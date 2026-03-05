اقتصاد الإمارات في وجه العاصفة.. كفاءة عالية في التوريد وسيولة مالية قوية

[ملاحظة المحرر: تابع مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لآخر التطورات الإقليمية.]
أكدت الشركات الإماراتية يوم الخميس أن عمليات سلسلة الإمداد لا تزال قوية مع التنسيق المستمر مع الموردين.
وقالت البنوك في الإمارات إنها لا تزال تتمتع برأسمال جيد وتحافظ على مستويات سيولة قوية.
قالت مجموعة Mair Group المدرجة في سوق أبوظبي، والتي لديها مصالح في تجارة التجزئة للمواد الغذائية والعقارات التجارية في الإمارات، يوم الخميس إن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي وتحافظ على سيولة وتدفق نقدي كافيين لدعم العمليات الجارية وسط التطورات الإقليمية الحالية.
وقالت إن الوصول إلى التمويل لا يزال متاحًا حسب الحاجة.
في بيان لسوق أبوظبي، أكدت مجموعة Mair Group أن ذراعها الرئيسي لتجارة التجزئة للمواد الغذائية، Adcoop، استمرت في العمل بشكل طبيعي عبر شبكة متاجرها البالغ عددها 103 في البلاد.
وقالت إن عمليات سلسلة الإمداد لا تزال قوية، مع التخطيط الاستباقي للمخزون والتنسيق المستمر مع الموردين لدعم نظام الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات وضمان التوافر المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية.
وأضافت مجموعة Mair Group أن عمليات المستأجرين لم تتأثر، وتستمر خدمات إدارة الممتلكات بموجب أطر الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال المعمول بها في المجموعة.
“وسط البيئة الإقليمية الحالية، تواصل مجموعة Mair Group العمل بطريقة مستقرة ومنضبطة عبر أعمالها في تجارة التجزئة للمواد الغذائية والعقارات التجارية،” قال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في Mair Group.
كما ذكرت صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، قالت العديد من الشركات المدرجة إن العمل يسير كالمعتاد على الرغم من الصراع العسكري الإقليمي.
قال كمال فاشاني، نائب الرئيس التنفيذي والشريك ومدير المجموعة في مجموعة المايا، إنهم اتخذوا تدابير استباقية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمجتمعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن المجموعة تحافظ على سلاسل إمداد قوية، وتستثمر في الجاهزية التشغيلية، وتستفيد من الخدمات اللوجستية الحديثة لضمان وصول العملاء دون انقطاع إلى الغذاء والمنتجات الأساسية، حتى خلال فترات عدم اليقين الإقليمي.
وأشار فاشاني كذلك إلى أن قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص كانت مفتاحًا للحفاظ على هذا الاستقرار.
قال بنك الإمارات العربية المتحدة (UAB) ومقره الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن عملياته استمرت بشكل طبيعي دون أي اضطراب مادي.
“يظل البنك يتمتع برسملة جيدة ويحافظ على مستويات سيولة قوية، ويعمل بشكل مريح ضمن جميع المتطلبات التنظيمية والعتبات المعمول بها التي حددها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة،” حسبما ذكر المقرض.
وقال بنك الإمارات العربية المتحدة إن خدمات العملاء استمرت دون انقطاع عبر جميع القنوات.
“يظل البنك واثقًا من قوة ومرونة القطاع المصرفي والنظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة،” أضاف البنك.