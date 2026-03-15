اقتصاد الإمارات.. حصن مالي منيع في وجه العواصف الجيوسياسية

تؤكد المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني وخبراء الاقتصاد ثقتهم القوية في مرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مسلطين الضوء على الاحتياطيات المالية القوية، والأصول السيادية الضخمة، وتسريع التنويع الاقتصادي كركائز أساسية تدعم الاستقرار.

تؤكد التقييمات الأخيرة من قبل ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز وفيتش ريتنجز أن اقتصادات الخليج لا تزال من بين الأقوى في عالم الأسواق الناشئة، مع احتفاظ الإمارات بتصنيفها الائتماني السيادي AA/مستقر بفضل الميزانيات الحكومية القوية بشكل استثنائي والأصول الخارجية الكبيرة.

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز إن الأوضاع المالية والخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال من بين الأقوى عالمياً، مما يمكن البلاد من استيعاب الصدمات الجيوسياسية أو تقلبات أسعار السلع دون تقويض استقرار الاقتصاد الكلي. وأكدت الوكالة أن إمارة أبوظبي لا تزال تستفيد من احتياطيات الثروة السيادية القوية بشكل استثنائي والإدارة المالية الحكيمة، مما يدعم ملفها الائتماني من الدرجة الأولى.

ينظر الاقتصاديون على نطاق واسع إلى صناديق الثروة السيادية الضخمة في الخليج كقوة استقرار رئيسية. تدير صناديق مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية مجتمعة تريليونات الدولارات من الأصول العالمية. تمنح هذه الاحتياطيات الحكومات قوة مالية هائلة للحفاظ على الاستثمار، والحفاظ على الإنفاق، ودعم الأنظمة المالية حتى خلال فترات عدم الاستقرار الإقليمي.

البنوك الدولية متفائلة بنفس القدر بشأن آفاق المنطقة’s. قال بنك HSBC إن التزامه طويل الأمد تجاه الخليج لم يتغير على الرغم من التوترات الجيوسياسية. وقال جورج الحيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، إن “قناعة البنك بأساسيات دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبلها لم تتغير،” مضيفاً أن التحول الاقتصادي للمنطقة وأسسها المالية القوية لا تزال تجعلها واحدة من أكثر أسواق النمو جاذبية على مستوى العالم.

“تظل القوة والمرونة والوعود طويلة الأمد للمنطقة واضحة،” قال الحيدري، مؤكداً دور الخليج’s كمركز رئيسي يربط التجارة العالمية وتدفقات رأس المال وممرات الاستثمار بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

يقول محللو الائتمان إن القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي يدخل المرحلة الجيوسياسية الحالية من موقع قوة استثنائية. أشارت فيتش ريتنجز إلى أن البنوك في جميع أنحاء المنطقة لا تزال تتمتع برسملة عالية وربحية وسيولة، مدعومة بقواعد ودائع قوية وأطر تنظيمية محافظة.

قالت فيتش في أحدث توقعاتها المصرفية الإقليمية: “تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من احتياطيات رأسمالية قوية وسيولة صحية، مما يوفر المرونة حتى في فترات ارتفاع المخاطر الجيوسياسية،” مضيفة أن العلاقة الوثيقة بين الميزانيات السيادية والأنظمة المصرفية المحلية تعزز الاستقرار المالي العام.

يقول اقتصاديون في صندوق النقد الدولي إن حملة التنويع في المنطقة’s تساعد أيضاً في تعزيز المرونة الاقتصادية. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية يقلل بشكل مطرد الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات ويعزز نمو القطاع الخاص.

“تستمر الاحتياطيات المالية الكبيرة وأصول الثروة السيادية والإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم المرونة الاقتصادية عبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي،” حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته الإقليمية.

وقد أيد البنك الدولي هذا التقييم، مشيرًا إلى أن دول الخليج لا تزال في وضع جيد لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بفضل السياسات المالية الحكيمة والاحتياطيات المالية الكبيرة. ووفقًا لآخر تحديث إقليمي للبنك الدولي، فإن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية التجارية، والتنويع الاقتصادي يعزز آفاق النمو على المدى الطويل في جميع أنحاء الخليج.