليفيا ك. غرانت، إن الموارد المالية الهائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرونة سياستها يجب أن تساعد في حماية الاقتصاد من أسوأ آثار عدم الاستقرار الإقليمي.
“يظل سيناريونا الأساسي هو أن الاحتياطيات المالية والاقتصادية والخارجية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ستكون بمثابة درع فعال ضد تأثير الصراع الإقليمي،” قال المحللون.
بينما قد تؤثر التوترات المستمرة في الخليج مؤقتاً على السياحة والتجارة وتدفقات الاستثمار، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تمكّن الميزانية العمومية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقاعدتها الاقتصادية المتنوعة من التعافي السريع بمجرد تخفيف التوترات الجيوسياسية.
تقدر وكالة التصنيف الائتماني أن صافي مركز الأصول الموحد لحكومة الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى حوالي 184 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهي واحدة من أقوى الميزانيات العمومية السيادية عالمياً. ويُقدر أن تتجاوز الأصول الحكومية السائلة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) وهيئة الإمارات للاستثمار، 210 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر وسادة قوية ضد الصدمات الاقتصادية.
في الوقت نفسه، يظل الدين العام للبلاد منخفضاً نسبياً. تقدر ستاندرد آند بورز الدين الحكومي العام بحوالي 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستويات أعلى بكثير في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
مكنت هذه الأساسيات القوية دولة الإمارات العربية المتحدة من الحفاظ على فوائض مالية ثابتة في السنوات الأخيرة. بين عامي 2021 و 2025، بلغ متوسط الرصيد المالي الموحد فائضاً قدره 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بإيرادات قوية من الهيدروكربونات ونمو قوي غير نفطي.
حتى مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تحافظ الحكومة على فائض مالي بمتوسط 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2026 و 2029.
سيستمر إنتاج النفط في دعم الاقتصاد، على الرغم من أن استراتيجية التنويع في الإمارات العربية المتحدة’ قد قللت الاعتماد على الهيدروكربونات. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يظل إنتاج النفط مستقراً عند حوالي 3.3 مليون برميل يومياً في 2026-2027، ارتفاعاً من حوالي 3.14 مليون برميل يومياً في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي المشاريع الكبرى مثل تطوير حقل غشا للغاز وتوسعة الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى زيادة كبيرة في إنتاج أبوظبي’ من الغاز وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
على الرغم من نقاط القوة هذه، خفضت وكالة التصنيف توقعاتها للنمو على المدى القريب بسبب تأثير الصراع الإقليمي.
تتوقع ستاندرد آند بورز الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة’ 2.5 في المائة في 2026-2027، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 4.2 في المائة، مما يعكس ضعف الطلب السياحي، والتدفقات المحتملة للمغتربين، وتراجع نشاط العقارات إذا استمر الصراع.
ومع ذلك، لا يزال الهيكل الاقتصادي المتنوع لدولة الإمارات العربية المتحدة’ مصدراً رئيسياً للاستقرار. وتمثل القطاعات غير النفطية الآن حوالي 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بالتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا.
كما سيدعم دور الدولة’ كمركز تجاري عالمي النمو على المدى الطويل. وقد وقعت الإمارات العربية المتحدة العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع شركاء رئيسيين بما في ذلك الهند وإندونيسيا وتركيا، مما يعزز التجارة عبر الحدود وتدفقات الاستثمار.
وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية 3.5 تريليون درهم في عام 2025، مما يعزز مكانة الدولة’ كأحد المراكز اللوجستية والتجارية الرائدة في العالم’.
ومن نقاط القوة الرئيسية الأخرى قدرة الإمارات العربية المتحدة’ على تصدير النفط عبر طرق بديلة حتى لو تعطلت التجارة البحرية. ويمكن لخط أنابيب نفط أبوظبي الخام (ADCOP) إلى الفجيرة نقل حوالي نصف صادرات أبوظبي’ النفطية مباشرة إلى المحيط الهندي، متجاوزاً مضيق هرمز.
تقلل هذه البنية التحتية بشكل كبير من مخاطر اضطرابات الإمدادات خلال الأزمات الجيوسياسية.
من المتوقع أيضاً أن يظل فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة’ قوياً، بمتوسط حوالي 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2026 و 2029، على الرغم من أنه أقل من الفائض البالغ 13 في المائة المسجل في عام 2025.
من المتوقع أن يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً نسبياً عند حوالي 48,900 دولار في عام 2026، مما يعكس الإنتاجية القوية للدولة’ واقتصادها ذي الدخل المرتفع.
يقول المحللون إن إطار السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة’، واحتياطياتها الكبيرة من الثروة السيادية، والتكامل الاقتصادي العالمي سيستمر في دعم قوتها الائتمانية.
“حتى في فترات التقلبات الجيوسياسية، توفر الاحتياطيات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة’ واقتصادها المتنوع مرونة كبيرة،” حسبما ذكرت ستاندرد آند بورز.
يقول الاقتصاديون إنه بينما قد يؤدي الصراع الإقليمي إلى إبطاء الزخم الاقتصادي على المدى القصير، فمن المتوقع أن يدعم الوضع المالي القوي للبلاد’ والاستثمارات الاستراتيجية تعافيًا مطردًا ومسار نمو طويل الأجل.