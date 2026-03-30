اقتصاد الإمارات.. مرونة استثنائية وجاهزية تامة لتحويل التحديات إلى فرص

يُظهر النظام البيئي للأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى مرونته المميزة حيث يعمل صانعو السياسات والجهات التنظيمية والمؤسسات العالمية وقادة القطاع الخاص بتنسيق لحماية الاستقرار ودعم النمو على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في جميع أنحاء المنطقة.

من دعم السيولة السريع من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى التوسع المستمر في الخدمات المالية والعقارات والخدمات اللوجستية، فإن الرسالة التي تظهر عبر الأسواق واضحة: النموذج الاقتصادي للإمارات لا يزال قويًا هيكليًا ومتنوعًا وتطلعيًا.

بينما أدت التوترات الإقليمية الأخيرة إلى إعادة معايرة مؤقتة في جداول المستثمرين الزمنية ومراكز المخاطر، لا يوجد دليل يذكر على هروب رؤوس الأموال أو اضطراب هيكلي. بدلاً من ذلك، يقول الاقتصاديون والشركات الاستشارية إن المصداقية المؤسسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتياطياتها المالية، واتصالها العالمي تعزز دورها كمركز آمن وموثوق يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.

استجابة سياسية منسقة

استجابت السلطات بسرعة لتعزيز استمرارية الأعمال وثقة السوق. عقدت غرف دبي 13 اجتماعًا رفيع المستوى مع مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال التي تمثل الصناعات الرئيسية والمستثمرين الدوليين، وجمعت 127 من قادة الأعمال من قطاعات تتراوح بين البنوك والتأمين إلى التصنيع والسيارات والسلع الاستهلاكية.

قال محمد علي راشد لوتاه، الرئيس والمدير التنفيذي لغرف دبي، إن المشاركة المستمرة مع القطاع الخاص تظل محورًا أساسيًا لإطار المرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

“يشكل الحوار البناء والفعال مع مجتمع الأعمال في دبي ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة في التكيف مع التطورات العالمية السريعة،” قال.

ردد قادة الأعمال نفس الشعور. قال فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي (UIBC-UC)، ورئيس مجلس إدارة KEF Holdings، إن الاحتياطيات المالية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والتنسيق الاستباقي للسياسات بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، تضع الاقتصاد في موقع يمكنه من امتصاص الصدمات الإقليمية والتعافي بسرعة، مما يعزز سمعتها كملاذ آمن لرأس المال العالمي.

“يشير التفاعل السريع من قبل مؤسسات مثل المصرف المركزي وغرف دبي والمستثمرين السياديين إلى مستوى عالٍ من الاستعداد لحماية السيولة والتدفقات التجارية واستمرارية الأعمال وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي. معًا، تطمئن هذه القوى المستثمرين بأن الإمارات تظل واحدة من أكثر المراكز الاقتصادية استقرارًا وتطلعًا في المنطقة، وقادرة على تحويل الاضطرابات إلى فرص،” قال كوتيكولون.