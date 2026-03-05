اقتصاد الإمارات في وجه العاصفة.. كفاءة عالية في التوريد وسيولة مالية قوية

وأوضح أن المجموعة تحافظ على سلاسل إمداد قوية، وتستثمر في الجاهزية التشغيلية، وتستفيد من الخدمات اللوجستية الحديثة لضمان وصول العملاء دون انقطاع إلى الغذاء والمنتجات الأساسية، حتى خلال فترات عدم اليقين الإقليمي.