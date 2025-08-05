من المتوقع أن يواصل مسار النمو الاقتصادي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة اتجاهه التصاعدي، حيث يتوقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025 وارتفاعاً أقوى إلى 5.4% في عام 2026.

كشف البنك المركزي الإماراتي عن تقريره حول الاستقرار المالي لعام ٢٠٢٤، مستعرضًا نظامًا ماليًا متينًا، وتوقع نموًا اقتصاديًا مطمئنًا للسنوات القادمة. وتعزز هذه التوقعات المتفائلة توقعات مستقلة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يؤكد استقرار دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونتها.

يُسلط تقرير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام 2024. وتصدرت القطاعات غير الهيدروكربونية هذا النمو، حيث توسعت بنحو 5%، بينما انتعش قطاع الهيدروكربون بشكل متواضع بنسبة 1%.

تُعرب المؤسسات المستقلة عن هذه الثقة. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 5% في عام 2026. وقد عدّل البنك الدولي تقديراته بالزيادة، حيث يتوقع الآن نموًا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.6% في عام 2025 و4.9% في عامي 2026 و2027، مع توقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.9% في عام 2025. وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك الدولي نموًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.5% في عام 2026.

أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بلعمة، أن السياسات الحكيمة والأسس الاقتصادية المتينة والأطر التنظيمية الاستباقية ساهمت في حماية دولة الإمارات من المخاطر العالمية المتزايدة ودعم الزخم المستدام. ويتماشى هذا مع الاستراتيجيات الوطنية وتطلعات القيادة العالمية، مع تطور النظام المالي لدعم الرؤية الاقتصادية والنمو طويل الأمد.

من المتوقع أن تشمل محركات النمو في الفترة 2025-2026 كلاً من القطاعين النفطي وغير النفطي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالهيدروكربونات بنسبة 4.1% في عام 2025، وأن يرتفع بنسبة 8.1% في عام 2026 في ظل تخفيف حصص إنتاج أوبك+. ومن المرجح أن يحافظ النشاط غير الهيدروكربوني على معدل نمو قدره 4.5% خلال كلا العامين، مدعومًا بالاستثمار العام، واستراتيجيات التنويع، وديناميكية القطاع الخاص.

يُسلِّط المراقبون الدوليون الضوء على قدرة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على نموٍّ أقوى من المتوسط مقارنةً بنظيراتها في المنطقة. وكما يُشير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ نمو دول مجلس التعاون الخليجي 3% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، بينما لا تزال الدول غير المُصدِّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تباطؤًا في النمو في ظل حالة عدم اليقين العالمية. ويُشدّد البنك الدولي على أن الإنفاق العام المُتأنّي في البنية التحتية والتعليم والطاقة الخضراء هو مفتاح ترجمة النمو إلى مرونة في جميع أنحاء المنطقة.

وفقًا للخبراء الاقتصاديين، تشير التوقعات عمليًا إلى أن الإمارات ستظل وجهةً جاذبةً للاستثمار وتدفقات رأس المال، مدعومةً بفوائض مالية، ومعدل تضخم معتدل، واستقرار احتياطياتها السيادية. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وأن يرتفع إلى 6.4% في عام 2026. ومن المتوقع أيضًا أن يظل خلق فرص العمل قويًا، مع توقعات بنمو التوظيف بنسبة 3.3% في عام 2025، واستقرار معدل البطالة عند حوالي 2.1%.

باختصار، يُقدم تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدعم من مؤسسات عالمية مستقلة، صورةً مُقنعةً لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومًا بلوائح تنظيمية حصيفة، وابتكار، وإدارة مالية حكيمة. يقول سونيل أمبالافيليل، المستشار المالي والقانوني الرائد: "مع تنوع محركات النمو في قطاعات النفط، والتمويل، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وهياكل الرقابة المُحسّنة، والتحول الرقمي الذي يُمثل تقدمًا ملحوظًا، فإن التوقعات لعامي 2025 و2026 مُتفائلة للغاية".

وأضاف أمبالافيليل: "تبدو دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد لتحقيق الاستقرار المستدام، والتوسع المعتدل ولكن الثابت، والمرونة حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة".

وتوفر هذه التوقعات تأييدًا قويًا للتوقعات الداخلية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتعكس الثقة الدولية في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة - وخاصة أجندة التنويع والإصلاح.

يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن استقرار النظام المالي يرتكز على احتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسين جودة الأصول، وفعالية اللوائح الاحترازية الكلية. وقد عزز إنشاء مجلس الإمارات للاستقرار المالي في عام 2024 التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، مما يسهّل الاستجابة السريعة للمخاطر النظامية ويحسّن الرقابة. وقد أكدت اختبارات الضغط التي أجراها المصرف المركزي قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المعاكسة مع الاستمرار في منح الائتمان والحفاظ على رأس مال كافٍ يفوق الحد الأدنى التنظيمي.

يشير التقرير أيضًا إلى مرونة المؤسسات المالية غير المصرفية. فقد شهد قطاع التأمين ارتفاعًا في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 21.4% في عام 2024، لتصل إلى 64.8 مليار درهم، في حين حافظت شركات التمويل ومحلات الصرافة على مستويات جيدة من رأس المال والسيولة. وتسارعت وتيرة الابتكار الرقمي في عام 2024 مع التوسع في تبني التكنولوجيا المالية وإطلاق برامج مثل برنامج البطاقات المحلية "جايوان"، ومنصة "آني" للدفع الفوري، ومشروع "الدرهم الرقمي" التجريبي، العملة الرقمية للمصرف المركزي، حيث عززت هذه المبادرات الكفاءة والشمول والمرونة النظامية، وفقًا للتقرير.