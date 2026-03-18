اقتصادات صامدة في مهب النار.. الأسواق الناشئة تُواجه "تضخم الصراع

تستعد الأسواق الناشئة لعام من النمو الأضعف مع تسبب الصراع الإيراني في ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويعقد قرارات السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم النامي. ومع ذلك، وعلى الرغم من الاضطرابات، يتوقع المحللون أن تظل معظم الاقتصادات مرنة بشكل عام.
خفضت أكسفورد إيكونوميكس توقعاتها لنمو الأسواق الناشئة لعام 2026 بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.1%، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة المرتبطة بالأزمة. يفترض السيناريو الأساسي الآن أن متوسط سعر النفط سيبلغ 80 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، أي أعلى بنحو 15 دولارًا مما كان متوقعًا سابقًا. “لقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة الإجمالية لعام 2026 بنسبة 0.1 نقطة مئوية... لتعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الصراع الإيراني،” يشير التقرير.
في حين أن التخفيض متواضع، فقد أضاف الصراع تقلبات جديدة إلى توقعات التضخم التي كانت تتحسن بخلاف ذلك. قبل التصعيد، كان من المتوقع أن يستمر تضخم الأسواق الناشئة في التباطؤ هذا العام، مدعومًا بأسعار صرف قوية وتراجع أسعار السلع الأساسية. بدلاً من ذلك، رفع خط الأساس لشهر مارس تقدير التضخم لعام 2026 بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 4.4%، مع مواجهة الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل بولندا والفلبين ومصر لأشد المراجعات.
ومع ذلك، لا تزال معظم البنوك المركزية تتمتع ببعض المرونة. باستثناء كولومبيا وروسيا، يظل التضخم أقل من الحد الأعلى للنطاقات المستهدفة، مما يمكن صانعي السياسات من الحفاظ على دورات التيسير – أو استئنافها – ما لم تتفاقم ضغوط الأسعار. ويؤكد التقرير أن “الأسواق الناشئة في وضع جيد نسبيًا لاستيعاب صدمات التضخم المرتبطة بالطاقة دون أن تؤدي بالضرورة إلى دورات رفع أسعار الفائدة.”
صممت أكسفورد إيكونوميكس سيناريوهين لصدمة قصيرة الأمد ولكنها حادة، مع ارتفاع النفط إلى 100 دولار و 140 دولارًا للبرميل. حتى في ظل السيناريو الأكثر قسوة، حيث ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر 17 سوقًا ناشئة رئيسية بما يصل إلى 0.7 نقطة، يظل التأثير الإجمالي محتويًا. بل إن منتجي النفط مثل نيجيريا وكازاخستان وروسيا سيستفيدون من الإيرادات الأقوى والنمو المحسن.
قالت كبيرة الاقتصاديين كالي ديفيس: “تشير النتائج إلى أن البنوك المركزية في جنوب إفريقيا والفلبين وماليزيا وبولندا وجمهورية التشيك هي الأكثر احتمالاً لرفع أسعار الفائدة هذا العام.”
وأضافت: “ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر 17 سوقًا ناشئة في عام 2026 بنحو 0.1 نقطة مئوية إلى 0.2 نقطة مئوية في ظل سيناريو 100 دولار للبرميل، وبنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 0.7 نقطة مئوية في سيناريو 140 دولارًا للبرميل.” “يستفيد عدد قليل من مصدري النفط والغاز من خارج دول مجلس التعاون الخليجي - نيجيريا وكازاخستان وروسيا - من النمو الأقوى.”
لكن المخاطر لا تتوزع بالتساوي. فمستوردو النفط الصافون - بما في ذلك جنوب إفريقيا وبولندا وجمهورية التشيك وتايلاند والفلبين - هم الأكثر عرضة لارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة الدفاعية في وقت لاحق من هذا العام. وتعد جنوب إفريقيا عرضة للخطر بشكل خاص بعد تضييق نطاق هدف التضخم لديها في أواخر عام 2025.
قد تخفف أنظمة دعم الوقود من حدة الضربة في أجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار حتى لو ظلت الأسعار العالمية مرتفعة.
ومع ذلك، يعتمد المسار المستقبلي على المدة التي تستغرقها صدمة الأسعار الناتجة عن الصراع. قد يكون الارتفاع قصير الأمد قابلاً للإدارة. أما الارتفاع المطول فقد يجبر على إعادة تفكير أعمق في الاستراتيجيات النقدية والمالية في جميع أنحاء العالم النامي.