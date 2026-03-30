اقتصاد الإمارات.. مرونة استثنائية وجاهزية تامة لتحويل التحديات إلى فرص

يُظهر النظام البيئي للأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى مرونته المميزة حيث يعمل صانعو السياسات والجهات التنظيمية والمؤسسات العالمية وقادة القطاع الخاص بتنسيق لحماية الاستقرار ودعم النمو على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في جميع أنحاء المنطقة.
من دعم السيولة السريع من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى التوسع المستمر في الخدمات المالية والعقارات والخدمات اللوجستية، فإن الرسالة التي تظهر عبر الأسواق واضحة: النموذج الاقتصادي للإمارات لا يزال قويًا هيكليًا ومتنوعًا وتطلعيًا.
بينما أدت التوترات الإقليمية الأخيرة إلى إعادة معايرة مؤقتة في جداول المستثمرين الزمنية ومراكز المخاطر، لا يوجد دليل يذكر على هروب رؤوس الأموال أو اضطراب هيكلي. بدلاً من ذلك، يقول الاقتصاديون والشركات الاستشارية إن المصداقية المؤسسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتياطياتها المالية، واتصالها العالمي تعزز دورها كمركز آمن وموثوق يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
استجابة سياسية منسقة
استجابت السلطات بسرعة لتعزيز استمرارية الأعمال وثقة السوق. عقدت غرف دبي 13 اجتماعًا رفيع المستوى مع مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال التي تمثل الصناعات الرئيسية والمستثمرين الدوليين، وجمعت 127 من قادة الأعمال من قطاعات تتراوح بين البنوك والتأمين إلى التصنيع والسيارات والسلع الاستهلاكية.
قال محمد علي راشد لوتاه، الرئيس والمدير التنفيذي لغرف دبي، إن المشاركة المستمرة مع القطاع الخاص تظل محورًا أساسيًا لإطار المرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
“يشكل الحوار البناء والفعال مع مجتمع الأعمال في دبي ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة في التكيف مع التطورات العالمية السريعة،” قال.
ردد قادة الأعمال نفس الشعور. قال فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي (UIBC-UC)، ورئيس مجلس إدارة KEF Holdings، إن الاحتياطيات المالية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والتنسيق الاستباقي للسياسات بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، تضع الاقتصاد في موقع يمكنه من امتصاص الصدمات الإقليمية والتعافي بسرعة، مما يعزز سمعتها كملاذ آمن لرأس المال العالمي.
“يشير التفاعل السريع من قبل مؤسسات مثل المصرف المركزي وغرف دبي والمستثمرين السياديين إلى مستوى عالٍ من الاستعداد لحماية السيولة والتدفقات التجارية واستمرارية الأعمال وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي. معًا، تطمئن هذه القوى المستثمرين بأن الإمارات تظل واحدة من أكثر المراكز الاقتصادية استقرارًا وتطلعًا في المنطقة، وقادرة على تحويل الاضطرابات إلى فرص،” قال كوتيكولون.
وصف سيدهارث بالاكندرون، رئيس مجلس الأعمال والمهنيين الهندي، استجابة الحكومة بأنها “مطمئنة وتطلعية،” مضيفًا أن استعداد البلاد يواصل تعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
خطوات لتعزيز الاستقرار
استكمل المصرف المركزي لدولة الإمارات هذه الجهود بحزمة دعم سيولة استباقية تسمح للبنوك بسحب ما يصل إلى 30% من أرصدة متطلبات الاحتياطي النقدي لديها، مع توفير تسهيلات تمويل إضافية بالدرهم والدولار.
قال المنظم إن الإجراءات صُممت لـ “تعزيز مرونة النظام المالي ودعم استمرار الإقراض للاقتصاد الحقيقي،” مما يضمن وصولاً غير منقطع إلى الائتمان للشركات والأسر.
مع تجاوز احتياطيات النقد الأجنبي تريليون درهم وأرصدة الاحتياطي أكثر من 400 مليار درهم، يقول المحللون إن النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة دخل المرحلة الجيوسياسية الحالية من موقع قوة استثنائية. وقد أكدت وكالات التصنيف مثل فيتش للتصنيفات الائتمانية أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع برسملة وسيولة عالية، مدعومة بقواعد ودائع قوية ورقابة تنظيمية متحفظة.
الأسواق تنتعش بسرعة
بدأت أسواق الأسهم بالفعل في عكس ثقة المستثمرين المتجددة بعد التقلبات الأولية. ارتفع مؤشر أبوظبي القياسي نحو 9,556 مع تجاوز أحجام التداول 1.66 مليار درهم، بينما ارتفع مؤشر دبي بأكثر من 4% ليصل إلى حوالي 5,505، مدفوعًا بمكاسب في أسهم العقارات والبنوك بما في ذلك إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني.
يقول الاقتصاديون إن سرعة الانتعاش تؤكد سمة مميزة للهيكل الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة: القدرة على استعادة ثقة المستثمرين بسرعة من خلال وضوح السياسات والتنسيق المؤسسي.
المقرضون الدوليون يدعمون بنفس القدر. أكد جورج الحيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، التزام البنك طويل الأمد تجاه الخليج، واصفًا المنطقة بأنها أحد أكثر ممرات النمو جاذبية في العالم التي تربط طرق التجارة الرئيسية عبر القارات.
القوة ترسي الآفاق
لا تزال الثقة في آفاق دولة الإمارات العربية المتحدة راسخة بقوة في أساسياتها السيادية. وقد أعادت كل من S&P Global Ratings و Fitch Ratings تأكيد تصنيف الدولة AA/مستقر، مشيرتين إلى الاحتياطيات المالية القوية، ومحركات النمو المتنوعة، وواحدة من أكبر مجمعات أصول الثروة السيادية في العالم.
أشارت S&P إلى أن الأوضاع المالية والخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال من بين الأقوى عالميًا، مما يمكّن صانعي السياسات من استيعاب الصدمات الجيوسياسية دون تقويض استقرار الاقتصاد الكلي.
على المستوى الإقليمي، أبرز صندوق النقد الدولي بالمثل الأصول السيادية الكبيرة وإصلاحات التنويع كعوامل رئيسية تدعم مرونة الخليج، بينما أكد البنك الدولي على استدامة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية كمحركات تعزز آفاق النمو على المدى الطويل.
المستثمرون يتوقفون مؤقتًا، لا ينسحبون
تقول الشركات الاستشارية التي تراقب تدفقات رأس المال إن المستثمرين العالميين يتبنون موقف “الانتظار والترقب” بدلاً من الخروج من سوق الإمارات العربية المتحدة. أفادت شركة GCG Structuring الاستشارية الاستراتيجية أن أياً من عملائها الذين يزيد عددهم عن 200 مستثمر وصاحب عمل لم يقم بتصفية العمليات أو مغادرة الولاية القضائية على الرغم من التوترات الإقليمية.
قال بيتر إيفانتسوف، المؤسس والشريك الإداري لشركة GCG Structuring، إن عقلية المستثمرين السائدة لا تزال تتطلع إلى المستقبل.
وقال: “أسئلة المستثمرين لا تدور حول الخروج بل حول التمركز لمرحلة التعافي.” وأضاف: “لا تخلطوا بين الاضطراب قصير الأمد والضعف الهيكلي.”
وأضاف أن المستثمرين المتمرسين ما زالوا ينظرون إلى اليقين التنظيمي وإنفاذ العقود والاستقرار المنهجي كركائز أساسية تدعم الالتزامات طويلة الأجل تجاه سوق الإمارات العربية المتحدة.
قطاع العقارات يحافظ على ثباته
يُظهر سوق العقارات في دبي — الذي يُعد تقليدياً مؤشراً حساساً لمعنويات المستثمرين — استقراراً ملحوظاً أيضاً. تُظهر بيانات من Smart Bricks أن 85 بالمائة من الملاك لا يفكرون في بيع عقاراتهم على الرغم من التوترات الإقليمية، مما يشير إلى ثقة مستمرة في الأساسيات طويلة الأجل.
زادت قوائم العقارات السكنية بشكل متواضع فقط من حوالي 105,300 في أواخر فبراير إلى ما يقرب من 110,800 بحلول منتصف مارس، وهو أقل بكثير من المستويات المرتبطة عادة بالخروج المدفوع بالذعر.
لا يزال نشاط المعاملات قوياً. سجلت دبي أكثر من 6,048 صفقة سكنية بقيمة 20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مع تركز ما يقرب من ثلثي الصفقات في مشاريع قيد الإنشاء مدعومة من مطورين راسخين.
أكد محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، أن تحصيلات الأقساط من المشترين على الخارطة لا تزال قوية وأن تدفقات رأس المال إلى القطاع مستمرة بمستويات صحية على الرغم من الاضطرابات المؤقتة المرتبطة بالغموض الإقليمي.
تواصل شركات الاستشارات مثل نايت فرانك وCBRE تسليط الضوء على عوائد الإيجار التي تتراوح بين 6-8 بالمائة في العديد من مجتمعات دبي — وهي من بين الأعلى في المدن العالمية الكبرى — كعامل رئيسي يحافظ على شهية المستثمرين.
زخم المركز المالي
إشارة قوية أخرى لثقة المستثمرين هي التوسع المستمر لمركز دبي المالي العالمي، الذي أضاف 1,924 شركة جديدة في عام 2025 وحده، مما يعزز مكانته كواحد من أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم.
يقول الاقتصاديون إن نمو مركز دبي المالي العالمي يعكس تحولاً هيكلياً بدلاً من طفرة دورية، حيث تستخدم الشركات متعددة الجنسيات دبي بشكل متزايد كمقر إقليمي لعملياتها التي تمتد عبر الأسواق الناشئة في إفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
استمرارية البنية التحتية المطمئنة
حتى في خضم حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تستمر شبكات الطيران والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في العمل بسلاسة — وهو عامل حاسم يحافظ على ثقة الأعمال خلال فترات التوتر الإقليمي.
يشير المحللون إلى أن قدرة الدولة’ على الحفاظ على الاستمرارية التشغيلية تعكس نموذج حوكمة مبني على البصيرة والتنويع والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص.
تعكس هذه التجربة صدمات سابقة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، عندما ساعد الاستجابة المؤسسية لدولة الإمارات العربية المتحدة’ في استعادة الثقة بسرعة ودعم التعافي الاقتصادي قبل العديد من الأسواق النظيرة.
نقاط القوة الهيكلية تفوق الحذر
أبطأ بعض المستثمرين مؤقتًا جداول زمن المعاملات، خاصة في قطاعات مثل أسواق العقارات الفاخرة الثانوية، لكن المحللين يؤكدون أن هذا يمثل إعادة معايرة وليس تراجعًا.
توضح بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي الزخم المستمر. فبين 2 مارس و9 مارس وحدهما، سجلت الإمارة 3,570 معاملة عقارية بقيمة 11.93 مليار درهم إماراتي — وهو أداء قوي خلال فترة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد.
يقول مراقبون في الصناعة إن هذا النمط يعكس دورة استثمارية ناضجة حيث تعطي رؤوس الأموال طويلة الأجل الأولوية بشكل متزايد للأصول المدرة للدخل على الصفقات المضاربة.
الثقة المعززة بالمؤسسات
يقول محللو السياسات إن قدرة الإمارات العربية المتحدة’ على الحفاظ على الاستقرار خلال الأزمات لا تعكس القوة الاقتصادية فحسب، بل تعكس أيضًا الجاهزية المؤسسية. وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن استجابة الدولة’ للتصعيد الإقليمي أظهرت نموذجًا متطورًا لإدارة الأزمات قادرًا على حماية البنية التحتية والاستقرار المالي على حد سواء.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية مع تعزيز الثقة في استدامة مسارها التنموي.
الدرس الأوسع للمستثمرين، كما يقول الاقتصاديون، هو أن مرونة الإمارات’ هيكلية وليست عرضية — مدعومة بمحركات نمو متنوعة، واحتياطيات سيادية قوية، ووضوح تنظيمي، واتصال عالمي.
مع تطور التوترات الإقليمية، تستمر نقاط القوة هذه في تشكيل تصورات المستثمرين لدولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن وموثوق لرأس المال والمشاريع. بالنسبة للشركات العالمية التي تقيّم المخاطر في مشهد جيوسياسي غير مؤكد، فإن أداء الدولة’ تحت الضغط يرسل إشارة ثابتة: الاستقرار في الإمارات العربية المتحدة ليس مؤقتًا — بل هو جزء لا يتجزأ من النظام.